Acuerdo tentativo de transportistas de UPS alcanzado: ¿Satisface las necesidades de los trabajadores?

Grupo Socialista Independiente, EEUU

28 de julio

El martes 25 de julio, la International Brotherhood of Teamsters anunció un intento de acuerdo (TA) con UPS, desconvocando la huelga de 350.000 trabajadores que estaba prevista para el 1 de agosto.

Los Teamsters de UPS son la fuerza laboral sindicalizada más grande del sector privado y parte de la industria de la logística, moviendo bienes que representan el 6% del valor de la economía de los EE. UU. Esto significa que los Teamsters de UPS tienen un enorme poder potencial. El desastroso contrato de UPS forzado por el anterior liderazgo sindical en 2018 fue un factor importante en la elección de transportistas para un nuevo liderazgo en 2021 (Sean O’Brien y Teamsters United). La nueva dirección prometió ganar un contrato sin concesiones antes del 1 de agosto o se convocaría una huelga.

Los Teamsters han respaldado las negociaciones con más movilizaciones como piquetes de práctica y mítines que se han visto desde la huelga de los Teamsters contra UPS en 1997. Muchos trabajadores de UPS estaban listos para salir el 1 de agosto para ganar sus demandas. Un contrato fuerte con ganancias obvias ganadas por UPS Teamsters podría elevar directamente los estándares de vida en gran medida y ayudar a inspirar más campañas sindicales, fortalecer las batallas contractuales y aumentar la confianza de los trabajadores para organizar sindicatos y luchar contra las corporaciones.

El liderazgo de Teamster ha hecho circular el acuerdo tentativo entre los miembros de base de UPS, quienes tienen tres semanas para revisar, discutir y votar sobre la propuesta de contrato, como se describe en la constitución de su sindicato. La TA será aceptada o rechazada por el voto de los trabajadores. Mientras los trabajadores de UPS están considerando la TA, deben continuar los preparativos para la huelga, como piquetes de práctica y mítines, para mantener la presión sobre UPS hasta que los miembros voten no, lo que podría reabrir las negociaciones o la posibilidad de una huelga, o voten sí, lo que aprobaría la TA. para convertirse en un nuevo contrato de cinco años. Esfuerzos como los comités de solidaridad laboral y comunitaria lanzados por el Grupo Socialista Independiente (ISG) deben continuar reuniéndose y discutiendo el TA y prepararse para más acciones de solidaridad en apoyo de los trabajadores de UPS si votan no.

ISG pide a los camioneros de base que lean el acuerdo detenida y críticamente, y que discutan el TA con otros trabajadores y simpatizantes de UPS. Todos los sindicatos locales y los miembros de base del sindicato deben organizar reuniones para discutir y debatir la AT. Algunos Teamsters de UPS ya han expresado su preocupación por el intento de acuerdo.

Salarios

El liderazgo sindical entró en negociaciones pidiendo $25/hr. mínimo para todos los trabajadores de UPS, pero la TA actual ofrece a los nuevos trabajadores a tiempo parcial solo $21/hora. Todos los trabajadores actuales de medio tiempo y tiempo completo verían un total de $7.50 en aumentos de pago por hora durante la vigencia del contrato. Este es un paso en la dirección correcta, pero durante los cinco años del acuerdo, el aumento del costo de vida y la inflación reducirán, o incluso superarán, este aumento salarial.

UPS anunció ganancias récord de $11.3 mil millones en 2022: los trabajadores deben confiar en su capacidad para ganar más de $21 por hora, que en muchos lugares del país no es un salario digno. Por contexto, las concesiones anteriores en el contrato de UPS de 1982 redujeron los salarios a tiempo parcial de $12/hora. (alrededor de $ 38 hoy) a $ 8 / hr. (alrededor de $ 25 hoy). El acuerdo tentativo propone salarios funcionalmente más bajos en la actual crisis del costo de vida que el ya brutal recorte salarial del ’82. Las ganancias récord de UPS deberían haber resultado en décadas de aumentos salariales en lugar de pagos a accionistas y jefes.

Sistemas de dos niveles

Uno de los mayores ataques al contrato de 2018 fue la Sección 22.4, que creó un nivel más bajo de puestos de conductor a tiempo completo. El contrato obligaba a los nuevos trabajadores a hacer el mismo trabajo por peor salario y condiciones. El intento de acuerdo elimina la posición «22.4» y convierte a esos conductores en conductores de entrega regulares. Sin embargo, la TA crea un nuevo nivel para los trabajadores a tiempo parcial que ya están mal pagados, donde los trabajadores a tiempo parcial contratados durante el nuevo plazo del contrato solo verán aumentos salariales a un total de $ 23 por hora. al final del contrato de 5 años.

Los sistemas escalonados son una forma común y efectiva para que las corporaciones dividan la fuerza laboral. Las empresas utilizan sistemas de niveles para tratar de convencer a los trabajadores existentes de que voten por un contrato que vende a los futuros trabajadores que serán contratados en un nivel inferior con peor salario, beneficios y condiciones. A medida que los trabajadores bajo el «estándar» anterior se jubilan o se van, el nuevo nivel inferior se convierte en el nuevo «estándar». Las empresas “ahorran” miles de millones de dólares con esquemas de dos niveles y debilitan a los sindicatos.

La TA actual cambia un sistema de niveles por otro. Los conductores de tiempo completo ahora recibirán los mismos salarios y beneficios por el mismo trabajo, lo que revierte la concesión de 2018. Esto es bueno.

Sin embargo, tiene el costo de impulsar el sistema escalonado a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría manipuladores de paquetes dentro de los almacenes, que actualmente representan el 63% de la fuerza laboral. Este es otro movimiento de UPS para tratar de dividir a los trabajadores en líneas de tiempo completo/tiempo parcial. Intentaron el mismo truco en 2018 cuando eliminaron este mismo nivel salarial de medio tiempo a cambio del notorio puesto «22.4» en el que los nuevos conductores de tiempo completo se veían obligados a trabajar seis días a la semana, no podían rechazar las horas extra y eran pagado significativamente menos que los conductores regulares de entrega de paquetes de tiempo completo. Este nivel fue una de las principales razones por las que los miembros rechazaron el contrato de 2018. Los trabajadores deben unirse y rechazar todos los sistemas de niveles en el lugar de trabajo.

Condiciones de trabajo

En cuanto a abordar los problemas de seguridad, particularmente para los conductores de entrega, el intento de acuerdo exige unidades de aire acondicionado en los vagones de paquetes de UPS solo en vehículos nuevos a partir de 2024. Los vagones de paquetes actuales deben estar equipados con ventiladores y ventilación para ayudar a controlar la temperatura en la parte trasera. área de almacenamiento durante la carga y descarga que puede exceder los 120°F.

Este julio fue el mes más caluroso registrado con diferencia. Teniendo en cuenta que la vida útil promedio de los camiones es de alrededor de 20 a 25 años, esto significa que solo alrededor de una cuarta parte de los camiones probablemente serán reemplazados y tendrán aire acondicionado para 2028. Esto también deja a UPS como una posible escapatoria para evitar el costo de los aires acondicionados. y camiones nuevos mediante la retención de una flota cada vez más desgastada e insegura, incluso ante el empeoramiento del cambio climático y las temperaturas récord. Y si bien la TA elimina la capacidad de UPS para obligar a los conductores a trabajar en los días libres, no brinda protección contra las horas extras forzadas en los días en que los conductores están programados para trabajar.

Trabajos a tiempo completo

Los nuevos puestos adicionales de tiempo completo ayudarán a reducir las horas entre los conductores con exceso de trabajo y aumentarán las horas, el pago y los beneficios para los trabajadores que pasan de tiempo parcial a tiempo completo. Se añadirían 7.500 puestos de trabajo a tiempo completo con este TA, que es una gota en el océano en comparación con la cantidad de trabajadores a tiempo parcial que quieren horas y salarios de tiempo completo. UPS está ofreciendo 7500 puestos adicionales de tiempo completo para una fuerza laboral de 350 000 mientras que la huelga de 11 días de UPS en 1997 ganó 20 000 puestos adicionales de tiempo completo para una fuerza laboral de 185 000.

“Conductores de vehículos personales”

El uso de “Conductores de Vehículos Personales” (PVD) no se elimina en el acuerdo tentativo. UPS Teamsters ahora tendrá prioridad de contratación para estos puestos temporales de temporada alta y los nuevos empleados serán miembros del sindicato. Pero la compañía todavía está descargando el desgaste y el costo de los vehículos en los trabajadores y evitando contratar más conductores a tiempo completo.

¿Que sigue?

La campaña del contrato de UPS ha sido enmarcada por la nueva dirección sindical como una lucha por un contrato sin concesiones en contraste con las últimas décadas de contratos claramente favorables a la empresa negociados por la dirección sindical anterior. ISG está totalmente de acuerdo en que la negociación concesionaria debe terminar, no solo para los trabajadores de UPS, sino para todos los trabajadores.

Los trabajadores y los sindicatos deben luchar por contratos que vayan más allá de simplemente recuperar el terreno perdido en salarios, beneficios, dotación de personal y seguridad en el lugar de trabajo. Al considerar cómo votar en el TA, los Teamsters de UPS deben tener en cuenta que, como la fuerza laboral sindical más grande del sector privado, la solidez de su contrato puede ayudar a otros trabajadores a luchar por mejoras significativas y esperadas desde hace mucho tiempo en salarios, beneficios y las condiciones de trabajo. La solidez del contrato de los Teamsters, si genera ganancias obvias y de gran alcance, tendrá un impacto directo en el interés y la confianza de los trabajadores de Amazon para organizarse con los Teamsters.

Durante las próximas tres semanas, el sindicato debería redoblar la preparación para la huelga en caso de que se rechace la TA. Se necesitará una huelga fuerte y bien organizada para lograr un mejor acuerdo. La clase trabajadora debe continuar apoyando a los trabajadores de UPS. Todos tenemos un interés en una victoria en UPS. Los trabajadores pueden movilizar a nuestras comunidades y sindicatos, y organizar y unirse a esfuerzos de solidaridad como los comités de solidaridad que ISG inició en Boston y Worcester, Massachusetts, Providence, Rhode Island y Portland, Maine. Más allá de UPS, otras batallas laborales importantes que se avecinan necesitarán esfuerzos solidarios organizados y activos de los sindicatos y las comunidades.

160.000 miembros del Screen Actors Guild y 20.000 miembros del Writers Guild están en huelga. 150,000 miembros de United Auto Worker (UAW) están iniciando negociaciones de contratos con los fabricantes de automóviles «Big 3». Los trabajadores de empresas como Amazon y Starbucks necesitan solidaridad activa para ganar campañas sindicales y primeros contratos. Está claro que ningún sindicato puede enfrentarse solo a las corporaciones multinacionales gigantes y sus aliados políticos.

Los Teamsters de UPS merecen lugares de trabajo seguros, salarios mucho más altos y una mejor calidad de vida. Ellos tienen el poder de ganar todo esto. El acuerdo tentativo es solo eso: tentativo. Representa mejoras en cuestiones importantes. ¿Pero son suficientes?

En última instancia, depende de los miembros ratificar o rechazar democráticamente los términos. Si, a través de una discusión seria y amplia, los Teamsters de UPS determinan que el acuerdo tentativo no satisface sus necesidades o las promesas del liderazgo de O’Brien, deben votar para rechazar el TA y declararse en huelga. Los miembros del sindicato pueden organizar una campaña entre sus compañeros de trabajo y entre los locales, argumentando la necesidad de votar no y seguir luchando por más. Si eligen votar no, los comités de solidaridad y el Grupo Socialista Independiente volverán al piquete con UPS Teamsters.

Puede leer más sobre los antecedentes de la lucha por un buen contrato para Teamsters de UPS en independentsocialistgroup.org.

