¿Es de verdad excelente la situación? Un panorama lleno de incertidumbres



El llamado “nuevo fascismo” no tiene que ser necesariamente igual al tradicional; tampoco entonces era igual en cada país; pero sus lineamientos esenciales si están allí, como una amenaza constante, como un riesgo que no debe olvidarse…Ya se sabe, la historia no obedece a leyes inmutables sino a tendencias que orienta la acción humana.



Juan Diego García para La Pluma, 7 de abril de 2023Editado por María Piedad OssabaLas victorias electorales de la extrema derecha en algunos países europeos y el repunte del Sr. Trump en Estados Unidos, no menos que los avances de la reacción más aguda en Latinoamérica y el Caribe llevan a no pocos analistas a considerar que el fascismo regresa y que se está a las puertas de una nueva guerra mundial.



En realidad el fascismo nunca desapareció aunque la apuesta por ciertos pactos capital-trabajo en el Viejo Continente (y muy parcialmente en Estados Unidos) generó un clima relativo de paz social, algo que el modelo neoliberal ha deteriorado de forma muy aguda. Esto al menos en las metrópolis, puesto que en la periferia del sistema (los países pobres) esas formas de paz social apenas se han manifestado excepcionalmente en determinadas coyunturas, mientras abiertas y sangrientas dictaduras han caracterizado siempre el orden social, con manifestaciones similares al fascismo europeo y en no pocas ocasiones superando sus formas más crueles e inhumanas.