Chile – Trabajadores del petróleo protestan contra privatización de plantas de Hidrógeno de ENAP

[Santiago, 28 de diciembre de 2017] Así lo denunció el secretario General de la CUT y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile, Fenatrapech, Nolberto Díaz, quien junto a dirigentes del sector, se instalaron a las afueras del edificio (recién inaugurado, ubicado en Apoquindo, comuna de Las Condes ) a funar la reunión del directorio saliente y a exigir el rechazo de la transacción, puesto que esto implicaría pérdida de patrimonio estratégico de todos los chilenos como lo es el hidrógeno, que se utiliza en las refinerías del crudo, en el proceso para reducir la cantidad de azufre en combustibles tales como la gasolina y diesel, lo que mejora la calidad de los productos en materia de protección medioambiental.

“Nos parece irresponsable, nos parece dudoso que este directorio que acaba su mandato ahora, pretenda firmar o autorizar la firma de venta de las plantas de hidrógenos a meses de que cambie el Gobierno. Nos parece que estas cosas de última hora, son dudosas, son extrañas, no las compartimos y las rechazamos de plano”, dijo Díaz, agregando que “la venta no se ha concretado aún, esperamos que el directorio revise esta situación. Esperamos que con la ayuda de las instituciones que tienen que controlar este tipo de cosas, estos negocios sean detenidos”.

En esa línea, el dirigente explicó que “la pelea por la venta de las plantas de hidrógeno, demostró la otra faceta del señor Marcelo Tokman y su administración: una administración que miente, que falta a la verdad, que a espalda del Gobierno y a espalda de los trabajadores, pretende hacer negocios de última hora para pretender dejar la ENAP amarrada en otro negocio. A nosotros nos sorprende cómo antes de que haya un cambio de Gobierno, se pretenda la venta de las plantas de hidrógeno”.

Asimismo, fue tajante en denunciar y rechazar “el derroche de recursos económicos y fiscales que llevó la administración de Tokman, como por ejemplo el proyecto branding o cambio de marca, donde la ENAP se gastó cerca de 4 millones de dólares solo en cambiar la marca. La ENAP tiene menos de 10 clientes, la ENAP no es el Banco Estado, no es el Metro entonces ¿por qué tenía que gastar aproximadamente 4 millones dólares en el cambio de marca? A nosotros nos parece que eso, lo único que muestra es que en la ENAP ha habido un derroche de recursos bajo esta administración”.

Es por ello, que los dirigentes ya recurrieron a distintas instituciones que controlan la gestión de las entidades estatales: “hemos concurrido a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, donde hemos entregado una infinidad de antecedentes para que la ENAP sea investigada. Creemos que urge que esta empresa pública, patrimonio de todos los chilenos, sea severamente auditada (…). Lo que queremos es que la ENAP, independiente del gobierno que esté, haga las cosas bien”.

En tanto, Iván Montes, presidente del Sindicato de Trabajadores ENAP Petrox de la Refinería Bío Bío (Hualpén), indicó que “estamos dando la pelea para que no se privaticen y que al final no se logre consolidar un monopolio de parte de la empresa Linde que, si las cosas se dan como quieren algunos ejecutivos de ENAP, de aquí a cuatro años podríamos tener un monopolio exclusivo de un insumo estratégico para la ENAP -como lo es el hidrógeno- en manos de un privado como lo es Linde que es una empresa a nivel mundial de gases industriales”, precisando que “para nosotros, no es negocio perder patrimonio estatal, como lo es la planta de hidrógeno. No es la idea que entreguemos un insumo estratégico, como es el hidrógeno para nuestros procesos de refinación, a un privado. Eso es absolutamente ilógico desde el punto de vista de una empresa pública como la nuestra”.