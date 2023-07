Francia – Huelgas masivas y revueltas callejeras mientras Macron ataca a trabajadores y pobres

5 de julio de 2023 Editorial de Igualdad (periódico de Gauche Révolutionnaire Izquierda Revolucionaria – CIT Francia)

Imagen: Manifestantes en manifestación reciente en París (Foto: Izquierda Revolucionaria)

A pesar de la huelga de masas y la revuelta explosiva de junio, Macron continúa implementando su programa. La sustancia no ha cambiado: atacar las condiciones de vida de la mayoría de la población para permitir que los altos jefes y grandes accionistas cosechen las máximas ganancias en este contexto de crisis global.

Después de imponer la reforma de pensiones, con toda la brutalidad y represión posible, desde 49-3 artículos en el parlamento hasta ataques de CRS a manifestantes, Macron continúa. Continúa la ruptura de los servicios públicos que provoca tanta desigualdad social. La inseguridad para todos los trabajadores se ve reforzada por la legislación “France Travail”. Los presupuestos públicos se recortarán en otros 10.000 millones de euros, especialmente en vivienda y empleo, mientras que la inseguridad en esas dos áreas se ha disparado desde el Covid. La educación vuelve a estar bajo ataque, sobre todo a costa de los hijos de los trabajadores, a los que Macron quiere “poner en contacto” con las empresas “a partir del 5º año”. ¿Eres hijo de un trabajador? ¡Serás explotado a la edad de 12 años!

Y eso no es todo: las empresas que no obtienen los beneficios suficientes para sus gustos están planeando miles de recortes de puestos de trabajo (supermercados, prêt-à-porter, etc.). Mientras luchamos, la bolsa ha subido más de un 11% desde principios de 2023. Son esas personas, los grandes accionistas, los máximos jefes, las verdaderas “plagas”, las que están saqueando la riqueza producida únicamente por los trabajadores, pero de la que nunca nos beneficiamos, ¡pidiéndonos que hagamos “sacrificios”!



Ira por el gobierno de Macron

Estas políticas son fuertemente rechazadas por la mayoría de la población. Puede parecer que Macron y su gobierno tienen el control, pero se han visto extremadamente debilitados por el poderoso movimiento sobre las pensiones: casi cinco meses de lucha de masas, con cinco millones de personas involucradas. La revuelta que estalló en los barrios tras el asesinato de la joven Nahel, con apenas 17 años, expresa también el rechazo a esta sociedad que no promete a los jóvenes más que penurias y acoso policial, sobre todo si vienen del extrarradio y son de origen inmigrante. (real o supuesto).

Toda esta violencia expresada por los jóvenes de hoy, como antes por los Gilets Jaunes, es un reflejo de la violencia, la humillación y la falta de futuro a la que se enfrentan millones de personas. Los políticos fingen estar conmovidos, luego rápidamente vuelven a hablar de «seguridad», con desprecio de clase y racismo. ¡No hay nada que esperar de ellos!

Esta ira tendrá que ser unificada y organizada para apuntar a la verdadera raíz de los problemas. Mientras exista el capitalismo, habrá explotación y miseria, y los gobiernos utilizarán el racismo para dividir a los jóvenes y los trabajadores, y la represión para evitar que nos defendamos. Por eso necesitamos organizarnos contra el capitalismo.

Los capitalistas dominan las instituciones y tienen sus partidos y sus medios. Nosotros también necesitamos unirnos y organizarnos. Necesitamos un partido de lucha: para organizarnos en los barrios y en los lugares de trabajo, para liderar luchas conjuntas contra el gobierno, por aumento de sueldo, por empleo. Pero también para luchar en los sindicatos y preparar una huelga de masas contra todas las políticas del gobierno.

Un nuevo partido que reúna a jóvenes y trabajadores permitiría luchar por el socialismo, la única alternativa real al capitalismo. Porque para satisfacer las necesidades sociales es necesaria una economía libre de la ley de la ganancia y organizada democráticamente por los trabajadores para satisfacer las necesidades de todos. Nacionalizando los principales medios de producción, transporte y distribución, bajo el control y manejo democrático de los trabajadores, se podría empezar a erradicar la miseria, el desempleo, el racismo, el sexismo que trae consigo el capitalismo.



Me gusta esto: Me gusta Cargando...