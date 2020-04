Covid 19: Catástrofe humanitaria en la India

Declaración conjunta de varios sindicatos, activistas sindicales y de Nueva Alternativa Socialista (NSA) de la India, sobre la crisis de los países del Covid-19 en ese país.

Es un escándalo que los hospitales privados de toda la India estén cobrando 4500 rupias (60 dólares aproximadamente) por cada prueba de covid-19. La abrumadora mayoría de los trabajadores y los pobres de la India no pueden permitirse el lujo de que sus familias o incluso los individuos se sometan a pruebas. Sin embargo, la Constitución de la India habla de que el «derecho a la vida» es fundamental y obliga al Gobierno a garantizar el «derecho a la vida».



Esta declaración se produce con el objetivo de movilizar un apoyo más amplio de la clase trabajadora para exigir pruebas gratuitas y también la nacionalización de la atención de la salud.



Las organizaciones que se enumeran a continuación han firmado la declaración. Hacemos un llamamiento a los sindicatos, miembros de los sindicatos y socialistas en la India, y en todo el mundo, para que añadan su nombre en apoyo de este llamamiento urgente para la nacionalización de la atención sanitaria en la India.

Manteniendo los intereses comerciales de los laboratorios privados, el gobierno central les había permitido anteriormente cobrar 4500 rupias (60 dólares) por la realización de pruebas de covid 19. La semana pasada, el 8 de abril, la Corte Suprema, en una orden provisional, revocó la decisión y obligó a los laboratorios privados a realizar las pruebas sin costo alguno. Considerando la sombría situación que prevalece en el país, esto fue un alivio para la mayoría de la población que no tenía medios para pagar 4.500 rupias por la prueba. El 13 de abril, sin embargo, el gobierno central presentó una declaración jurada ante el tribunal, instando a que se desestimara la petición y allanando así el camino para que los laboratorios privados siguieran cobrando por las pruebas. El Tribunal Supremo modificó en consecuencia la orden anterior. Condenamos enérgicamente tal posición adoptada por el gobierno central.



Estos laboratorios privados son grandes empresas corporativas que funcionan con fines de lucro. Su responsabilidad es para con sus accionistas, para aumentar el rendimiento de sus inversiones, y no para con las masas. La dirección de la Corte Suprema cuestionó inequívocamente los propios intereses comerciales de estas empresas. En respuesta, estos capitalistas atacaron con vehemencia la decisión de la Corte Suprema (SC) y se dedicaron a ejercer presión para que se revocara. Thyrocare Lab llegó al extremo de anunciar que ponía las pruebas de corona en espera. Otros laboratorios han adoptado posiciones similares, argumentando que las pruebas adicionales no serían sostenibles. Está ampliamente claro que estas empresas, con sus beneficios que oscilan entre unos pocos cientos y miles de millones de rupias [una unidad de valor igual a diez millones de rupias o 100 lakhs] no dudarían en utilizar tácticas tan desagradables como la suspensión de las pruebas, poniendo así en peligro muchas vidas, con el fin de promover sus intereses comerciales.



Uno esperaría que el gobierno central entrara en acción inmediatamente y se hiciera cargo de estos laboratorios y hospitales privados. Lejos de eso, el gobierno central eligió alinearse con los inversionistas multimillonarios y los dueños de estas compañías, dejando a la mayoría de su gente en la estacada. Esto es vergonzoso e indignante. Claramente el gobierno está sirviendo a los intereses de los capitalistas, que son polos opuestos a los del pueblo. En su declaración jurada, el gobierno central afirmó que a los sectores e individuos más pobres se les ofrecería pruebas gratuitas, tratamiento bajo el Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (se afirma que alrededor de 50 millones de rupias están cubiertos por el mismo) y por lo tanto no hay necesidad de hacer pruebas gratuitas. Esto es engañoso, por decir lo menos. En primer lugar, considerando los defectos del plan y la burocracia, es cuestionable si todos los que tienen derecho a él obtendrían realmente beneficios. Pero incluso si uno asume que sí, ¿qué pasa con el resto de 85 millones de personas? ¿Pretende el gobierno reducir el valor de la mayoría de su población a meros clientes de estas empresas privadas?



Hoy en día, la clase obrera del país está sufriendo una aguda miseria. Incluso la clase media ya no se salva de los cierres y ha tenido que cerrar muchos negocios, y se han perdido muchos puestos de trabajo. Muchos médicos, enfermeras, sevikas anganwadi y personal médico están arriesgando sus vidas mientras lidian con la crisis de la corona al no tener ningún equipo de protección personal (PPE). Muchos trabajadores tanto del sector sanitario público como del privado no ganan ni siquiera 4.500 rupias que los laboratorios privados cobran por una sola prueba. Es escandaloso que incluso en situaciones tan graves el gobierno central haya elegido servir a los sucios propietarios ricos e inversores de estas empresas.



En las últimas dos décadas, estas grandes empresas obtuvieron miles de millones de rupias de beneficios al convertir los servicios de salud en productos básicos y a las personas en clientes. Sobre la base de esta comercialización, han construido miles de hospitales, laboratorios, bien equipados con lakhs de camas, equipos médicos como ventiladores . Toda esta infraestructura sanitaria es muy necesaria para hacer frente a la crisis de la corona. El área metropolitana de Mumbai consiste en una población de más de dos millones de rupias. Pero sólo tiene unos pocos hospitales para tratar a los pacientes de la corona. El gobierno, defendiendo los intereses de los capitalistas multimillonarios, ignora que miles de millones de masas serían fatales en tales circunstancias.



Exigimos al gobierno que no sólo haga pruebas sino también tratamientos gratuitos. El gobierno debe apoderarse de los laboratorios y hospitales privados y abrir sus recursos – instalaciones para todo el pueblo – y no sólo para unos pocos en la lucha contra la corona.



Exigimos:



* Proporcionar no sólo pruebas de coronavirus, sino también tratamiento gratuito.

* Tomar los laboratorios y hospitales privados inmediatamente y hacerlos parte del sistema de salud pública. Ponerlos bajo el control democrático del personal médico, enfermeras, doctores, gobierno y representantes de los pacientes.

* Proporcionar equipos de protección personal (PPE) a todos los doctores, enfermeras y demás personal médico del gobierno y del sector privado, así como a los trabajadores de Anganwadi.

* Un salario mínimo de 25.000 rupias o más a todos los trabajadores Anganwadi, trabajadores del sector sanitario privado y del gobierno, incluyendo incluso el personal contratado.

* Realizar la distribución de material de socorro bajo la supervisión de órganos locales elegidos y representantes de la comunidad.

Signatarios:



Youvraj, Campaña del Servicio de Salud Pública



Nueva Alternativa Socialista



Com. Rajan Kshirsagar, Presidente de la Unión Lal Bawata Shetmajoor, Maharashtra (Unión de Trabajadores Agrícolas de Lal Batwata)



Devidas Tulajapurkar, Secretario General de la Federación de Empleados del Banco Estatal de Maharashtra



Medha Patkar, Alianza Nacional del Movimiento Popular



Dr. D. L. Karad, Vicepresidente Nacional del Centro de Sindicatos de la India (CITU)



Com. Rajan Dani, Secretario de Estado, Sindicato de Empleados de BSNL



Anil Ganacharya, Vicepresidente, INTUC (Maharashtra)



Prakash Bansode, Miembro del Comité Central, AITUC



Medha Samant



Annapurna Parivar



Com. Raju Paranjpe, Presidente de la Unión General Kamgar (Lal Bawata)



Por favor, añada su nombre y cualquier cargo que ocupe, a newsocialist.in@gmail.com y cwi@worldsoc.co.uk

Me gusta esto: Me gusta Cargando...