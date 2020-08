Estado de Bienestar y el fin del Estado Subsidiario

Radio del Mar

«… y hablé de la fragilidad de la libertad, enfatizando la rareza de las sociedades libres (…) y el rol que jugaba la emergencia de un Estado de bienestar en la destrucción de una sociedad libre. La línea general que había tomado —que las actuales dificultades eran en gran parte consecuencia de la tendencia de los últimos cuarenta años hacia el colectivismo, el socialismo y el Estado de bienestar, que éste era el curso que había dañado y no había ayudado al pueblo, y que esta tendencia conducía a la coerción y no a la libertad…» apuntes de Miltón Friedman, padre ideológico del neoliberalismo, recordando su charla dictada en la U. de Chile, el 25 de marzo de 1975: “La fragilidad de la libertad”. (1)

Por: Pablo Fernando González

15 de julio de 2020

Estado Subsidiario y el fin del Estado de Bienestar en Chile (1973)

Pinochet en su primera cuenta pública del año 1974 recurre al sistema Previsional para dar cuenta de su promesa neoliberal: la libertad económica de la que gozarían los trabajadores les garantizaría su libertad política: «Esta última ( la reforma previsional) , además de garantizar un servicio previsional uniforme y suficiente, generará un cambio importante en favor de los trabajadores, en la distribución de la riqueza y, por ende, del ingreso del país.» , para luego agregar, la que se hará a través de «mutuales de previsión, sin fines de lucro, controladas por los propios trabajadores, que administrarán los fondos del sistema, garantizando mediante inversiones rentables su capitalización». página 103, (2)

Friedman aseguraba que el neoliberalismo conducía a la libertad mientras el Estado de Bienestar participaba en la destrucción de una sociedad libre y lo acusaba de que era una «… tendencia -que- conducía a la coerción y no a la libertad…». Una prioridad del neoliberalismo era hacer desaparecer el rol del Estado en la economía, de allí que al año 1975 Pinochet de la mano de la derecha golpista justificándose en este fundamentalismo se había encargado de hacer desaparecer la propiedad estatal sobre el conglomerado manufacturero, industrial y tecnológico en manos de CORFO a favor de los grupos económicos que irrumpían entre los promotores del Golpe a precios de desfalco, mientras al país se le hacía perder un invaluable capital humano que lo había dotado de liderazgo en A. Latina en ingeniería en manos del Estado con foco en el bien común y en el que el país había invertido más de 40 años, desde tiempos de Aguirre Cerda y al que habían contribuido los gobiernos de Frei y Allende.

En este contexto histórico de desfalco y de despojo de la propiedad del Estado a manos de los grupos económicos es cuando la administración de los fondos previsionales de los trabajadores terminan capturándose en favor de los primeros. Los ideólogos de que sin libertad económica la libertad política conduce a la coerción de los ciudadanos a poco andar cambiaron de convicción: si bien es cierto que los dueños de los ahorros en las AFP son los trabajadores, la administración y el destino donde se invierten los fondos de las AFP le pertenecen ya que los fondos los tienen a ellos como destinatarios – empresas de los grupos empresariales- y además son los que saben cómo invertir, de esta manera en Chile tenemos dos categorías: 1) los empresarios y élites económicas , y 2) los trabajadores, empleados y trabajadores por cuenta propia, los que por supuesto tienen derechos políticos distintos.

Esta distinción termina siendo reglada en la Constitución del 80 y garantizada por un Tribunal Constitucional en el nuevo orden jurídico del que se hace cargo Jaime Guzmán que garantiza que una minoría sea quien fije el destino a la mayoría y que dicho mecanismo quede protegido para que sea imposible modificar ad aeternum: “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario» .

La nueva comprensión distingue el alcance de la libertad política y económica en dos niveles, la de los dueños del capital y con capacidad de administrar capitales de quienes son trabajadores y empleados, independiente que estos posean capital como ahorro y a cuanto alcance la suma del mismo. “Los fondos de pensiones están invertidos en producción, en vivienda, en fondos que son del Estado, en papeles o bonos en el mundo entero, por lo tanto, están bien invertidos” Juan Sutil presidente de la CPC (3).

Con este cerrojo constitucional todos pensamos que se había terminado por cerrarse el círculo del modelo que lo mostraba en toda su perversidad, pero su despliegue practico nos mostraría que podía ir más lejos, ya que con todo el poder económico en sus manos se pusieron en el afán de financiar la política lo que les permitió cooptar a los partidos y con ello al Congreso desde donde por décadas han modelado a su antojo al país y al «estado de derecho» vigente. «Hoy, una persona que hurta un chocolate en un supermercado, que vende DVD piratas en la calle o que decide sobornar con millones de dólares a un Ministro, Parlamentario o incluso al Presidente de la República, se le sanciona igual: En todos los casos, la pena que establece la ley parte en 61 días de cárcel.» (4)

Hace apenas un par de meses atrás Longueira reveló en los Tribunales el alcance del financiamiento a la política para la democracia chilena: «Cuando los políticos se financiaban a través de las boletas, nunca en Chile se consideró un delito. Así se operó siempre, hasta que ocurrió esto y dejó de ser un gasto rechazado. En ningún minuto cuando un político de cualquier sector o candidato a la presidencia, como lo hicieron todos, se consideró estaban cometiendo un delito. Era una práctica habitual. Así se financió esto. Así operó la política chilena por décadas.» Longueira en declaraciones caso Corpesca.

De esta manera la libertad económica y política terminó monopolizada del todo a favor de los dueños y administradores de capital mientras la libertad política de los trabajadores y del pueblo quedo reducida al voto a diputados y senadores financiados y cooptados por los primeros.

El modelo Friedman había dado forma a un modelo de democracia cooptada por los grandes grupos económicos sin necesidad de recurrir a un Pinochet permanente y sus «milicos en la calle como guardia pretoriana», senadores, diputados y presidentes se pusieron a su servicio a cambio de financiamiento de sus campañas y de constituirse como una casta con sus propios privilegios, y como lo reveló Longueira en su declaración en Tribunales, sigue vigente hasta ahora y abarcó desde la Concertación, Nueva Mayoría hasta Chile Vamos (UDI, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, PPD, Partido Socialista, etc., etc. ).

Lo anterior les permitió por años a las élites económicas dar forma a un vasto tejido de leyes para hacerse no tan solo del destino de las inversiones de las AFP (a cuyos directorios invito a ser parte a militantes de casi todos los partidos), sino también para conseguir el monopolio de la explotación de todos los recursos del país: mineros, pesqueros, agua, subsidios para la devastación del bosque nativo para sustituirlo por plantaciones de pinos para celulosa, concesión del mar interior de Chiloé y de la Patagonia para la engorda de salmones, territorios destinados a sacrificio medioambiental, etc., etc.

El Congreso ha facilitado todo lo que han requerido los conglomerados económicos de allí que en nuestro país está considerado legal y no usura el cobro de intereses sobre el 30% anual, lo que explica el endeudamiento de carácter expropiatorio que afecta a millones de trabajadores y que se materializa a través de la Banca y grandes empresas del retáil dueñas de Mall regados por todo el país donde sus miles de tiendas venden a crédito: ropa, alimentos, útiles de casa y electrodomésticos, medicamentos-farmacias. La Expansión de los negocios de los grupos empresariales se ha sostenido en gran parte con los ahorros que tienen los propios trabajadores en las AFP a tasas que no superan el 2 al 3% anual, como quedó al desnudo en las investigaciones periodísticas sobre las multimillonarias pérdidas de las AFP en Caso la Polar. (5)

El fracaso del Estado Subsidiario y el resurgimiento del Estado de Bienestar

Friedman -el padre ideológico del neoliberalismo chileno-, el año 1975 justificó el régimen dictatorial de Pinochet afirmando que el costo de coartar por un tiempo las libertades políticas de las mayorías por un régimen que conculcaba la libertad y los derechos humanos sería un mal menor mientras florecía la libertad económica, ya que a la larga Chile sería un país desarrollado de la mano de una democracia con amplia libertad política.

A 47 años del experimento neoliberal de Friedman éste terminó resultando ser una falacia, ya que el modelo chileno se encargó de probar que la libertad económica sin un Estado robusto que regule y ponga límite a la ambición de los poderosos y proteja el bien común conduce no tan solo a la precariedad económica y social de sus ciudadanos y a estancar al país en un extractivismo miope y tercermundista sino que también a conculcar la libertad política de las mayorías y cooptar la democracia del país, vale el ejemplo con lo ocurrido por estos días con la pretensión de las mayorías por echar mano al 10% de sus ahorros en las AFP para enfrentar la caída de sus ingresos por el COVID-19 que ha desatado la ira de los grupos económicos lo que ha puesto en cuestión hasta donde estos tienen cooptada nuestra «democracia» y el destino del país.

Un grupo de dirigentes del gran empresariado entre ellos Juan Sutil actual presidente de la CPC en declaración en El Mercurio han recurrido a la vieja estrategia utilizada por el golpismo de acusar como un acto por fuera del cauce democrático las pretensiones de la inmensa mayoría ciudadana de cambiar la Constitución, aunque este derecho se encuentra refrendado por el Congreso, de allí que no resulte extraño que ahora acusen a los diputados que votaron a favor del retiro del 10% de las AFP como enemigos de la democracia, como lo acusa Francisco Orrego ( ex presidente Sonapesca) (7)

La declaración de los anteriores es una abierta provocación en contra del país, por decir lo menos, solo comprensible desde su mezquindad por mantener inalterable el actual modelo de privilegios que los favorece, pero no cabe duda que es del todo inaceptable: “lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad, pasando a llevar nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado. Ello no solo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”. (8)

Mientras los anteriores reclaman que no aceptarán la pérdida de sus privilegios, 83 millonarios del mundo en igual fecha -ayer- han firmado una carta para pedir a «nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros». «Inmediatamente, Sustancialmente, Permanentemente». «Los problemas causados y revelados por Covid-19 no pueden resolverse con caridad, sin importar cuán generosos seamos. Los líderes gubernamentales deben asumir la responsabilidad de recaudar los fondos que necesitan y gastarlos de manera justa ”… «aborden la desigualdad global y reconozcan que los aumentos de impuestos sobre los ricos y una mayor transparencia fiscal internacional son esenciales para una solución viable a largo plazo», en un claro llamado a fortalecer los Estados de Bienestar apoyado en la riqueza de los más ricos y no con endeudamiento de las personas y del Estado como son las soluciones de Piñera y sus seguidores. (9)

Estado de Bienestar.-

Por estos días el coronavirus ha hecho recapacitar a Alemania y a un amplio grupo de países que con políticas neoliberales no existe posibilidad alguna de proteger el bien común de sus ciudadanos y de hacer posible progresar a sus países. Para sorpresa de nuestras élites económicas hasta gobiernos de derecha de esos países están adoptando decisiones para avanzar en fortalecer el Estado de Bienestar : el rol del Estado en salud pública y educación se ha extendido al rescate de empresas estratégicas para el país comprando un porcentaje significativo de participación de su propiedad (Merkel). Igual ocurre con los planes de rescate financiero con fondos estatales de las empresas por la crisis generada por el coronavirus a los que se les ha condicionado sea a cambio de compromisos socio-medioambientales y de cambio climático, al revés de lo hecho por Piñera con los planes de rescate a las grandes empresas locales como se lo reprocha la ex directora de la Bolsa de Santiago Jeannete von Wolfferforff. (10) (11)

Nuestro país posee herramientas y capital para poner en acción un Estado de Bienestar que favorezca a las mayorías , es cuestión que la administración de los más de 200 mil millones de dólares ahorrados en las AFP se alineen con el anterior propósito. La inversión en salud pública se abre como una formidable oportunidad para los fondos AFP porque pueden rentar igual o mejor que mantener inversiones en un Fondo Soberano y de pasada se favorezcan millones de familias con salud de calidad y de tener acceso a una vida saludable , lo que redundará en que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos como ocurre en países como Inglaterra que poseen una salud pública robusta.

Un diagnóstico que los dueños de los fondos ahorrados en las AFP -los trabajadores y empleados- tienen que visualizar es que en las últimas décadas los países con Estados que han promovido una fuerte inversión estatal y privada en ciencia y tecnología (China, Taiwan, Israel, etc.: más del 2,5% de su PIB) han multiplicado la creación de empresas de punta tecnológica, lo que ha sido desechado por los grupos empresariales que controlan la economía de nuestro país y explica la pobre inversión del país de 0,34% del PIB destinado a inversión en ciencias y tecnología la que es principalmente estatal, la cual para peor esta capturada en gran parte para servir los negocios de bajo valor agregado, lo que ha ido perpetuando a Chile en los últimos 40 años como un proveedor de productos básicos para la economía global, los que provienen de plantaciones de monocultivo agrícola y forestal, y extractivismo intensivo de recursos naturales ( cobre, harina de pescado, etc. ) que se basa en una explotación deshumanizada de sus trabajadores, como lo prueban sus exportaciones del primer semestre del 2020 mientras buena parte del país ha estado en cuarentena. (12) (13)

De esta manera surge como una gran oportunidad la posibilidad de reorientar las inversiones de las AFP desde los negocios dedicados al endeudamiento de las personas ( supermercados, retail, Bancos ) y del extractivismo básico (cobre, celulosa, frutas, harina de pescado, salmones con antibióticos, etc. ) en manos de los grupos económicos a polos industriales de vanguardia manufacturera y tecnológica de inversión estatal y mixta alineados con un modelo de Estado de Bienestar que le posibiliten al país dar un salto cualitativo en la agregación de valor y sostenibilidad a sus recursos naturales y saque ventaja del capital humano que posee el país para empresas de biotecnología industrial que hoy se perfilan como sectores de punta tecnológica por países como Japón, industrias intensivas en I+D y ciencias, biomedicina, manufactura de vacunas y medicamentos, informática, energías renovables y no contaminantes de última generación, etc., etc. (14)

A nadie le cabe duda que el empoderamiento ciudadano que dio forma y contenido al levantamiento social del 18 de octubre tiene como propósito irrenunciable recuperar la democracia para las mayorías a través de la Nueva Constitución pero ello será insuficiente si no nos proponemos restituir para Chile como columna vertebral de la misma a un Estado de Bienestar que garantice una salud y educación pública de calidad, el acceso a la vivienda y a un sistema de previsión con pensiones dignas, de la mano de una economía que se sostenga en principios de equidad, que aproveche el talento e inteligencia de las nuevas generaciones en los avances tecnológicos en beneficio del país, amigable con el medioambiente y sus ecosistemas, sostenible, respetuosa de los caminos propios del pueblo mapuche y los pueblos ancestrales, de la diversidad de género, que se saque de encima la visión patriarcal de la sociedad y que tenga como horizonte el asegurar el bienestar de todos.

Pablo Fernando González, PYME Innovación, No + Constitución del 80 !!

