EL APRUEBO NO BASTA

Por Hugo Rodríguez

El próximo 25 de octubre tendremos un plebiscito, donde decidiremos la redacción de una nueva constitución, dejando atrás para siempre la nefasta carta magna de la dictadura cívico militar.

Hay que entender este plebiscito, como un gran triunfo de la movilización social y la fuerza del movimiento del 18 de octubre pasado, porque antes de esa fecha no había ninguna autoridad ni de gobierno ni de la ex concertación que planteara la idea del cambio de la constitución, en este país no se podía cambiar nada porque no estaban las condiciones, según ellos. Pero bastaron dos o tres días de movilización para que cambiaran de opinión forzados por los acontecimientos.

Pero concurrir a votar y marcar la opción APRUEBO no basta, como tampoco basta con elegir la opción CONVENCION CONTITUCIONAL.

La segunda papeleta donde se elige el órgano que redactara la nueva constitución es claramente una trampa de la elite política, donde los dirigentes de la ex concertación volvieron a entregarle a la derecha la herramienta para que ésta bloquee todo cambio sustancial de la nueva carta fundamental, ese 15 de noviembre del año 2019 a espaldas del pueblo y a media noche, acordaron un cuórum de 2/3 para aprobar cada artículo que se redactará, lo cual es muy difícil de alcanzar, ya que basta unos pocos que se opongan para que no quede el punto en la nueva constitución, pero eso no es lo único porque además los “convencionales” se elegirán de acuerdo a la Ley de partidos políticos con lo cual se hace prácticamente imposible que se elijan representantes de las organizaciones sociales y pobladores o sindicales.

Por otra parte, tenemos la Ley que se dictó para posibilitar el cambio de Constitución que es la Ley 21.200, la cual fija los límites de las atribuciones que tendrá el órgano constituyente (convención) y le prohíbe expresamente intervenir o ejercer alguna función de otro órgano del estado (artículo 125) y será supervisada por un cuerpo de 5 integrantes que nombrará la corte suprema para vigilar que cumpla con esta ley. Esto quiere decir que el congreso seguirá funcionando y promulgando leyes de manera paralela lo cual es claramente peligroso porque se pueden dictar leyes que nieguen lo nuevo que se redacte y además se establece que mientras no esté aprobada la nueva constitución, seguirá vigente la actual institucionalidad, obligando a la convención a respetarla, o sea el órgano constituyente no será soberano y esto no puede ser porque ¿cómo se puede redactar una nueva constitución si no se es soberano? Es como si a una persona le dan las atribuciones para tomar decisiones en una empresa, pero todo lo que haga tiene que tener la autorización del jefe, en la práctica es un fraude.

Por eso no basta ir a votar y decir APRUEBO + CONVECION CONSTITUCIONAL como nos quieren hacer creer, ya sabemos que no hay ninguna institución del estado que cuente con el respaldo de la ciudadanía y también ha quedado demostrado que la movilización social tiene la fuerza suficiente como para haber obligado a la casta política a tomar este camino del cambio constitucional, no porque se hayan convencido de que es lo mejor para el país, sino por el terror que les provocó la Revolución de octubre pasado.

La tarea entonces es la organización de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE paralela para luchar y defender en las calles, poblaciones, empresas el triunfo del APRUEBO y donde sea el pueblo y sus organizaciones quien redacte una nueva constitución verdaderamente democrática, que consagre como parte fundamental, primero el Derecho a la vida digna, el derecho a una atención de salud decente, una educación gratuita, la nacionalización de todos los recursos naturales, la nacionalización del agua, el fin del negocio de las AFP , el reconocimiento a los pueblos originarios y su autonomía, el fin al pacto del silencio de los violadores de los DDHH durante la dictadura cívico militar, una reforma completa de los estamentos armados, como son las policías y las FFAA.

Organización, movilización, creación de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE del pueblo para defender el triunfo de la opción APRUEBO, ese es el camino.

