Alemania: La Ley de Energía muestra el fracaso del capitalismo para hacer frente al cambio climático

19 de mayo de 2023 Sascha Staničić, vocero federal de Sol

Ilustración de una bomba de calor de cambio de fase. La instalación de un nuevo sistema de calefacción o una bomba de calor puede costar a los propietarios de viviendas en Alemania decenas de miles de euros (Gráfico :: CC)

Un debate en Alemania sobre la Ley de Energía para la Construcción, la llamada «transición de calor», ha estado hirviendo durante semanas. La conservadora CDU ha anunciado que hará de la lucha contra esta ley un tema central en todas las próximas campañas electorales. El liberal FDP (que forma parte del Gobierno Federal en la llamada coalición ‘semáforo’ con los socialdemócratas y los Verdes) solo ha aprobado condicionalmente el proyecto de ley en el gabinete federal. Las críticas vienen de todos lados. Según una encuesta de n-tv, el 79 por ciento de la población piensa que el gobierno federal no tiene suficientemente en cuenta la situación financiera de las personas en sus medidas de protección climática. El tema de la “transición de calor” muestra que la protección del clima se convierte en una contradicción en el marco del capitalismo. Por lo tanto, no hay alternativa a una solución socialista si la masa de la población trabajadora no va a pagar por ella.

El proyecto de ley estipula que a partir de enero de 2024, los nuevos sistemas de calefacción deben funcionar con al menos un 65 por ciento de energía renovable. A partir de 2045, no habrá más calefacción de gas o petróleo. Es necesario eliminar los combustibles fósiles de los sistemas de calefacción. Después de todo, hasta un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en los edificios.

Reducir la carga social

Alrededor del 42 por ciento de la población vive en sus propios hogares. La instalación de un nuevo sistema de calefacción o una bomba de calor puede costar a los propietarios decenas de miles de euros. El gobierno federal ha presentado un plan de subsidios que proporciona un subsidio básico del treinta por ciento para todos, independientemente de si la persona es pensionista, beneficiario de asistencia social, trabajador calificado o capitalista. Además, existen bonos socialmente graduados que permiten un subsidio máximo del cincuenta por ciento, pero esto también significa que la otra mitad tiene que ser financiada del propio bolsillo de todos, sin importar si son ricos o pobres.

Es comprensible que este sea un escenario de horror para muchas personas. En lugar de utilizar un enfoque de regadera, necesitamos un alivio verdaderamente graduado socialmente para los propietarios de viviendas de clase media y dependientes de los salarios. Dependiendo de la situación de los ingresos y la riqueza, esto podría significar que el estado se haga cargo de estos costos por completo o los respalde con préstamos sin intereses, o que el alivio no debería ir más allá de cubrir los costos de energía ahorrados durante un cierto período de tiempo.

Derechos de los inquilinos

Los inquilinos deben estar protegidos de los aumentos de alquiler. Los costes de la llamada “transición térmica” no deben repercutirse en el alquiler. Con este fin, debe suprimirse la tasa de modernización (que da a los propietarios la posibilidad de aumentar los alquileres después de las medidas de modernización). A menudo, los propietarios lo utilizan indebidamente para llevar a cabo «modernizaciones» innecesarias con el fin de hacer subir los alquileres y expulsar a los inquilinos existentes.

Los costos deben ser sufragados por las utilidades de las corporaciones energéticas e inmobiliarias, las cuales deben ser de propiedad pública con control democrático del pueblo trabajador y compensación en función de la necesidad comprobada. El dinero necesario podría recaudarse mediante una mayor tributación de los beneficios, los activos y las herencias de las empresas.

Planificación necesaria

Pero la Ley de Energía de los Edificios plantea no solo la cuestión de quién debe asumir los costos de convertir los sistemas de calefacción a energías renovables, sino también cómo se debe diseñar fundamentalmente esta conversión y cómo se puede ahorrar energía en los edificios.

Esto último sería posible a través de rehabilitaciones integrales de edificios, que tendrían que incluir el aislamiento de fachadas, la instalación de ventanas modernas y el aislamiento de techos.

Las medidas previstas por la coalición ‘semáforo’ ahora son unilaterales, orientadas hacia la electrificación de los sistemas de calefacción y se centran en la instalación de bombas de calor. Esto también crea un gran mercado a corto plazo, en el que los capitalistas pueden enriquecerse subsidiados por el dinero de los impuestos, sin que los precios estén controlados.

El hecho de que la electricidad con la que funcionan estas bombas de calor no pueda generarse a partir de energías renovables no juega ningún papel en las consideraciones del gobierno. Sin embargo, la electricidad se considera renovable.

Al mismo tiempo, el precio de la electricidad para la industria será subsidiado por el estado, mientras que la mayoría de la gente continúa luchando con los altos y crecientes precios de la electricidad.

En lugar de trabajar en un plan integral para la sociedad en su conjunto, las soluciones se orientan hacia la instalación de nuevos sistemas de calefacción o bombas de calor en viviendas individuales. Sobre todo, esto no incluye el enorme potencial de la calefacción urbana y las soluciones vecinales. Los expertos señalan que las bombas de calor no son la solución universal y que se necesitan planes de calefacción comunitaria y soluciones de barrio que utilicen diferentes fuentes de energía renovable, por ejemplo, energía solar, energía geotérmica profunda, biomasa, biogás, etc. Esto también plantea la cuestión de si el equilibrio ecológico general de la conversión será positivo si, por ejemplo, se excluye la posibilidad de hacer funcionar los sistemas de calefacción de gas con biogás.

El capitalismo falla

El debate sobre la Ley de Energía para la Construcción muestra los límites de la economía de mercado capitalista en la conversión a energías renovables y la necesidad de una planificación social democrática integral orientada a las necesidades de las personas y el medio ambiente.

Esto también se aplica al hecho de que la conversión de calefacción en el marco de tiempo ahora previsto significa una enorme demanda de capacidades de producción y mano de obra. La industria de la calefacción en Alemania se caracteriza fuertemente por las pequeñas y medianas empresas, y estas empresas tienen preocupaciones comprensibles de que no podrán satisfacer la demanda y no podrán resistir la competencia de los grandes proveedores de EE. UU. o Asia. Así, el potencial de creación de nuevos puestos de trabajo podría tener el efecto contrario. Aquí, también, el estado debe garantizar que se desarrollen las capacidades de producción de propiedad pública, que se capacite a los trabajadores calificados y que se creen puestos de trabajo.

La mejor manera de hacerlo es nacionalizando las grandes corporaciones y empresas bajo control y gestión democráticos. Un programa de inversión pública podría apoyar a las empresas más pequeñas al mismo tiempo, pero debería ir acompañado de derechos de control democrático para los sindicatos y los representantes de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo y el uso de los fondos. Si esto fuera parte del cambio que se necesita con urgencia desde el punto de vista ambiental en la política de transporte (alejarse del transporte individual para expandir el transporte público local y de larga distancia), la conversión de la industria del automóvil podría utilizarse no solo para la producción de más autobuses y trenes, sino también para también de productos necesarios para una transición térmica real, como bombas de calor a gran escala, perforadoras geotérmicas, etc., sin tener que perder un solo trabajo

El “Instituto de Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía” ha calculado que una transición térmica, incluidas las necesarias renovaciones de viviendas, sería posible para 2035 y costaría cincuenta mil millones de euros adicionales al año. Este dinero estaría allí si se tomaran los enormes activos, fortunas y ganancias de la clase capitalista y los fondos estatales se destinaran a la protección del clima, en lugar de al ejército alemán. Pero eso requeriría un gobierno preparado para romper con el capitalismo y su lógica lucrativa.

