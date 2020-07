El Sahara Occidental en América Latina



Por Johana Quesada/ECS



El pasado día 18 de Julio, la agencia oficial marroquí (MAP) y una de sus sucursales le Marroc Diplómatic, publicaban un reportaje de propaganda sobre presuntas e inventadas victorias diplomáticas Marroquíes en América Latina. El articulo cargado de falsedades, de medias verdades, manipulaciones, declaraciones sacadas fuera de contexto y contenido tergiversado, como casi todo lo que pública esta agencia, conocida por su alto grado de adulteración y falsificación de los hechos.

Como primer objetivo de este tipo de información, la agencia pretende saturar y alimentar como siempre el consumo interno de victorias imaginarias y fantasiosas y como segundo gran objetivo; sería ocultar y encubrir las sonoras derrotas encajadas por el Majzen las dos últimas semanas.



En el ultimo mes, la UE le asesto un duro golpe a la propaganda ficticia del Majzen, por boca de su Responsable de Exteriores el Sr. Josep Borrell al anunciar a los cuatro vientos que la Unión Europea, no le reconoce ningún titulo ni soberanía al Reino de Marruecos sobre el Territorio del Sahara Occidental y que es un territorio sujeto a un proceso de descolonización por parte de las Naciones Unidas.



Así mismo la comisión Europea por boca de su comisario Januz Lenarcic, acaba de propinarle otra bofetada al Majzén, negando cualquier desvío de la ayuda humanitaria a los campamentos de Refugiados Saharauis, tema recurrente y reiterado en el falaz y adulterado ideario del Majzen. Aunque esto la Comisión ya lo ha desmentido en reiteradas ocasiones, el Majzen y sus acólitos de ultraderecha Francesa en el Europarlamento, han seguido exprimiendo el asunto y una vez más han recibido del Comisario Lenarcic esta contundente respuesta: “Puedo garantizar que nuestras garantías son lo suficientemente sólidas como para evitar cualquier desviación de la ayuda de la UE”.



Es además conocida la irritación y contrariedad, del Majzen, al aceptar el Consejo de Seguridad de la ONU, como documento oficial, una carta del Presidente de la RASD, el Sr. Brahim Ghali, denunciado la actuación y la negligencia que esta adoptando Marruecos en las zonas que ocupa del Sahara Occidental, a raíz de desatarse la pandemia del Covid-19 Maruecos no se cansa de crear realidades paralelas a la verdad autentica y de tanto repetirlas acaba creyéndose su propia invención y alucinación.



Lo cierto es que en America Latina no ha cambiado absolutamente ningún posicionamiento oficial con respecto a la cuestión del Sahara Occidental



Lo cierto es que en América Latina, salvo los típicos fichajes que realiza el Majzen en algunos Países Latinoamericanos, utilizando la compra de voluntades, especialmente en los Parlamentos, senados y medios de comunicación. No ha cambiado absolutamente ningún posicionamiento oficial con respecto a la cuestión del Sahara Occidental. Con excepción de los cambios de postura de los actuales Gobiernos de la Republica de paraguay y el Salvador. En el caso de Paraguay ha sido una cuestión vergonzosa, de cómo un estado vende su dignidad a tan bajo precio, y además ha sido un hecho sin antecedentes en la diplomacia internacional.



Esta actitud de deshonra que quedo anotada en la historia del estado paraguayo, ha quedado refrendada en un documento original del Ministerio de Exteriores Marroquí, intervenido por el Haker Chris Coleman y en el que se certifica que Paraguay retira su reconocimiento a la RASD, por una ayuda por valor de 350.000 dolares, la compra de varios lotes de carne paraguaya para el ejercito Marroquí y la apertura de una embajada de Marruecos en Asunción, nunca antes se vendió tan barata la dignidad de un Estado, seguramente, los descendientes de los GUARANIES no estarán orgullosos de la actuación y el comportamiento del Gobierno de Paraguay. En el caso de El Salvador, aunque aún no se dispone de documentación que lo demuestre, seguramente habrá pasado algo similar.

Veamos que dice la legalidad internacional vigente respecto al asunto de “Retirar el Reconocimiento a la RASD” que Marruecos lleva más de30 años trapicheando, regateando y especulando con algunos Gobiernos, en muchos casos poco consistentes o que atraviesan dificultades de carácter económico, social o político. Si nos atenemos a la legislación internacional en relación con el reconocimiento de Estados, que figura en el art. 6 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados esta es la conclusión: El reconocimiento de un estado simplemente significa que el Estado reconoce que acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el derecho internacional.



El reconocimiento es INCONDICIONAL E IRREVOCABLE.



Por lo tanto, una vez que uno o más Estados reconocen a la RASD como Estado soberano, estos estados no pueden revocar su reconocimiento, salvo que la RASD como Estado deje de existir o el estado que extiende su reconocimiento de la RASD deje de existir. (tales son los caso de Yugoslavia y la República Democrática de Yemen) Sólo puede revocar el reconocimiento de un gobierno, no el propio Estado.



Asi que queda meridianamente claro que aunque el Majzen Atiborre y ateste con su propaganda oficial mediática, básicamente de consumo interno, con conceptos que no existen en las convenciones internacionales; como “Retirar el reconocimiento a la RASD” tanto Colombia, Perú, el Salvador y la misma Paraguay son Estado que reconocen a la RASD mientras esta exista como tal y por el momento y hasta que no se produzca un proceso de descolonización avalado por la comunidad internacional y decidido por el pueblo Saharaui: la RASD, seguirá existiendo, pese a quien pese y aunque el Majzen fabrique un millón de conceptos más para camuflar sus estafas y enredos.



Volviendo a situación de la RASD en América Latina, y sobre todo con el objetivo de refutar el autoengaño que practica habitualmente el Majzen, la realidad es que El Consejo Nacional Saharaui es miembro observador en el marco del parlamento Andino, desde el 27 de Setiembre de 2011, por Resolución del mismo Parlamento Andino, mucho antes de que lo fuera Marruecos.



La Comunidad del caribe (CARICOM), apoya el derecho del pueblo Saharaui a la libre determinación, coherente con los principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas.



El grupo de Río, apoya las resoluciones aprobadas por las naciones Unidas que conduzcan a la libre autodeterminación del pueblo Saharaui, compatible con las cartas de la ONU y la resolución 1514.



En el plano concreto, hay que recalcar que la información de la MAP, esta atestada de falsedades que no se sostienen; ni Colombia, ni Brasil, ni Argentina, Chile, ni ecuador, ni Bolivia han sostenido ni de forma verbal ni escrita la propuesta marroquí de la autonomía, sencillamente porque esta propuesta no cumple con el marco legal establecido en la resolución 1514 de la ONU referente a la descolonización de los países y pueblos coloniales y tampoco esta contemplada en los acuerdos de paz del año 1991 supervisados por las Naciones Unidas.



Colombia por boca de su embajadora en Marruecos, el pasado mes de febrero, Maria del Pilar Gómez declaro que su país apoya todos los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución justa al conflicto del Sahara Occidental, que respete las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de seguridad.



Además la solidaridad Colombiana con el pueblo Saharaui es patente, evidenciada con el amplio apoyo que recibe la lucha del pueblo Saharaui en diferentes sectores representativos de la sociedad civil Colombiana, de la clase política parlamentarios y senadores así como casi todas las universidades de Colombia que están volcadas de forma sistemática con los derechos del pueblo Saharaui, La Asociación Colombiana de Amigos del pueblo Saharaui (ACOLPS), la Red Colombiana de Estudios Sobre EL Sahara Occidental y el Centro de Estudios en Seguridad y Paz y que se constata día tras día con el activismo de esos sectores a favor de aplicar la justicia internacional en el Sahara Occidental.



En Brasil, hace menos de una año el representante del Frente Polisario fue recibido en la sede del Ministerio de exteriores de Brasil, por el Sr. Bernardo Henrique Penha, jefe de la división norte y este de Africa del mismo Ministerio. Es también conocido el activismo de la sociedad civil Brasilera y la implicación de parlamentarios, senadores y sindicatos en la defensa de la legalidad internacional.



Es totalmente falso lo que afirma la información del la MAP, que el senado Brasilero haya aprobado una Moción a favor de la Autonomía del Sahara, tan solo un senador de origen árabe Omar Aziz, acusado por corrupción, leyó un escrito en el senado, sosteniendo las tesis marroquíes. Que no se sometió a votación ni figura como proposición. Este senador, es el típico prototipo de los fichajes del MAJZEN en Latinoamerica, individuos relacionados con el mundo de la corrupción y de muy baja catadura moral . Ha sido acusado por desviar 200 millones de Reales destinados a la sanidad Amazónica.



Es igualmente acusado en el 2018 de recibir 1 millón de reales y en el 2019 la policía federal, en el marco de la operación VERTEX acuso a su esposa Nejmi Aziz y a sus tres hermanos Murad, Amin y Mansur de organización criminal y lavado de dinero y él se libro por estar aforado.



Como parte de esta estrategia de confusión, desorientación y despiste que utiliza el régimen feudal Marroquí en America Latina. A principios de este año, a raíz de una carta publicada por el embajador de Marruecos en Brasil plagada de tergiversaciones y manipulaciones de los acontecimientos en el norte de África.



El Representante del Frente Polisario, Emboirik Ahmed, en su replica en el Globo.com, aclaro la naturaleza real de los acontecimientos que tuvieron lugar en el norte de Africa en la segunda parte del siglo XX, tales como, la necesaria aplicación del la resolución de descolonización 1514 en el territorio del Sahara Occidental. El inapelable dictamen del corte internacional de la Haya,negando cualquier vinculo de soberanía entre el Reino de Marruecos y el Sahara Occidental.



La peligrosidad de la monarquía Marroquí como factor de inestabilidad en la zona, al tener conflictos con todos los vecinos, que quedo patente con su injustificada invasión del año 1963 a Argelia, su negativa a reconocer el estado Mauritano, su invasión al Sahara, en definitiva su ensoñación con el gran Marruecos.



También denunció la situación de violaciones que se viven en las zonas ocupadas del Sahara, la presencia del Muro militar más largo del planeta, construido por Marruecos y sus aliados, y la imperiosa necesidad de la aplicación del plan de arreglo del año 1991, auspiciado por las Naciones Unidas.



En los demás países de la zona, citados por la información de la MAP; Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Urguay sus posiciones internacionales quedan ratificadas año tras año con su voto, a favor de la descolonización del territorio del Sahara y de la autodeterminación del pueblo Saharaui, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Esta más que constatado, el amplio movimiento solidario en todos estos países a favor de la independencia del pueblo Saharaui, en todos ellos existen entidades solidarias activas que denuncian la injusticia que padece la población Saharaui.



Finalmente, es denunciable e inadmisible la obsesión enfermiza que tiene el Majzen con el pueblo y el Estado Argelino. Ningún País de America Latina, como afirma la infame publicación de la MAP, ha señalado a Argelia como parte en el conflicto del Sahara. Esta ofuscación crónica e injustificada que tiene la monarquía Feudal Marroquí con su vecino oriental supera todos los limites de las relaciones diplomáticas y de vecindad y se instala en un peligroso estado de mezcla de victimismo y agresión perpetuos.



Argelia mantiene excelentes relaciones con todos los países Latinoamericanos, lazos construidos a base de sinceridad, cooperación y hermandad.



Fuente: El Confidencial Saharaui

