Estallido Electoral: para el pueblo lo que es del pueblo

Pressenza 18.05.2021 – Santiago de Chile –

Claudia Aranda

(Imagen de Enzo Blondel)

Chile es un país de terremotos, qué duda cabe. Y terremotos de los grandes, marcando hacia los límites históricos en la escala de Richter. Y los chilenos y chilenas ostentamos el prestigio de enfrentarlos con un aplomo y tranquilidad desconcertante.

Sin embargo, el terremoto socio-político que arrojó ayer los resultados del proceso electoral hizo hoy amanecer a la clase política tradicional en shock. Tal como si hubiesen sido golpeados por una Bludger o por una pelota de béisbol a toda velocidad en plena cabeza, la llamada “elite política” sufre el impacto de un pueblo que hace muchos años ya no los legitima, que no tiene otras opciones en el voto que las de sus entelequias, cansado de ser utilizados como ciudadanos de segunda clase y como validador, elección tras elección, de una democracia que se restringe a llamarse como tal sólo por el acto de sufragar, porque en el ejercicio del poder no ha sido representado y, muchas veces, ha sido agredido por la decisiones que se han tomado por la élite política entre cuatro paredes y sirviendo a intereses empresariales y corporacionistas, y que hoy intenta situarse sobre el planeta no muy segura de en qué coordenadas se encuentra porque este pueblo les ha inhabilitado la brújula por completo y les ha quitado, sin duda alguna, el piso en cual alguna vez caminaron.

