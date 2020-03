COVID-19 y Circuitos de Capital

por Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves y Rodrick Wallace

(27 de marzo de 2020)



Este artículo es la Revisión del mes para la edición de mayo de 2020. La versión impresa tendrá la misma fecha al final del artículo que hoy, 27 de marzo de 2020. Que publiquemos la Revisión del mes en línea más de un mes antes de la publicación del tema en su conjunto no tiene precedentes, y es testimonio de la presente emergencia. Anticipamos que se agregarán actualizaciones menores al artículo cuando la revista completa se publique en línea el 1 de mayo.

—Los editores

Rob Wallace es un epidemiólogo evolutivo que ha trabajado con la Organización de Alimentos y Agricultura y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Alex Liebman es un estudiante de doctorado en geografía humana en la Universidad de Rutgers, con una maestría en agronomía de la Universidad de Minnesota. Luis Fernando Chaves es ecólogo de enfermedades y fue investigador principal en el Instituto Costarricense de Investigación y Educación en Nutrición y Salud en Tres Ríos, Costa Rica. Rodrick Wallace es científico investigador en la División de Epidemiología del Instituto de Psiquiatría del Estado de Nueva York en la Universidad de Columbia.



Ellos aprecian los comentarios perspicaces de Kenichi Okamoto.



Cálculo



COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, el segundo virus del síndrome respiratorio agudo severo desde 2002, ahora es oficialmente una pandemia. A fines de marzo, ciudades enteras están protegidas en su lugar y, uno por uno, los hospitales se están iluminando en un embotellamiento médico provocado por las oleadas de pacientes.



China, su brote inicial de contracción, actualmente respira más fácilmente.1 Corea del Sur y Singapur también. Europa, especialmente Italia y España, pero cada vez más otros países, ya se dobla bajo el peso de las muertes aún al comienzo del brote. América Latina y África recién ahora comienzan a acumular casos, algunos países se preparan mejor que otros. En los Estados Unidos, un referente, aunque solo sea el país más rico de la historia del mundo, el futuro cercano parece sombrío. El brote no está programado para alcanzar su punto máximo en Estados Unidos hasta mayo y los trabajadores de la salud y los visitantes de hospital están peleando a puñetazos por la disminución del suministro de equipos de protección personal.2 Enfermeras, a quienes los Centros para el Control y Protección de Enfermedades (CDC) han recomendado usar pañuelos y bufandas como máscaras, ya han declarado que «el sistema está condenado«. 3



Mientras tanto, la administración de EE. UU. continúa ofreciendo a los estados individuales equipos médicos básicos que se negó a comprarles en primer lugar. También ha anunciado una ofensiva fronteriza como una intervención de salud pública mientras el virus se desata en el interior del país.4



Un equipo de epidemiología en el Imperial College proyectó que la mejor campaña de mitigación, allanando la curva trazada de acumulación de casos al poner en cuarentena los casos detectados y distanciando socialmente a los ancianos, aún dejaría a los Estados Unidos con 1,1 millones de muertos y una carga de casos ocho veces el total de camas de cuidados críticos del país.5 La supresión de la enfermedad, que buscaría terminar con el brote, llevaría la salud pública más lejos en un caso al estilo de China de cuarentena de un miembro de la familia y distanciamiento de toda la comunidad, incluido el cierre de instituciones. Eso llevaría a los Estados Unidos a un rango proyectado de alrededor de 200.000 fallecimientos.



El grupo del Colegio Imperial estima que una campaña exitosa de supresión tendría que llevarse a cabo durante al menos dieciocho meses, con un aumento general en la contracción económica y la disminución de los servicios comunitarios. El equipo propuso equilibrar las demandas de control de la enfermedad y de la economía alternando dentro y fuera de la cuarentena comunitaria, como lo dispare un nivel establecido de llenado de camas de cuidado crítico.



Otros modeladores han retrocedido. Un grupo liderado por Nassim Taleb, de la fama del Cisne Negro, declara que el modelo del Imperial College no incluye el rastreo de contactos y el monitoreo puerta a puerta.6 Su opinión omite que el brote ha superado la voluntad de muchos gobiernos de comprometer ese tipo de cordón sanitario. No será hasta que el brote comience a disminuir cuando muchos países contemplarán tales medidas -con suerte con una prueba funcional y precisa- como apropiadas. Como dijo un chistoso: “El coronavirus es demasiado radical. Estados Unidos necesita un virus más moderado al que podamos responder de forma incremental».7



El grupo Taleb señala la negativa del equipo imperial a investigar bajo qué condiciones el virus puede ser llevado a la extinción. Tal extirpación no significa cero casos, sino suficiente aislamiento para que los casos individuales no produzcan nuevas cadenas de infección. Sólo el 5 por ciento de los susceptibles en contacto con un caso en China se infectaron posteriormente. En efecto, el equipo de Taleb favorece el programa de supresión de China, haciendo todo lo suficientemente rápido como para llevar el brote a la extinción sin entrar en un baile de maratón alternando entre el control de enfermedades y asegurando a la economía no aparición de escasez de mano de obra. En otras palabras, el enfoque estricto (e intensivo en recursos) de China, libera a su población del secuestro de meses, o incluso años, en el que el equipo imperial recomienda que otros países participen.



El epidemiólogo matemático Rodrick Wallace, uno de nosotros, da vuelta completamente la tabla de modelado. Las emergencias de modelado, por necesarias que sean, no señalan cuándo y dónde comenzar. Las causas estructurales son parte de la emergencia. Incluirlas nos ayuda a descubrir la mejor manera de responder más allá de simplemente reiniciar el funcionamiento que produjo el daño. «Si los bomberos reciben suficientes recursos», escribe Wallace,



“en condiciones normales, la mayoría de los incendios, con mayor frecuencia, pueden ser contenidos con mínimas bajas y destrucción de la propiedad. Sin embargo, esa contención depende críticamente de una empresa mucho menos romántica, pero no menos heroica, los esfuerzos regulatorios persistentes y continuos que limitan el peligro del edificio a través del desarrollo y la aplicación de los reglamentos, y que también aseguran que se suministren recursos de lucha contra el fuego, el saneamiento y preservación del edificio a todos en los niveles necesarios …”

El contexto cuenta para la infección pandémica, y las estructuras políticas actuales que permiten a las empresas agrícolas multinacionales privatizar las ganancias al tiempo que externalizan y socializan los costos, deben estar sujetas a la «aplicación de la ley» que reinternaliza esos costos si se va a evitar verdaderamente una pandemia mortal en el futuro cercano8.



La incapacidad para prepararse y reaccionar ante el brote no solo comenzó en diciembre, cuando los países de todo el mundo no respondieron una vez que COVID-19 se derramó desde Wuhan. En los Estados Unidos, por ejemplo, no comenzó cuando Donald Trump desmanteló el equipo de preparación para pandemias de su equipo de seguridad nacional o dejó setecientos puestos de los CDC sin cubrir.9 Tampoco comenzó cuando los agentes federales dejaron de actuar sobre los resultados de una simulación de pandemia de 2017 que muestra que el país no estaba preparado.10 Ni cuando, como se indicó en un titular de Reuters, Estados Unidos «eliminó el trabajo de expertos de los CDC en China meses antes del brote del virus»; aunque la pérdida de contacto directo temprano de un experto estadounidense en el terreno en China, ciertamente debilitó la respuesta de los Estados Unidos. Tampoco comenzó con la desafortunada decisión de no usar los kits de prueba ya disponibles proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Juntos, los retrasos en la información temprana y la falta total de pruebas serán sin duda responsables de muchas, probablemente miles, de vidas perdidas.11



Las fallas se programaron en realidad hace décadas, ya que los bienes comunes compartidos de salud pública se descuidaron y monetizaron al mismo tiempo.12 Un país capturado por un régimen de epidemiología individualizada, “justo a tiempo”, -una contradicción absoluta- con apenas suficientes camas de hospital y equipo para la operaciones normales, por definición, no puede reunir los recursos necesarios para perseguir en China una supresión absoluta.



Siguiendo el punto del equipo de Taleb sobre estrategias modelo, en términos más explícitamente políticos, el ecologista de enfermedades Luis Fernando Chaves, otro coautor de este artículo, hace referencia a los biólogos dialécticos Richard Levins y Richard Lewontin que opinan que «dejar que los números hablen» solo enmascara todos los supuestos aceptados de antemano.13 Modelos como el estudio Imperial limitan explícitamente el alcance del análisis a preguntas estrechamente adaptadas, enmarcadas dentro del orden social dominante. Por diseño, no logran capturar las fuerzas más amplias del mercado que provocan los brotes, y las decisiones políticas que subyacen a las intervenciones.



Conscientemente o no, las proyecciones resultantes establecen el asegurar la salud para todos en un segundo lugar, incluidos los miles de personas más vulnerables que serían asesinadas si un país alterna entre el control de enfermedades y la economía. La visión foucaultiana de un estado que actúa sobre una población en su propio interés solo representa una actualización, aunque más benigna, del impulso maltusiano por la inmunidad colectiva que propuso el gobierno británico Tory y ahora los Países Bajos: dejar que el virus arda a través de la población sin impedimentos.14 ​​Hay poca evidencia más allá de una esperanza ideológica de que la inmunidad colectiva garantizaría detener el brote. El virus puede evolucionar fácilmente desde debajo de la capa inmunitaria de la población.



Intervención



¿Qué debe hacerse a cambio? En primer lugar, debemos comprender que, al responder a la emergencia de la manera correcta, seguiremos participando tanto en la necesidad como en el peligro.



Necesitamos nacionalizar los hospitales como lo hizo España en respuesta al brote.15 Necesitamos reforzar las pruebas en volumen y respuesta como lo ha hecho Senegal.16 Necesitamos socializar los productos farmacéuticos.17 Necesitamos hacer cumplir las protecciones máximas para el personal médico para frenar la disminución del personal. Debemos asegurar el derecho a reparar ventiladores y otra maquinaria médica.18 Necesitamos comenzar a producir cócteles de antivirales de producción masiva como remdesivir y cloroquina antipalúdica de la vieja escuela (y cualquier otro medicamento que parezca prometedor) mientras realizamos ensayos clínicos para comprobar si funcionan más allá del laboratorio.19 Se debe implementar un sistema de planificación para (1) obligar a las empresas a producir los ventiladores y equipos de protección personal necesarios que requieren los trabajadores de la salud y (2) priorizar su asignación a los lugares con mayores necesidades.



Debemos establecer un cuerpo pandémico masivo para proporcionar la fuerza de trabajo -desde la investigación hasta la atención- que se acerque al volumen de demanda que el virus (y cualquier otro patógeno por venir) nos imponga. Hacer coincidir el número de casos con el número de camas de cuidados críticos, el personal y el equipo necesarios para que la supresión pueda cerrar la brecha actual de números. En otras palabras, no podemos aceptar la idea de simplemente sobrevivir al ataque aéreo en curso de COVID-19 solo para regresar más tarde al rastreo de contactos y al aislamiento de casos para llevar el brote por debajo de su umbral. Debemos contratar a suficientes personas para identificar COVID-19 casa por casa en este momento y equiparlas con el equipo de protección necesario, como máscaras adecuadas. En el camino, necesitamos suspender una sociedad organizada en torno a la expropiación, desde los propietarios hasta las sanciones a otros países, para que las personas puedan sobrevivir tanto a la enfermedad como a su cura.



Sin embargo, hasta que se pueda implementar un programa de este tipo, la gran población queda en gran parte abandonada. Aun cuando debe ejercerse una presión continua sobre los gobiernos recalcitrantes, en el espíritu de una tradición en gran parte perdida en la organización proletaria que se remonta a 150 años, las personas comunes que puedan deben unirse a grupos de ayuda mutua emergentes y brigadas de vecindarios.20 Los sindicatos deben conseguir grupos de personal profesional de salud pública que deben entrenar a esos grupos para evitar que los actos de bondad propaguen el virus.



La insistencia en que incorporemos los orígenes estructurales del virus en la planificación de emergencias nos ofrece una clave para avanzar cada paso hacia la protección de las personas antes que las ganancias.



Uno de los muchos peligros radica en la normalización de la «locura de murciélago» actualmente en curso, una caracterización fortuita dado el síndrome que sufren los pacientes: la proverbial mierda de murciélago en los pulmones. Necesitamos retener el shock que recibimos cuando descubrimos que otro virus del SARS emergió de sus refugios de vida silvestre y en cuestión de ocho semanas se extendió por toda la humanidad.21 El virus surgió en un extremo de una línea de suministro regional de alimentos exóticos, estableciéndose con éxito fuera de una cadena de infecciones de humano a humano en el otro extremo en Wuhan, China.22 Desde allí, el brote se difundió localmente y saltó a aviones y trenes, extendiéndose por todo el mundo a través de una red estructurada por conexiones de viaje y hacia abajo, en una jerarquía de ciudades más grandes a más pequeñas.23



Además de describir el mercado de alimentos silvestres en el orientalismo típico, se ha dedicado poco esfuerzo a las preguntas más obvias. ¿Cómo llegó el sector de alimentos exóticos a una posición en la que podría vender sus productos junto con ganado más tradicional en el mercado más grande de Wuhan? Los animales no se vendían en la parte trasera de un camión o en un callejón. Piense en los permisos y pagos (y la desregulación de los mismos) involucrados.24 Mucho más allá de la pesca, la comida silvestre en todo el mundo es un sector cada vez más formalizado, cada vez más capitalizado por las mismas fuentes que respaldan la producción industrial.25 Aunque no es similar en la magnitud de la producción, la distinción entre ellas es ahora más opaca.



La geografía económica superpuesta se extiende desde el mercado de Wuhan hacia el interior, donde se cultivan alimentos exóticos y tradicionales mediante operaciones que bordean el borde de un desierto en contracción.26 A medida que la producción industrial invade el último bosque, las operaciones de alimentos silvestres deben reducirse aún más, elevar sus manjares o asaltar las últimas gradas. Como resultado, el más exótico de los patógenos, en este caso el SARS-2 alojado en murciélagos, encuentra su camino en un camión, ya sea en animales de alimentación o en la mano de obra que los atiende, apareándose de un extremo de un circuito periurbano alargado al otro antes de llegar al escenario mundial.27

Infiltración



La conexión conlleva elaboración, tanto para ayudarnos a planificar hacia adelante durante este brote como para comprender cómo la humanidad se metió en una trampa de este tipo.



Algunos patógenos emergen directamente de los centros de producción. Me vienen a la mente las bacterias transmitidas por los alimentos, como Salmonella y Campylobacter. Pero muchos como el COVID-19 se originan en las fronteras de la producción del capital. De hecho, al menos el 60 por ciento de los nuevos patógenos humanos emergen al extenderse de los animales salvajes a las comunidades humanas locales (antes de que los más exitosos se extiendan al resto del mundo).28



Una serie de luminarias en el campo de la ecosalud, algunas financiadas en parte por Colgate-Palmolive y Johnson & Johnson, compañías que impulsan la vanguardia de la deforestación liderada por los agronegocios, produjeron un mapa global basado en brotes anteriores hasta 1940, que indicaba dónde es probable que surjan nuevos patógenos en el futuro.29 Cuanto más cálido sea el color en el mapa, más probable es que surja un nuevo patógeno allí. Pero al confundir tales geografías absolutas, el mapa del equipo -al rojo vivo en China, India, Indonesia y partes de América Latina y África- perdió un punto crítico. Centrarse en las zonas de brotes ignora las relaciones compartidas por los actores económicos mundiales que dan forma a las epidemiologías.30 Los intereses del capital que respaldan los cambios inducidos por el desarrollo y la producción en el uso de la tierra y la aparición de enfermedades en las partes subdesarrolladas del mundo recompensan los esfuerzos que atribuyen la responsabilidad de los brotes en las poblaciones indígenas y sus supuestas prácticas culturales «sucias».31 La preparación de la carne de animales silvestres y los entierros caseros son dos prácticas culpadas por la aparición de nuevos agentes patógenos. Trazar geografías relacionales, en cambio, de repente convierte a Nueva York, Londres y Hong Kong, fuentes clave de capital global, en tres de los peores puntos críticos del mundo.



Mientras tanto, las zonas de epidemias ya ni siquiera están organizadas bajo las políticas tradicionales. El intercambio ecológico desigual, que redirige los peores daños de la agricultura industrial al Sur Global, se ha movido del mero despojo de las localidades por los recursos del imperialismo dirigido por el estado hacia nuevos complejos a través de la escala y los productos básicos.32 La agroindustria está reconfigurando sus operaciones extractivistas en redes espacialmente discontinuas, a través de territorios de diferentes escalas.33 Una serie de «Repúblicas de Soya» basadas en multinacionales, por ejemplo, se extienden ahora a través de Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. La nueva geografía se materializa en los cambios en la estructura de gestión de la empresa, la capitalización, la subcontratación, las sustituciones de la cadena de suministro, el arrendamiento y la agrupación de tierras transnacionales.34 Al cruzar las fronteras nacionales, estos «países de productos básicos», integrados de manera flexible a través de ecologías y fronteras políticas, están produciendo nuevas epidemiologías en el camino.35



Por ejemplo, a pesar de un traslado general en la población de las áreas rurales mercantilizadas a los barrios marginales urbanos que continúa hoy en todo el mundo, la división rural-urbana que impulsa gran parte de la discusión sobre la emergencia de enfermedades pierde de vista la mano de obra destinada a las zonas rurales y el rápido crecimiento de las ciudades rurales en desakotas (pueblos de la ciudad) periurbanos o zwischenstadt (ciudades intermedias). Mike Davis y otros han identificado cómo estos paisajes recientemente urbanizados actúan como mercados locales y centros regionales para los productos agrícolas mundiales que pasan a través.36 Algunas de esas regiones incluso se han vuelto «post-agrícolas».37 Como resultado, la dinámica de las enfermedades forestales, las fuentes primitivas de patógenos, ya no están limitadas solo a las zonas de interior. Sus epidemiologías asociadas se han vuelto relacionales, sentidas a través del tiempo y el espacio. Un SARS puede encontrarse repentinamente desparramándose en humanos en la gran ciudad a solo unos días de su cueva de murciélagos original.



Los ecosistemas en los que estos virus «salvajes» estaban en parte controlados por las complejidades del bosque tropical se están racionalizando drásticamente por la deforestación liderada por el capital y, en el otro extremo del desarrollo periurbano, por los déficits en la salud pública y el saneamiento ambiental.38 Mientras que muchos patógenos selváticos como resultado se están extinguiendo con sus especies hospedadoras, un subconjunto de infecciones que una vez se quemaron relativamente rápido en el bosque, aunque solo sea por una tasa irregular de encontrar sus especies hospederas típicas, ahora se propagan a través de poblaciones humanas susceptibles, cuya vulnerabilidad a la infección a menudo se ve exacerbada en las ciudades por los programas de austeridad y la regulación corrupta. Incluso frente a las vacunas eficaces, los brotes resultantes se caracterizan por una mayor extensión, duración e impulso. Lo que antes eran desbordamientos locales ahora son epidemias que se abren camino a través de las redes mundiales de viajes y comercio.39



Por este efecto de paralaje -sólo por un cambio en el entorno ambiental- los viejos estándares como el Ébola, el Zika, la malaria y la fiebre amarilla, que evolucionaron relativamente poco, se convirtieron en amenazas regionales40. De repente, han pasado de extenderse de vez en cuando a aldeanos remotos hasta infectar a miles de personas en las capitales. En algo de la otra dirección ecológica, incluso los animales salvajes, habitualmente reservorios de enfermedades de larga data, están sufriendo un retroceso. Sus poblaciones fragmentadas por la deforestación, los monos nativos del Nuevo Mundo -susceptibles a la fiebre amarilla de tipo salvaje, a los que habían estado expuestos durante al menos cien años- están perdiendo la inmunidad de su rebaño y muriendo en cientos de miles.41



Expansión



Si solo por su expansión global, la agricultura comercial sirve como propulsión y nexo a través del cual los patógenos de diversos orígenes migran desde los depósitos más remotos a los centros de población más internacionales.42 Es aquí, y a lo largo del camino, donde se infiltran nuevos patógenos en comunidades cerradas de la agricultura. Cuanto más largas son las cadenas de suministro asociadas y mayor es el grado de deforestación adjunta, más diversos (y exóticos) son los patógenos zoonóticos que ingresan a la cadena alimentaria. Entre los recientes patógenos emergentes y reemergentes de origen agrícola y alimentario, que se originan a través del dominio antropogénico, se encuentran la peste porcina africana, Campylobacter, Cryptosporidium, Cyclospora, Ebola Reston, E. coli O157: H7, fiebre aftosa, hepatitis E, Listeria, Virus Nipah, fiebre Q, Salmonella, Vibrio, Yersinia y una variedad de variantes nuevas de la gripe, incluyendo H1N1 (2009), H1N2v, H3N2v, H5N1, H5N2, H5Nx, H6N1, H7N1, H7N3, H7N7, H7N9 y H9N2.43



Sin embargo, sin querer, la totalidad de la línea de producción está organizada en torno a prácticas que aceleran la evolución de la virulencia de los patógenos y su posterior transmisión.44 Los monocultivos genéticos en crecimiento -animales de alimentación y plantas con genomas casi idénticos- eliminan los cortafuegos inmunes que en poblaciones más diversas ralentizan la transmisión.45 Los patógenos ahora pueden evolucionar rápidamente en torno a los genotipos inmunes del huésped comunes. Mientras tanto, las condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmune.46 El mayor tamaño y densidad de la población de animales de granja de las granjas industriales facilitan una mayor transmisión e infección recurrente.47 El alto rendimiento, una característica de cualquier producción industrial, proporciona un suministro de susceptibles continuamente renovado en el establo, la granja y a niveles regionales, eliminando el límite en la evolución de la mortalidad por patógenos.48 Al alojar a muchos animales juntos, se favorece las cepas que pueden atravesarlos mejor. Es probable que la disminución de la edad de sacrificio, a seis semanas en pollos, seleccione patógenos capaces de sobrevivir en sistemas inmunes más robustos.49 El alargamiento de la extensión geográfica del comercio y exportación de animales vivos ha aumentado la diversidad de segmentos genómicos que intercambian sus patógenos asociados, aumentando la velocidad a la que los agentes patógenos exploran sus posibilidades evolutivas.50



Aunque la evolución de los patógenos se dispara en todas estas formas, hay poca o ninguna intervención, incluso a pedido de la industria, salvo lo que se requiere para rescatar los márgenes fiscales de cualquier trimestre de la emergencia repentina de un brote.51 La tendencia tiende hacia menos inspecciones gubernamentales de granjas y plantas de procesamiento, legislación contra la vigilancia gubernamental y la exposición de activistas, e incluso legislación contra informar sobre los detalles de brotes mortales en los medios de comunicación. A pesar de las recientes victorias judiciales contra la contaminación por pesticidas y cerdos, el comando privado de producción sigue centrado exclusivamente en las ganancias. Los daños causados ​​por los brotes resultantes se externalizan al ganado, los cultivos, la vida silvestre, los trabajadores, los gobiernos locales y nacionales, los sistemas de salud pública y los agrosistemas alternativos en el extranjero como una cuestión de prioridad nacional. En los Estados Unidos, los CDC informan que los brotes transmitidos por alimentos están aumentando en la cantidad de estados afectados y de personas infectadas.52



Es decir, la alienación del capital se está analizando a favor de los patógenos. Si bien el interés público se filtra en la puerta de la granja y la fábrica de alimentos, los agentes patógenos pasan por alto la bioseguridad que la industria está dispuesta a pagar y regresan al público. La producción diaria representa un riesgo moral lucrativo al comer nuestros bienes comunes de salud compartidos.

Liberación



Hay una ironía reveladora en Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo, que se refugia en su lugar contra COVID-19, a un hemisferio de distancia de los orígenes del virus. Millones de neoyorquinos se están escondiendo en un inventario de viviendas supervisado hasta hace poco por una Alicia Glen, hasta 2018, la vicealcaldesa de vivienda y desarrollo económico.53 Glen es un ex ejecutivo de Goldman Sachs que supervisó el Grupo de Inversión Urbana de la compañía de inversiones, que financia proyectos en los tipos de comunidades que las otras unidades de la empresa ayudan a marcar.



Glen, por supuesto, no tiene en absoluto la culpa personal del brote, pero es más un símbolo de una conexión que llega más cerca de casa. Tres años antes de que la ciudad la contratara, debido a una crisis de vivienda y una Gran Recesión, en parte de su propia factura, su antiguo empleador, junto con JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo & Co. y Morgan Stanley, tomaron el 63 por ciento del financiamiento de préstamos federales de emergencia resultante.55 Goldman Sachs, libre de gastos generales, se movió para diversificar sus tenencias fuera de la crisis. Goldman Sachs adquirió el 60 por ciento de las acciones de Shuanghui Investment and Development, parte del gigante negocio agrícola chino que compró Smithfield Foods, con sede en EE. UU., el mayor productor de cerdos del mundo.56 Por $ 300 millones, también obtuvo una propiedad total de diez granjas avícolas en Fujian y Hunan, una provincia de Wuhan y bien dentro de la cuenca de alimentos silvestres de la ciudad.57 Invirtió hasta otros $ 300 millones junto con Deutsche Bank en la cría de cerdos en las mismas provincias.58



Las geografías relacionales exploradas más arriba han circulado todo el camino de regreso. Existe la pandemia que actualmente enferma a los distritos electorales de Glen de apartamento a apartamento en Nueva York, el epicentro más grande de COVID-19 en EE. UU. Pero también debemos reconocer que, para empezar, el círculo de causas del brote se extendió en parte fuera de Nueva York, por pequeña que sea en este caso la inversión de Goldman Sachs para un sistema del tamaño de la agricultura de China.



Señalar con el dedo nacionalista, el racista «virus de China» de Trump y todo el razonamiento liberal, oscurece las direcciones globales entrelazadas del estado y el capital.59 «Los hermanos enemigos», fueron descritos por Carlos Marx.60 La muerte y el daño a cargo de los trabajadores en el campo de batalla, en la economía, y ahora en sus sofás luchando por recuperar el aliento, manifiestan la competencia entre las élites que maniobran por la disminución de los recursos naturales y los medios compartidos para dividir y conquistar la masa de la humanidad atrapada en los engranajes de estas maquinaciones.



De hecho, una pandemia que surge del modo de producción capitalista y que se espera que el estado administre en un extremo, puede ofrecer una oportunidad desde la cual los administradores y beneficiarios del sistema puedan prosperar en el otro. A mediados de febrero, cinco senadores estadounidenses y veinte miembros de la Cámara arrojaron millones de dólares en acciones de propiedad personal en industrias que podrían verse dañadas en la próxima pandemia.61 Los políticos basaron su información privilegiada en inteligencia no pública, incluso cuando algunos de los representantes continuaron repitiendo públicamente las declaraciones del régimen de que la pandemia no sirvió para tal amenaza.



Más allá de tales ataques bruscos, la corrupción en los Estados Unidos es sistémica, un marcador del final del ciclo de acumulación de los EE. UU. cuando el capital cobra.



Hay algo comparativamente anacrónico en los esfuerzos por mantener la boca abierta incluso si se organiza en torno a la reificación de las finanzas sobre la realidad de las ecologías primarias (y las epidemiologías relacionadas) en las que se basa. Para Goldman Sachs, la pandemia, como crisis anteriores, ofrece «espacio para crecer»:



“ Compartimos el optimismo de los diversos expertos e investigadores de vacunas en las compañías de biotecnología en base al buen progreso que se ha logrado en varias terapias y vacunas hasta el momento. Creemos que el miedo disminuirá con la primera evidencia significativa de tal progreso …



Intentar comerciar con un posible objetivo a la baja cuando el objetivo de fin de año es sustancialmente más alto es apropiado para los operadores diarios, los seguidores de impulso y algunos administradores de fondos de cobertura, pero no para los inversores a largo plazo. De igual importancia, no hay garantía de que el mercado alcance los niveles más bajos que puedan usarse como justificación para vender hoy. Por otro lado, estamos más seguros de que el mercado finalmente alcanzará el objetivo más alto dada la capacidad de recuperación y la preeminencia de la economía estadounidense.



Y finalmente, realmente pensamos que los niveles actuales brindan la oportunidad de aumentar lentamente los niveles de riesgo de una cartera. Para aquellos que pueden estar sentados con exceso de efectivo y tener poder de permanencia con la asignación estratégica de activos adecuada, este es el momento de comenzar a aumentar gradualmente las acciones de S&P”.62

Atemorizados por la carnicería en curso, las personas en todo el mundo sacan conclusiones diferentes.63 Los circuitos de capital y producción que los patógenos marcan como etiquetas radiactivas uno tras otro se consideran desmesurados.



¿Cómo caracterizar tales sistemas más allá, como lo hicimos anteriormente, de lo episódico y circunstancial? Nuestro grupo está a punto de derivar un modelo que supera los esfuerzos de la medicina colonial moderna que se encuentra en la ecosalud y One Health y que continúa culpando a los pequeños productores indígenas y locales por la deforestación que conduce a la aparición de enfermedades mortales.64



Nuestra teoría general de la aparición de enfermedades neoliberales, que incluye, sí, en China, combina:



# circuitos globales de capital;

# despliegue de dicho capital destruyendo la complejidad ambiental regional que mantiene bajo control el crecimiento virulento de la población de patógenos;

# los aumentos resultantes en las tasas y la amplitud taxonómica de los eventos de contagio;

# los circuitos periurbanos de productos básicos en expansión que envían estos nuevos agentes patógenos en ganado y mano de obra desde el interior más profundo a las ciudades regionales;

# las crecientes redes mundiales de viajes (y comercio de ganado) que entregan los patógenos de dichas ciudades al resto del mundo en un tiempo récord;

# las formas en que estas redes reducen la fricción de transmisión, seleccionando la evolución de una mayor mortalidad de patógenos tanto en ganado como en personas;

# y, entre otras imposiciones, la escasez de reproducción en el sitio en ganado industrial, eliminando la selección natural como un servicio de ecosistemas que proporciona protección contra enfermedades en tiempo real (y casi gratis).



La premisa operativa subyacente es que la causa de COVID-19 y otros patógenos similares no se encuentra solo en el objeto de algún agente infeccioso o su curso clínico, sino también en el campo de las relaciones ecosistémicas que el capital y otras causas estructurales han ocultado, para su propio beneficio.65 La amplia variedad de agentes patógenos, que representan diferentes taxones, anfitriones fuente, modos de transmisión, cursos clínicos y resultados epidemiológicos, todas características que nos envían a nuestros motores de búsqueda con un ojo salvaje a cada brote, marcan diferentes partes y caminos a lo largo de los mismos tipos de circuitos de uso del suelo y acumulación de valor.



Un programa general de intervención se ejecuta en paralelo mucho más allá de un virus en particular.



Para evitar los peores resultados de aquí en adelante, la desalienación ofrece la próxima gran transición humana: abandonar las ideologías de los colonos, reintroducir a la humanidad en los ciclos de regeneración de la Tierra y redescubrir nuestro sentido de individualización en multitudes más allá del estado capital.66 Sin embargo, el economismo, la creencia que todas las causas son solo económicas, no constituirá suficiente liberación. El capitalismo global es una hidra de muchas cabezas, que se apropia, internaliza y ordena múltiples capas de relación social.67 El capitalismo opera a través de terrenos complejos e interconectados de raza, clase y género en el curso de la actualización de los regímenes de valores regionales de un lugar a otro.



A riesgo de aceptar los preceptos de lo que la historiadora Donna Haraway desestimó como historia de salvación -«¿podemos desactivar la bomba a tiempo?»- la desalienación debe desmantelar estas múltiples jerarquías de opresión y las formas específicas del lugar en las que interactúan con la acumulación.68 De este modo, debemos salir de las reapropiaciones expansivas del capital a través de materialismos productivos, sociales y simbólicos.69 Es decir, de lo que se resume en un totalitarismo. El capitalismo lo comercializa todo: exploración de Marte aquí, dormir allí, lagunas de litio, reparación de ventiladores, incluso la sostenibilidad misma, y ​​así sucesivamente, estas muchas permutaciones se encuentran mucho más allá de la fábrica y la granja. Todas las formas en que casi todo el mundo está sujeto al mercado, que durante un tiempo como éste es cada vez más antropomorfizado por los políticos, no podría ser más claro70.



En resumen, una intervención exitosa que evite que cualquiera de los muchos patógenos en cola en el circuito agroeconómico mate a mil millones de personas debe cruzar la puerta de un choque global con el capital y sus representantes locales, por mucho que un soldado de infantería individual de la burguesía, Glen entre ellos, intente mitigar el daño. Como nuestro grupo describe en algunos de nuestros últimos trabajos, los agronegocios están en guerra con la salud pública.71 Y la salud pública está perdiendo.

Sin embargo, si una mayor humanidad ganara un conflicto generacional de este tipo, podemos volver a conectarnos a un metabolismo planetario que, aunque expresado de manera diferente de un lugar a otro, reconecte nuestras ecologías y nuestras economías.72 Tales ideales son más que asuntos de los utópicos. Al hacerlo, convergemos en soluciones inmediatas. Protegemos la complejidad del bosque que evita que los patógenos mortales alinien a los anfitriones para un disparo directo en la red de viajes del mundo.73 Reintroducimos la diversidad de ganado y cultivos, y reintegramos la cría de animales y cultivos a escalas que eviten que los patógenos aumenten en virulencia y extensión geográfica.74 Permitimos que nuestros animales alimenticios se reproduzcan en el sitio, reiniciando la selección natural que permite que la evolución inmune rastree los patógenos en tiempo real. En general, dejamos de tratar a la naturaleza y la comunidad, tan llenas de todo lo que necesitamos para sobrevivir, como simplemente otro competidor para ser arrastrados por el mercado.



La salida es nada menos que el nacimiento de un mundo (o tal vez más, en el sentido de regresar a la Tierra). También ayudará a resolver, con las mangas enrolladas, muchos de nuestros problemas más acuciantes. Ninguno de nosotros atrapado en nuestras salas de estar desde Nueva York a Beijing, o, peor aún, llorando a nuestros muertos, queremos volver a pasar por un brote de ese tipo. Sí, las enfermedades infecciosas, durante la mayor parte de la historia humana, nuestra mayor fuente de mortalidad prematura, seguirán siendo una amenaza. Pero, dado el bestiario de patógenos ahora en circulación, el peor que se extiende casi anualmente, es probable que enfrentemos otra pandemia mortal en un tiempo mucho más corto que la calma de cien años desde 1918. ¿Podemos ajustar fundamentalmente los modos por los cuales nos apropiamos de la naturaleza y llegar a más de una tregua con estas infecciones?

