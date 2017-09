Chile – Trabajadores en huelga encabezaron nueva marcha contra AFP en Concepción

[resumen.cl] Una nueva manifestación contra las AFP se desarrolló este domingo 3 de septiembre en todo el país. En Concepción, los manifestantes se reunieron en Plaza España para marchar por el centro de la ciudad.

Encabezados por los sindicatos de trabajadores de la Construcción de la cárcel El Manzano y por las y los miembros del Sindicato de Cosméticos CELA que se encuentran en huelga, cerca de 1.500 personas marcharon en una nueva jornada de repudio contra el sistema previsional chileno. Pese a la reforma anunciada por el Gobierno de Bachelet en torno al tema previsional, la Coordinadora No+AFP ha insistido que el sistema seguirá intacto y sin entregar mejores pensiones a los jubilados chilenos.

En medio de la marcha que recorrió el centro de Concepción, Bernardo Neira, Vocero Regional No más AFP señaló que “La marcha nacional no más AFP desatacamos la presencia de la coordinadora en muchas ciudades, a rechazar el proyecto de gobierno que no resuelve el problema de las pensiones y es más, le entrega más dinero aún a las bolsas de comercio, a los bancos y las propias AFP, por lo tanto rechazamos este proyecto”

La movilización comenzó en Plaza España y recorrió el paseo peatonal Barros Arana hasta Tribunales, donde dio la vuelta por Avenida O’Higgins hasta llegar a Plaza Independencia. La Coordinadora No+AFP está llamando a la realización de un plebiscito donde la ciudadanía del país determine si quiere la recuperación de los derechos sociales como un sistema previsional de reparto o bien que los derechos de las personas sigan siendo “secuestrados” por el mercado, tal cual funciona el sistema hoy.