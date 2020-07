50 Años de la Unidad Popular. Curso en línea en Brasil de La ELAHP y la Caixa de Herramientas.

50 Años de la Unidad Popular

Curso en línea en Brasil,organizado por La Escuela Latinoamericana de Historia y Política ELAHP y la Caixa de Herramientas del Brasil.



Un Curso que analiza a fondo la significación política, sociológica e histórica del triunfo en 1970 por las urnas del Presidente Salvador Allende, con la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo y proyecta sus dilemas y legados para el socialismo y las fuerzas de izquierda de América Latina y el mundo de hoy.

El Curso, que acaba de empezar, reúne como profesores a destacados historiadores, politólogos y sociólogos brasileños, varios de los cuales han tenido una histórica relación política y académica con las fuerzas de izquierda y movimientos sociales chilenos y latinoamericanos, así como en la izquierda latinoamericana desde el Foro de Sao Paulo y en la izquierda petista e intelectual brasileña.



Programa

Dias e horário | 21 a 30 de julho | das 9h00 às 12h00



Terça 21 de julho

Aula 1

A experiência da Unidade Popular no Chile: influência sobre a esquerda mundial

Professor Emir Sader



Quarta 22 de julho

Aula 2

A esquerda chilena antes de 1970

Professor Breno Altman



Quinta 23 de julho

Aula 3

As eleições de 1970: vitória e posse de Allende

Professor Valter Pomar



Sexta 24 de julho

Aula 4

O governo Allende: da posse às eleições de março de 1973

Professor Valter Pomar



Segunda 27 de julho

Aula 5

O governo Allende: das eleições de 1970 ao golpe de 1973

Professor Breno Altman



Terça 28 de julho

Aula 6

As autocríticas da esquerda chilena e a resistência à ditadura

Professor Breno Altman



Quarta 29 de julho

Aula 7

A transição negociada e o fim do pinochetismo

Professor Renato Martins UNILA (Universidade Latino-americana)



Quinta 30 de julho

Aula 8

O debate da experiência chilena e a atualidade: Gramsci, Allende e Chávez

Professor Breno Altman



Inscripciones: matricula@elaph.com.br



Aunque se imparte en portugués sus profesores manejan un “portuñol” bien entendible para chilen@s y latinoamerican@s de habla hispana.



A 50 años del triunfo de Allende y la UP desde Chile consideramos que hace falta uno o varios curso como éste.

Muy recomendable.



Prensa: Werken Rojo

Me gusta esto: Me gusta Cargando...