Israel / Palestina ¡Detengan la invasión de Jenin! ¡Por una nueva Intifada socialista!

4 de julio de 2023 Amnon Cohen Israel / Palestina

Jenin durante un ataque anterior del ejército israelí en enero de 2023 (Foto: CC)

Miles de soldados israelíes, acompañados de drones y excavadoras blindadas, han invadido Yenín, matando a 10 palestinos, hiriendo a decenas y obligando a miles a huir de sus hogares. Las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están impidiendo que las ambulancias lleguen a los heridos, lo que significará que los heridos pueden morir desangrados antes de que puedan recibir tratamiento médico.

Inmediatamente ha habido protestas contra esta invasión en Cisjordania, con una manifestación en el campo de refugiados de Dheisheh y una huelga general en Ramallah.

Esta invasión de la población civil de Jenin por parte de una superpotencia militar regional es la más brutal desde la batalla de Jenin de 2002, cuando las excavadoras de las FDI arrasaron barrios enteros. Los años transcurridos desde entonces han visto un colapso en la autoridad de la Autoridad Palestina (AP), que ahora muchos palestinos ven correctamente como un régimen colaborador corrupto que reprime a los palestinos en nombre de la ocupación israelí. El colapso de la autoridad de la Autoridad Palestina ha sido mayor en Jenin y la vecina Naplusa, donde los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina han perdido el control ante las milicias locales que no están bajo el control de ninguna de las facciones palestinas.

La política del gobierno israelí desde 1993 ha sido utilizar la Autoridad Palestina como herramienta para controlar los territorios palestinos. Pero las acciones enloquecidas del gobierno ultranacionalista de Netanyahu han acelerado el proceso de colapso de la Autoridad Palestina, al lanzar ataques verbales populistas contra sus líderes, privarla de fondos y no permitir negociaciones hacia un estado palestino. El colapso en curso de la Autoridad Palestina, y con él, el tratado de Camp David de 1993, ilustra la imposibilidad de lograr una paz duradera bajo el capitalismo.

La Autoridad Palestina ha pedido a la ONU que implemente las resoluciones 2334 y 904 y actúe para garantizar la protección de los civiles palestinos. Pero las Naciones Unidas, dominadas por los capitalistas, han demostrado, una y otra vez, que no protegerán a los civiles inocentes en Palestina ni en ningún otro lugar. De manera similar, la Autoridad Palestina, a pesar de tener más de una docena de fuerzas de seguridad armadas, no ha logrado proteger a los civiles contra las incursiones de las FDI o los pogromos de los colonos. Las masas palestinas no estarán protegidas por la ONU ni por la Autoridad Palestina. Solo pueden ser protegidos por la lucha de las propias masas palestinas. Es necesaria una nueva intifada socialista, con una movilización masiva de toda la población, en la línea de la primera Intifada.

Mientras el gobierno israelí invade Jenin, también está en guerra con sus propios ciudadanos. La policía israelí arrestó ayer a 51 manifestantes anti-Netanyahu, mientras miles se manifestaban en el principal aeropuerto de Israel. Se han realizado manifestaciones masivas, a menudo de más de 100.000 personas, durante 26 semanas contra las reformas judiciales de Netanyahu, mientras que una huelga general en marzo obligó a Netanyahu a congelar sus reformas. Netanyahu ha condenado a estos manifestantes como “terroristas y anarquistas”, enseñando a un número cada vez mayor que su enemigo no son los palestinos, sino su propio gobierno. Escandalosamente, los autoproclamados líderes de las manifestaciones se han apresurado a apoyar la brutal operación militar de Netanyahu en Jenin. Pero una minoría considerable de los manifestantes viste camisetas con el lema: “No hay democracia con la Ocupación”. En realidad, el capitalismo significa guerra sin fin y ataques a los derechos democráticos.

Israel y Palestina necesitan urgentemente nuevos partidos de trabajadores, con un programa socialista que pueda vincular a la oposición a Netanyahu, ya sea en Jenin o en Tel Aviv. Este programa incluiría:

Retirada inmediata de las FDI de Cisjordania,

Poner fin al asedio de Gaza

Movilizar a las masas palestinas en una nueva intifada socialista

Ampliar las protestas de democraticas israelies. ¡Derriba a Netanyahu!

Por nuevos partidos obreros en Israel y Palestina para liderar la lucha popular.

Luchar por el socialismo. Poner fin a la ocupación.

Por una solución acordada entre la clase obrera israelí y palestina, que garantice los derechos democráticos y nacionales de todos, y termine con la pobreza y todas las formas de opresión.

