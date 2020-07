Diputados franceses solidarizan con la nación mapuche

Je soutiens l’appel adressé par la nation Mapuche (et ses militants politiques emprisonnés à Temuco, Chili) aux opprimés et combattants sociaux du monde entier, dans lequel ils exigent à l’État chilien et à son gouvernement la liberté pour leur chef traditionnel, le « machi » Celestino Córdova, en grève de la faim prolongée et pour qu’une solution politique soit rapidement trouvée, compte tenu du grave état de santé de leur leader.

Apoyo el llamamiento de la nación mapuche (y de sus activistas políticos encarcelados en Temuco, Chile) dirigida a los oprimidos y a los luchadores sociales de todo el mundo, en el que exigen que el Estado chileno y su gobierno liberen a su líder tradicional, el “machi” Celestino Córdova, que se encuentra en una prolongada huelga de hambre, y que se encuentre rápidamente una solución política, dado el grave estado de salud de su líder.



Alexis Corbière, député, président du groupe d’amitié parlementaire France 🇫🇷- Chili 🇨🇱,

Jean-Luc Mélenchon, député français, président du groupe parlementaire de la France insoumise.

