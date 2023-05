El proyecto de ley antisindical ‘Huelgas con niveles mínimos de servicio’ del gobierno tory se convertirá en ley

27 de mayo de 2023 Editorial de The Socialist (número 1229) (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT, Inglaterra y Gales)

El lunes 22 de mayo, mientras los sindicalistas se manifestaban frente al parlamento, los parlamentarios conservadores votaron el proyecto de ley antihuelgas «Huelgas (niveles mínimos de servicio)» en la Cámara de los Comunes, lo que significa que se convertirá en ley en unas semanas. Se verán afectados el combate a los incendios, el transporte, la salud, la educación, la seguridad fronteriza y el desmantelamiento nuclear. Sin embargo, como Onay Kasab, en nombre de Unite the Union, declaró a la multitud afuera, la ley no solo es “antidemocrática” sino que demostrará ser “inviable”.

El último año ha mostrado a una nueva generación por qué el derecho de huelga es vital. Los trabajadores han sufrido la mayor caída en el nivel de vida en más de medio siglo, y las huelgas han sido la única forma de ofrecer para contrarrestar esa tendencia. El resultado ha sido el nivel más alto de huelgas en treinta años.

Si el Congreso de Sindicatos (TUC) hubiera coordinado todas las huelgas y hubiera organizado una huelga general de 24 horas contra las nuevas leyes antisindicales, habría sido posible evitar que la legislación llegara incluso al estatuto. Ahora la tarea es asegurar que la legislación de servicios mínimos no se interponga en la lucha de los trabajadores para defender los servicios públicos, los salarios y las condiciones. Si hacemos esto, la legislación será, en realidad, anulada y sin efecto.

Cuando se introdujo la última serie de leyes antisindicales Tory en 2016, muchos líderes sindicales concluyeron que los aros antidemocráticos introducidos harían imposible una acción nacional a gran escala. El último año ha demostrado cuán erróneo estuvo eso, con los trabajadores rompiendo repetidamente los requisitos legales de participación en las boletas electorales nacionales.

Esa legislación se introdujo en un momento en que la huelga se encontraba en un mínimo histórico. Hoy estamos en un mundo diferente. Los Tories lideran un gobierno zombi, a punto de dejar el poder y consumido por su guerra civil interna, mientras que el movimiento obrero está en ascenso.

Incluso desde el punto de vista de los capitalistas, introducir una nueva legislación antisindical en esa situación es temerario hasta el extremo. El temor de que los trabajadores desafíen las nuevas leyes, y luego también comiencen a desafiar las leyes antisindicales antidemocráticas existentes, es la razón principal por la que la Cámara de los Lores intentó mejorar la legislación de la mayor parte de su contenido represivo. Este miope Partido Tory parece, sin embargo, haberlo vuelto a poner prácticamente todo.



No obstante, la legislación está redactada de manera muy laxa. Se deja al ministro especificar el «servicio mínimo» que legalmente debe seguir funcionando durante una huelga. Sin embargo, la responsabilidad de emitir «avisos de trabajo» para garantizar que esto suceda se deja a los empleadores, quienes no están obligados pero «pueden» hacerlo.

El primer ministro del Partido Nacional Escocés, Humza Yousaf, dijo al TUC escocés que el gobierno escocés no emitirá avisos de trabajo. Debería atenerse a ese compromiso. En toda Gran Bretaña, el movimiento sindical debería exigir con urgencia que todas las autoridades locales y regionales hagan lo mismo. Por el momento, el gobierno galés dirigido por los laboristas solo ha dicho que «trabajará con los sindicatos y los empleadores» para «explorar todas las opciones posibles para evitar cualquier posibilidad de que se emitan avisos de trabajo en los servicios públicos galeses». El movimiento sindical en Gales debería responder exigiendo que el gobierno laborista de Gales se comprometa de inmediato y públicamente con la ‘opción’ que claramente tienen de comprometerse a no emitir avisos de trabajo. Lo mismo es cierto para los alcaldes y los consejos locales en toda Gran Bretaña.

Si se emiten avisos de trabajo, los sindicatos locales sin duda discutirán sus tácticas para asegurarse de que las huelgas sean lo más efectivas posible. La realidad es que, dada la enorme sobrecarga y falta de personal de los servicios públicos y los altos niveles de enfermedad resultantes debido al estrés, los niveles mínimos de servicio que se han acordado entre los sindicatos y los empleadores durante las huelgas de salud son a menudo más altos que los niveles normales de personal. Esto demuestra que son los trabajadores de la salud, no los ministros del gobierno, quienes realmente se preocupan por la seguridad del paciente, pero también que, en esta situación, esta legislación no podrá impedir una acción efectiva. Pero la dirección del movimiento sindical no puede confiar simplemente en el estado de sobrecarga de los servicios públicos y el ingenio de los trabajadores.

Hablando a la multitud fuera del parlamento, Mick Lynch, secretario general del sindicato de transporte RMT, dijo correctamente: “No obedeceremos los avisos de trabajo emitidos por el empleador o emitidos por el gobierno”. Es necesario dejar claro que todo el movimiento obrero saldrá en defensa de nuestra clase, actuando solidariamente – si es necesario un paro general de 24 horas – si los sindicatos son amenazados con multas, o grupos de trabajadores son despedidos.

Sin duda, muchos líderes sindicales nacionales esperarán que un gobierno laborista derogue las leyes. Es cierto que el gobierno Tory está a punto de salir, con Starmer listo para ser el próximo primer ministro. Sin embargo, aún puede faltar más de un año para eso, y los trabajadores del sector público deben poder tomar medidas efectivas en defensa de los salarios y las condiciones en el transcurso de ese año.

Además, mientras millones aplauden con razón para deshacerse de los odiados tories, Starmer ha dejado claro que no gobernará en interés de la mayoría de la clase trabajadora, sino que actuará para defender el sistema capitalista.

Sharon Graham, secretaria general de Unite, ha pedido acertadamente a los laboristas que se comprometan a nacionalizar las empresas de energía, pero Starmer ha dejado claro que su ‘Nuevo Laborismo con esteroides’ no las nacionalizará a ellas ni a otros servicios públicos privatizados, incluido Royal Mail. Por el contrario, tienen la intención de aumentar el papel del sector privado en el NHS y en otros lugares.

En estas circunstancias, para probar la promesa laborista de derogar la nueva legislación, el TUC debería exigir que Starmer prometa de inmediato que un gobierno laborista entrante no solo derogará la legislación sino que revertirá cualquier ataque llevado a cabo contra el movimiento de trabajadores usándola. Si dijera públicamente ahora que su gobierno derogaría la ley y pagaría a los sindicatos multados en virtud de ella, en realidad haría que la legislación fuera completamente ineficaz.

Si el Partido Laborista no está preparado para hacer este compromiso a nivel nacional o para comprometerse a no emitir «avisos de trabajo» a nivel local y regional, el movimiento sindical deberá sacar las conclusiones necesarias sobre lo que Starmer haría en el cargo. El Nuevo Laborismo de Blair, que Starmer está emulando, no derogó ninguna de las anteriores leyes antisindicales Tory.

La clave para garantizar que esta legislación se repita será la fuerza de lucha de nuestro movimiento. En 1971, el gobierno Tory introdujo la Ley de Relaciones Laborales antisindical. Fue derogado por los laboristas en 1974, pero en realidad fue derrotado en 1972 cuando, en respuesta al encarcelamiento de cinco líderes portuarios bajo sus auspicios, comenzó a desarrollarse desde abajo una huelga general que resultó en su liberación. Esas tradiciones han comenzado a reconstruirse en el último año y deben desarrollarse aún más en el próximo período.

Un movimiento sindical combativo y combativo puede derrotar esta legislación y será vital para defender los intereses de los trabajadores tanto bajo los Tories como bajo un futuro gobierno laborista liderado por Starmer. Dada nuestra elección actual entre políticos que defendieron a la élite capitalista, también será vital para el movimiento obrero comenzar a construir un brazo político que pueda luchar por los intereses de nuestra clase en el parlamento.

Organizar una acción coordinada en defensa de los sindicatos castigados por la ley, incluyendo, de ser necesario, una huelga general de 24 horas.

Las autoridades laborales deben negarse a emitir avisos de trabajo ahora

