La Próxima Recesión Mundial

Ahora mismo, viendo las cifras macroeconómicas cualquiera diría que no hay problema alguno en las mismas y que nos esperan unos años buenos por delante. Donald Trump saca pecho de los éxitos de su administración y la recuperación económica por delante parece que será sólida en los próximos años, o tal vez no.

Normalmente siempre hay alguna voz diciendo que va a haber crisis, pero hay varias voces que me han empezado a llamar la atención. Porque parece que, no en 2018, pero en 2019 o en 2020 no vamos meter de lleno en otra recesión.

El Doctor Doom ataca de nuevo

El doctor Doom de esta recesión no es un nuevo archivillano de Marvel, sino el profesor de economía e la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini cuyas predicciones resultaron muy acertadas durante la anterior crisis de las hipotecas subprime en 2008.

Junto con Brunello Rosa del centro de riesgo sistémico de la London School of Economics, prevén una nueva crisis financiera para el año 2020 y una nueva recesión global después. ¿Por qué creen que esto va a suceder? Bueno, digamos que estos profesores combinan tres aspectos. Aunque creen que durante 2019 la economía seguirá creciendo, el estímulo fiscal de EEUU, la recuperación aunque lenta de la UE y los estímulos fiscales y crediticios chinos seguirán alimentando la maquinaria.

No obstante, para después ven que el estímulo fiscal de EEUU e reducirá y el crecimiento pasara del 2 al 3%, que la recuperación europea es cada vez más lenta y que as guerras comerciales de Trump con China y Europa acabarán causando problemas.

Adicionalmente creen que los ratios entre ganancias y valoración de las bolsas de Japón, Europa y EEUU están sobrevalorados en un 50% y que la mayor presencia el algo Trading hará más frecuente los “lash crash”. También creen que los inmuebles están sobrevalorados en amplias partes del mundo, además esta vez podría ser peor, porque sus familias han aprendido la lección y querrán deshacerse de sus viviendas antes de que bajen de valor.

Por último creen que otra crisis global podría hacer que Italia y otros países de la eurozona optarán por abandonar la moneda única europea, además de que los regímenes populistas hacen más difíciles la realización de las reformas que necesitan los países europeos y la UE.

El Special Report de The Economist sobre la próxima recesión mundial

Si fue en 2003 en The Economist donde se empezó a hablar de la sobrevaloración de los inmuebles con su artículo “Castles in Hot Air”, es en el número el 13 de septiembre de 2018 que dedican un Special Report (sacan unos pocos de estos al año) a la próxima recesión. Afirman que a pesar de que naciones como Australia, Canadá u Holanda llevan más de dos décadas sin entrar en recesión, una nueva se está acercando en la economía global.

¿Dónde pone el énfasis el semanario británico? Pues principalmente en las economías emergentes que si hace dos décadas eran el 43% de la economía mundial, hoy en día suponen el 59%. Pero estas economías no son tan sólidas como las desarrolladas. Por ejemplo a pesar de la crisis de Turquía, el presidente Erdogan sigue empeñado en lo que llama “Proyectos locos”, como un canal adicional al del Bósforo que permita incrementar el tráfico marítimo que pasa entre el Mar Negro y el Mediterráneo.

También preocupa la situación económica de Brasil, México, Argentina, Chile, Italia (cuya situación financiera tarde o temprano dará problemas) y Sudáfrica. Pero sobre todo preocupa China, cuyo endeudamiento privado se ha disparado en los últimos años, aunque al estar los bancos bajo control gubernamental este parece estar siendo controlado poco a poco. Por último el incremento de los precios del petróleo, provocado principalmente por tensiones en productores como Venezuela o Irán no ayudan al panorama.

Uno de los puntos que preocupan a The Economist era algo sobre lo que avisamos en etas páginas hace unos meses. Los bajos tipos de interés que tenemos en Europa y Japón (la Fed los está subiendo poco a poco), junto con el alto endeudamiento de la mayor parte de las economías desarrolladas harán muy difíciles de poner en práctica las políticas de estímulo fiscal y monetario.

Como alternativa si todo lo demás falla proponen aceptar una inflación superior a la actualmente establecida del 2%, sino cambiarla al 4%. Este nivel de inflación permitiría políticas económicas más laxas, frente al consenso del 2% de los años 90.

Agárrense que vienen curvas

Aunque en España llevamos hablando varios años sobre la crisis, a pesar del crecimiento económico y la mejoría de muchas cifras económicas, el alto desempleo (que en realidad existía en el periodo 2000-2008 de nuestra historia, pero estaba enmascarado por la burbuja inmobiliaria y de la construcción) es cierto que nuestra economía lleva varios años de crecimiento, de hecho, entre los mejores de la eurozona.

Pero el panorama económico que viene no es tan bueno, de hecho las predicciones para los próximos años es que as cifras de crecimiento e nuestra economía se iban a ir moderando. Puede que sea peor de lo esperado. Quizás llega el momento de preparar nuestro propio arsenal económico anticrisis.