POLITIKA

Corría el mes de junio 2020 cuando el Segundo Juzgado de Familia de Santiago ofició al Registro Civil para que en la partida de nacimiento de un niño se estableciese que es hijo de dos madres. La prensa informó:

“Registro Civil acata fallo de la justicia: Di Giammarino y De Ramón son oficialmente madres de Attilio tras histórica sentencia. El deber del Estado chileno es otorgar protección, sin discriminación, a todas las formas de familia que existan, y esforzarse por integrarlas a la vida nacional. Para ello, es esencial que el estado civil de un hijo que nace y crece en una familia encabezada por personas del mismo sexo, que han expresado voluntad de procrear, coincida con su filiación legal y se vea reflejada en sus documentos de identificación”.

Esta es parte de la histórica sentencia que, por primera vez en Chile, le ordenó al Registro Civil inscribir un niño en su partida de nacimiento como hijo de dos mujeres. Las rimas que siguen son una suerte de Lamento, forma musical que deplora una desdicha, como el Lamento d’Arianna en la ópera de Monteverdi… (Lasciatemi morire…)

Genitores y genitales

de Luis Casado

De tiempos inmemoriales

O si prefieres remotos,

Se parte por el zigoto

Pa’ fabricar un caurito,

Unión de espermio/ovocito

En los órganos genitales

Ya en la era cuaternaria

Las mórulas, los embriones,

Requerían genitores,

De preferencia dos,

Uno por cada gameto:

Los polvos son cosa binaria

Pa’ concebir y engendrar

No basta con la alcahueta,

No es tema de proxenetas

Ni preces a San Gabriel,

Aunque te cueste entender

La cosa va de follar

Mas con el caso de Attilio

¡Qué cosas mi caballero!

Las leyes sustituyeron

Por una segunda madre

Como calcetas al padre

¡Qué cambio de domicilio!

La Justicia nos privó,

En histórica sentencia

Del placer de la apetencia

Del deseo e’ fornicación,

Y hasta el modo de filiación,

En el fallo se jodió

Ya no se hacen puñetas,

Amigo ¡qué maravilla!

Ahora se hacen tortillas

Y salen los cauros andando,

Esto es un cuento nefando

Esto es maldad de profetas

Ya no sirve el Sildenafilo

Ni la jalea real,

Para qué te van a excitar

Ni el jengibre ni la canela,

Candela, te has muerto candela,

Adiós al Tadalafilo

Que viva la castidad

Adiós la concupiscencia,

Si no hay fe sirve la ciencia,

Para evitar esos males,

Sin genitores, sin genitales,

Procrear en virginidad

No veo yo en las pajuelas

Cómo dejar herederos

Por otra parte en el clero

Un abuso no es romance

Lo que salga de esos lances

No irá nunca a la escuela

Del pecado original

No va quedando ni rastro

Ni del nono mandamiento

Ni su compañero el sexto

Seremos todos padrastros

A fuerza de no tirar

Los entreveros sexuales

Cambiaron de anatomía

Hombre/mujer no hay tutía

Ahora no es él con ella

Mireya quiere a Mireya

Los cónyuges son similares

¡Arriba la sodomía!

¡Salud! la manualidad

La suprema santidad

Es practicar la abstinencia

Lo sabe hasta Su Eminencia

Que igual se garcha las crías

Yo rezo por un retorno

A prácticas milenarias

Y elevo cuatro plegarias

Para volver a follar

Tan malo no es fornicar

Terminar con este trastorno

Me gusta esto: Me gusta Cargando...