Edward Bellamy. Un movimiento político de masas por una novela

Edward Bellamy

(26 de marzo de 1850, Chicopee, Massachusetts, EE.UU.

–22 de mayo de 1898, Chicopee, Massachusetts, EE.UU.)

Autor, periodista y activista político socialista estadounidense, famoso por su novela utópica, Mirando atrás (Looking Backward, 1888) ambientada en el año 2000. Fue uno de los libros de mayor éxito comercial publicados en los Estados Unidos en el siglo XIX. La visión de Bellamy de un mundo futuro armonioso inspiró la formación de numerosos Clubes Nacionalistas (Bellamy Clubs) dedicados a la propagación de sus ideas políticas. Es uno de los pocos libros jamás publicados que crearon un movimiento de masas de carácter político casi inmediatamente después de su aparición; en ellos se discutían y se propagaban las ideas del libro. Su novela también inspiró varias comunidades utópicas.

Según Erich Fromm, Mirando atrás es «uno de los más notables libros jamás publicados en EE.UU.» y en términos de popularidad, a finales del siglo XIX, era el más famoso después de La cabaña del tío Tom y Ben-Hur. En la novela Mirando atrás el protagonista, un hombre de clase alta de 1887, despierta en el año 2000 tras un trance hipnótico, encontrándose en una utopía socialista. La novela influyó en gran número de intelectuales, y aparece por el título en muchos de los principales escritos marxistas en su día.

Su sentimiento de injusticia en el sistema económico le llevó a escribir Mirando atrás: 2000–1887 y su continuación, Igualdad (Equality, 1897), que tuvo menos éxito que su predecesora Mirando atrás. En ella continúa el relato de Julian West a medida que éste se adapta a la vida en el futuro. Un relato corto de ese libro, «La Parábola del Depósito de Agua», fue muy popular entre ciertos socialistas norteamericanos

Aunque su novela Mirando atrás es única, Bellamy debe muchos aspectos de su filosofía a un predecesor reformista y autor, Laurence Gronlund, que publicó su tratado «The Cooperative Commonwealth: An Exposition of Modern Socialism» en 1884. En Estados Unidos se publicaron varios cientos de novelas utópicas entre 1889 y 1900, debido en parte a la popularidad de este libro.

En Mirando atrás, una revolución no violenta había transformado la economía estadounidense y, por lo tanto, la sociedad; la propiedad privada había sido abolida en favor de la propiedad estatal del capital y la eliminación de las clases sociales y los males de la sociedad que, según él, se derivaban inevitablemente de ellas. En el nuevo mundo del año 2000, ya no había guerra, pobreza, crimen, prostitución, corrupción, dinero o impuestos. Tampoco existían ocupaciones vistas por Bellamy como de dudoso valor para la sociedad, tales como políticos, abogados, comerciantes o soldados. En cambio, la sociedad utópica del futuro de Bellamy se basaba en el empleo voluntario de todos los ciudadanos entre las edades de 21 y 45 años, después de lo cual todos se jubilarían. El trabajo era simple, ayudado por la producción de máquinas, las horas de trabajo eran cortas y las vacaciones largas. La nueva base económica de la sociedad efectivamente rehizo la propia naturaleza humana en la visión idílica de Bellamy, con la codicia, la maldad, la falsedad y la locura, todo relegado al pasado.

El libro de Bellamy inspiró a legiones de lectores inspirados para establecer los llamados Clubes Nacionalistas, comenzando en Boston a fines de 1888. Su visión de un país liberado de sus males sociales mediante el abandono del principio de competencia y el establecimiento de la propiedad estatal de la industria demostró una panacea atractiva para una generación de intelectuales alienados del lado oscuro de la América de la Edad Dorada.

El uso de Bellamy del término «nacionalismo» en lugar de «socialismo» como descripción de su visión gubernamental fue calculado, ya que no quería limitar las ventas de su novela ni la influencia potencial de sus ideas políticas. En una carta de 1888 al crítico literario William Dean Howells, Bellamy escribió:

Todo hombre sensato admitirá que un nombre es algo importante, especialmente para causar una primera impresión. En la radicalidad de las opiniones que he expresado, puede parecer que socializo más que los socialistas, pero la palabra socialista es una que nunca pude digerir. En primer lugar, es una palabra extraña en sí misma, e igualmente extraña en todas sus sugerencias. Huele al americano medio a petróleo, sugiere la bandera roja, y con todo tipo de novedades sexuales, y un tono abusivo sobre Dios y la religión, que en este país al menos tratamos con respeto. […] Cualesquiera que sean los reformadores alemanes y franceses que elijan llamarse a sí mismos, socialista no es un buen nombre para que un partido tenga éxito en Estados Unidos. Ningún partido puede o debe tener éxito si no es total y entusiastamente estadounidense y patriótico en espíritu y sugerencias.

El mismo Bellamy llegó a participar activamente en el movimiento político que surgió en torno a su libro, particularmente después de 1891 cuando fundó su propia revista, The New Nation, y comenzó a promover la acción unida entre los diversos Clubes Nacionalistas y el emergente Partido Popular. En 1891 se informó que existían no menos de 162 Clubes Nacionalistas.

Durante los siguientes tres años y medio, Bellamy se dedicó por completo a la política, publicando su revista, trabajando para influir en la plataforma del Partido Popular y publicitando el movimiento nacionalista en la prensa popular. Esta etapa de su vida llegó a su fin en 1894, cuando The New Nation se vio obligada a suspender la publicación debido a dificultades financieras.

Bellamy abandonó la política para volver a la literatura. Se puso a trabajar en una secuela de Mirando atrás titulada Igualdad, intentando tratar con mayor detalle la sociedad ideal del futuro posrevolucionario. En este trabajo final, abordó la cuestión del feminismo, abordando el tema tabú de los derechos reproductivos femeninos en una América futura posrevolucionaria. Otros temas pasados por alto en Mirando atrás, como los derechos de los animales y la preservación de la naturaleza, se trataron en un contexto similar. El libro fue impreso en 1897 y resultaría ser la creación final de Bellamy.

Edward Bellamy nació en Chicopee Falls, Massachusetts. Su padre, Rufus King Bellamy, fue un ministro bautista y descendiente de Joseph Bellamy. Su madre, Maria Louisa (Putnam) Bellamy, era calvinista. Ella era la hija de un ministro bautista llamado Benjamin Putnam, quien se vio obligado a retirarse del ministerio en Salem, Massachusetts, luego de las objeciones para que se convirtiera en masón. Edward Bellamy tenía dos hermanos mayores, Frederick y Charles. Asistió a la escuela pública Union College de Schenectady, Nueva York.

Al terminar la escuela, viajó a Europa durante un año y pasó mucho tiempo en Alemania. Estudió derecho brevemente, pero abandonó ese campo sin haber ejercido nunca como abogado, y en cambio ingresó al mundo del periodismo y trabajó brevemente escribiendo editoriales en el New York Post antes de regresar a su Massachusetts natal para ocupar un puesto en el Springfield Union, donde fue editor asociado. Por motivos de salud abandonó el periodismo, dedicándose a la literatura, escribiendo tanto relatos breves como novelas.

A la edad de 25 años, Bellamy desarrolló tuberculosis, la enfermedad que finalmente lo mataría. Sufrió con sus efectos a lo largo de su vida adulta. En un esfuerzo por recuperar su salud, Bellamy pasó un año en las islas hawaianas (1877 a 1878). Al regresar a los Estados Unidos, decidió abandonar la rutina diaria del periodismo a favor del trabajo literario, que exigía menos de su tiempo y su salud. Las primeras novelas de Bellamy, incluidas Six to One (1878), Dr. Heidenhoff’s Process (1880) y Miss Ludington’s Sister (1885), fueron obras sin complicaciones que utilizaron tramas psicológicas estándar.

Un giro hacia la ciencia ficción utópica con Mirando atrás, 2000–1887, publicado en enero de 1888, cautivó la imaginación del público y catapultó a Bellamy a la fama literaria. Su editor apenas podía satisfacer la demanda. En un año había vendido unas 200.000 copias y, a fines del siglo XIX, había vendido más copias que cualquier otro libro publicado en Estados Unidos hasta ese momento, excepto La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe y Ben-Hur: A Tale of the Christ de Lewis Wallace. El libro también ganó muchos lectores en el Reino Unido, donde se vendieron más de 235.000 copias entre 1890 y 1935.

Bellamy se casó con Emma Augusta Sanderson en 1882. La pareja tuvo dos hijos, Paul (1884) y Marion (1886). Bellamy era primo de Francis Bellamy, famoso por la creación del Juramento de Lealtad a la Bandera.

Edward Bellamy murió de tuberculosis en Chicopee Falls, Massachusetts. Tenía 48 años. Su hogar de toda la vida en Chicopee Falls, construido por su padre, fue designado Monumento Histórico Nacional en 1971. Bellamy Road, una calle residencial en Toronto, lleva el nombre del autor.

Mirando atrás: En la novela, Julian West, un joven de clase alta de 1887, es testigo de la transformación del mundo en una utopía del año 2000. La novela influyó en un gran número de intelectuales. Es uno de los pocos libros de todos los tiempos que casi inmediatamente después de su publicación haya creado un movimiento político de masas. En los Clubes Bellamy que brotaron por doquier en los Estados Unidos de América, se discutían y propagaban las ideas del libro, que también inspiraron varias comunidades utópicas.

Igualdad: En esta novela utópica continúa el relato de Julian West a medida que éste se adapta a la vida en el futuro. Prosigue la historia presentada en la novela El Año 2000. Una mirada retrospectiva.

«La historia humana, como todos los grandes movimientos, era cíclica, y volvía al punto inicial. La idea de progreso indefinido en línea recta era una quimera de la imaginación, sin analogía alguna en la naturaleza. La parábola de un cometa era quizá una ilustración mejor del curso de la humanidad. Yendo hacia arriba, hacia el sol, desde el afelio de la barbarie, la raza humana alcanzaba el perihelio de la civilización solo para desplomarse una vez más en el nivel inferior de las regiones del caos.» –Edward Bellamy

