PRIMERO DE MAYO 2024 | Estados Unidos – El movimiento obrero necesita el socialismo

Grupo Socialista Independiente (ISG) de EEUU

El Día Internacional de los Trabajadores es un feriado socialista iniciado por los sindicatos estadounidenses durante la lucha por la jornada laboral de ocho horas a fines del siglo XIX. Fue adoptado por la recién fundada Segunda Internacional socialista en 1889 como un día para “manifestarse enérgicamente… por el establecimiento legal de la jornada de ocho horas, por las demandas de clase del proletariado [clase trabajadora] y por la paz universal”. Esta festividad de los trabajadores es celebrada el 1 de mayo por muchos sindicatos y partidos políticos de los trabajadores en todo el mundo a través de mítines, protestas y huelgas. El Día Internacional de los Trabajadores es también un momento para discutir y debatir el camino a seguir para el movimiento sindical.

Este Día de los Trabajadores, el movimiento laboral en Estados Unidos y otros países tiene más energía que en los últimos años. Una capa más amplia de trabajadores, particularmente los trabajadores jóvenes, ven a los sindicatos como una forma de luchar contra los niveles de vida más bajos y un sistema económico que no ofrece un futuro claro. Más trabajadores están tomando medidas, con razón, para organizar sindicatos, y muchos trabajadores de los sindicatos existentes están dispuestos a correr el riesgo de declararse en huelga.

Los sindicatos se desarrollaron como organizaciones de defensa de la clase trabajadora, una forma de luchar juntos para mejorar los salarios, los horarios y las condiciones laborales. ¿Por qué los sindicatos todavía representan sólo el 10% de los trabajadores estadounidenses a pesar del aumento de las huelgas? Si bien ha habido algunas victorias recientes en luchas por el reconocimiento y los contratos, los sindicatos no han ganado suficiente membresía ni poder sindical. Los organizadores, activistas y líderes sindicales necesitan redescubrir las ideas y tácticas socialistas que convirtieron al movimiento obrero en una fuerza de masas para la clase trabajadora.

El Movimento de Trabajadores necesita un gran avance

Hoy, el movimiento sindical necesita victorias más decisivas. Las largas esperas para obtener los primeros contratos contrarrestaron importantes victorias en materia de organización sindical. Capas de trabajadores pueden desilusionarse por el promedio de casi 500 días que duran las campañas exitosas de primeros contratos, si es que se logran los primeros contratos. Ninguna ley laboral obliga a las corporaciones a llegar a acuerdos y firmar primeros contratos sindicales.

Las recientes victorias contractuales fueron los primeros pasos para revertir décadas de concesiones. Ahora, las luchas por los contratos deben ir mucho más allá en ganancias salariales y mejores beneficios para continuar compensando décadas de salarios bajos y estancados, inflación reciente y profundas concesiones por parte de los líderes sindicales en materia de pensiones, tiempo libre, costos de seguro médico para los miembros del sindicato, y otros beneficios que se han perdido o reducido gravemente. No existe una estrategia real por parte de los líderes sindicales para detener o revertir los despidos, el cierre de lugares de trabajo, la deslocalización, la subcontratación, la etiqueta errónea de los trabajadores como “contratistas independientes”, la pérdida de empleos debido a la automatización y otras formas en que las corporaciones utilizan y abusan de los trabajadores para robar valor. del trabajo de la clase trabajadora.

Para revertir su largo declive desde su apogeo a principios de la década de 1950, el movimiento sindical necesita organizadores, activistas y líderes sindicales que redescubran las ideas y tácticas socialistas que lo convirtieron en una fuerza de masas para la clase trabajadora.

El socialismo tiene un método para analizar el capitalismo y cómo el sistema sigue explotando a los trabajadores y al medio ambiente para enriquecer a un pequeño número de grandes propietarios. Ese análisis conduce a conclusiones sobre las mejores tácticas para contraatacar, así como a una visión de lo que podría reemplazar al capitalismo, poner fin a la explotación y proporcionar a todos los trabajadores un buen nivel de vida. Los socialistas siempre han estado entre los mejores luchadores por las causas de la clase trabajadora porque esta visión de un sistema económico alternativo que los trabajadores podrían controlar democráticamente da como resultado que los activistas y líderes sindicales socialistas vayan más allá con nuevas tácticas y militancia y vinculen temas y campañas individuales para construir la máxima solidaridad y unidad de la clase trabajadora.

Las raíces socialistas del movimiento de Trabajadores

Cada auge del movimiento obrero estuvo vinculado con un auge del movimiento socialista. Las primeras organizaciones socialistas y laborales de Estados Unidos se formaron a finales del siglo XIX. La creciente monopolización extrajo una riqueza sin precedentes de las espaldas de una clase trabajadora en crecimiento. Los socialistas fueron una parte crucial en la organización y construcción de los primeros sindicatos.

Por ejemplo, la socialista Asociación Internacional de Trabajadores (IWA), también conocida como la Primera Internacional, con líderes que incluían a Karl Marx y Frederick Engels, tenía conexiones con William Sylvis, fundador y presidente del primer sindicato en los Estados Unidos, el National Labour. Unión. Sylvis estaba muy interesado en las organizaciones sindicales internacionales y mantuvo una correspondencia larga y detallada con los líderes de la AIT. Un líder sindical de finales del siglo XIX, Peter J. McGuire, era un socialista que, cuando era adolescente, participó activamente en la IWA en la ciudad de Nueva York. En 1874 ayudó a formar el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores (rebautizado como Partido Laborista Socialista en 1877), fundó la Hermandad Unida de Carpinteros y Carpinteros de América y es llamado el “padre del Primero de Mayo” por liderar una campaña para establecer el 1 de Mayo. como Día Internacional de los Trabajadores.

Muchos de los miembros sindicales más activos y militantes se unieron como socialistas o fueron conquistados por ideas socialistas por sus experiencias en luchas laborales, como Eugene V. Debs, el líder más conocido del Partido Socialista de masas en Estados Unidos a principios del siglo XX. siglo. Debs se convirtió en socialista después de ser encarcelado por construir un sindicato industrial para todos los trabajadores ferroviarios y ayudar a liderar la huelga Pullman en 1894, que el gobierno de Estados Unidos aplastó.

Los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), un intento influenciado por anarquistas y socialistas de construir un sindicato único para todos los trabajadores, estuvo a la vanguardia de la lucha por los intereses de los trabajadores a principios del siglo XX. La IWW utilizó nuevas tácticas militantes y produjo algunos de los activistas socialistas y sindicales más importantes de la historia de Estados Unidos, incluidos Elizabeth Gurley Flynn y Big Bill Haywood.

Cuando la clase trabajadora del Imperio ruso derrocó al capitalismo en 1917 y comenzó a organizar la primera sociedad socialista, tuvo un efecto electrizante en estos activistas, demostrando que era posible luchar por una alternativa a la explotación y la desigualdad capitalistas. Muchos activistas sindicales se unieron a los nuevos partidos comunistas que se estaban formando en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos, y esas organizaciones asumieron un papel de liderazgo en la lucha para ayudar a construir el movimiento obrero y sus sindicatos en las décadas de 1920 y 1930.

La Revolución Rusa y el rápido desarrollo de los partidos comunistas llevaron a la primera gran represión contra los socialistas, conocida como el “Miedo Rojo” en Estados Unidos entre 1917 y 1920. Los capitalistas temen al socialismo por encima de todo porque los socialistas tienden a ser los luchadores más eficaces con las mejores tácticas basadas en una trayectoria comprobada. El socialismo representa una amenaza existencial a la propiedad sobre cómo y qué se produce, las ganancias y los privilegios de los ricos y poderosos.

Durante la Gran Depresión de la década de 1930, el movimiento obrero inicialmente sufrió graves pérdidas debido al desempleo masivo. Sin embargo, nuevas organizaciones y activistas socialistas y comunistas demostraron su valía y encabezaron tres huelgas generales en 1934: la Liga Comunista de América encabezó la huelga de los Teamsters de Minneapolis, el Partido de los Trabajadores Estadounidenses encabezó la huelga de Toledo Auto-Lite y el Partido Comunista encabezó Occidente. Huelga costera. Estas huelgas fueron cruciales para el mayor avance del movimiento obrero en la historia laboral de Estados Unidos: el lanzamiento del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) y la sindicalización industrial masiva.

Las batallas masivas libradas por el movimiento obrero con importante influencia y actividad socialista en las décadas de 1930 y 1940 llevaron a un pico de afiliación al movimiento obrero en la década de 1950. El poder del movimiento obrero que surgió en las décadas de 1930 y 1940, combinado con el auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, hizo que el capitalismo concediera temporalmente salarios generalmente más altos, otras compensaciones y cierta expansión de los beneficios sociales.

Los capitalistas atacan a los socialistas y debilitan el movimiento obrero

Los capitalistas estadounidenses y el gobierno que controlan buscaron destituir a los socialistas de las posiciones de influencia sindicales y gubernamentales. Las purgas maccarthistas de las décadas de 1940 y 1950, un segundo “miedo rojo”, expulsaron a los líderes, ideas y métodos socialistas de las organizaciones obreras o de la clandestinidad, presionando a muchos socialistas para que ocultaran cualquier afiliación, análisis o programa socialista. La pérdida de miembros militantes y de tradiciones socialistas debilitó gravemente a los sindicatos. Los políticos corporativos impulsaron leyes antisindicales como la Ley Taft-Hartley para acelerar el proceso, que incluía la prohibición del arma más eficaz de los trabajadores: las huelgas de solidaridad (o “simpatía”).

Las ideas y los activistas socialistas todavía desempeñaron papeles importantes en el movimiento obrero desde los años cincuenta hasta los setenta. Había una corriente socialista de activistas sindicales en el movimiento de derechos civiles, por ejemplo, A. Philip Randolph, que influyó en líderes como el Dr. Martin Luther King Jr. Había un movimiento creciente para organizar a los trabajadores del sector público, y esos sindicatos, como AFSCME , tenía líderes socialistas que pudieron movilizar a miembros del sindicato para marchas y mítines por los derechos civiles. De los movimientos de protesta masivos que se oponían a la guerra de Vietnam surgió una nueva generación de jóvenes socialistas, muchos de los cuales se unieron a sindicatos y se volvieron activos en el movimiento obrero.

Ideas socialistas para entender el capitalismo y cómo luchar por los trabajadores

Los socialistas reconocen a los sindicatos como organizaciones fundadas por trabajadores que luchan por mejores salarios, beneficios y condiciones laborales. El análisis económico socialista revela que el capitalismo funciona mediante la explotación de la fuerza laboral de los trabajadores. Los capitalistas utilizan el trabajo de los trabajadores, la fuente de todo valor, para producir mercancías y servicios. Los capitalistas desvían la mayor parte del valor de nuestro trabajo en forma de ganancias, devolviendo a los trabajadores la cantidad más pequeña en forma de salarios que pueden pagar. Los sindicatos obligan a los capitalistas a dar mejores salarios de los que los capitalistas quieren renunciar. Los capitalistas y los trabajadores tienen intereses fundamentalmente opuestos.

El capitalismo está impulsado a acumular ganancias por todos los medios, incluida la destrucción y devastación del medio ambiente, los derechos de los trabajadores, los niveles de vida, los medios de vida e incluso las vidas. Incluso cuando se les obliga a dar algunas concesiones a los trabajadores, ninguna reforma es segura bajo el capitalismo porque todas las reformas interfieren con el impulso constante del capitalista de maximizar las ganancias a corto plazo.

UN PROGRAMA SOCIALISTA PARA EL MOVIMIENTO OBRERO

Sostenemos que los activistas sindicales deben ser socialistas y participar activamente en la lucha por el socialismo, pero también que todos los socialistas deben involucrarse en el movimiento obrero como socialistas abiertos. Las ideas, el análisis y las tácticas socialistas son esenciales para la organización sindical, las batallas contractuales y la organización de acciones políticas independientes de los sindicatos y la clase trabajadora.

Nosotros, en el Grupo Socialista Independiente, proponemos a los activistas sindicales y al movimiento sindical:

Reclamar nuestros sindicatos. Luchar por una mayor democracia sindical a través de un miembro, un voto, ampliando la elección de representantes y organizadores sindicales con derecho a revocación, y restringiendo los salarios de los dirigentes y empleados sindicales al salario promedio de los miembros del sindicato que representan. Organice negociaciones de contratos abiertos y campañas de contratos controlados por las bases. Ofrecer educación sindical sobre la historia laboral y socialista para redescubrir las mejores tácticas y estrategias para nuestros sindicatos. Organizar tácticas militantes que utilicen la fuerza de miembros y seguidores movilizados; No nos limitemos a tácticas legales o “respetables”. Los patrones no luchan limpiamente y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Las huelgas de solidaridad y las ocupaciones de lugares de trabajo (como las huelgas de brazos caídos en la década de 1930) son “ilegales” porque funcionaron, y nuestros sindicatos no existirían hoy sin esas tácticas.

Organizar a los desorganizados. Los sindicatos deben combinar recursos y utilizar la solidaridad activa para perseguir a grandes empresas como Amazon, Walmart, corporaciones automotrices no sindicalizadas, FedEx, etc. Crear comités de solidaridad entre trabajadores y comunidades y otras iniciativas para movilizar más apoyo.

Demandas y objetivos audaces y de gran alcance para las batallas contractuales. La profundidad de la crisis del costo de vida deja muy claro a los trabajadores que debemos luchar por aumentos salariales considerables, el retorno de las pensiones y más.

Luchar por la clase trabajadora en su conjunto, no sólo por sus miembros. Si los sindicatos apoyan reformas que beneficiarían a toda la clase trabajadora, especialmente las demandas a las autoridades locales, estatales y federales, obtendrán aún más apoyo de la clase trabajadora en general y más interés de los trabajadores en sindicalizarse. Estas reformas también pueden complementar cualquier concesión obtenida de empresas individuales para elevar el nivel de vida de sus miembros. El movimiento sindical debería estar a la vanguardia en la lucha por:

Un sistema sanitario público, universal y gratuito

Controles de precios sobre bienes y servicios esenciales como alimentos y vivienda.

Regulaciones federales de control de alquileres y expansión masiva de la vivienda pública

Financiamiento total y expansión de la educación pública y la educación superior gratuita

Un salario mínimo de $25 y una semana laboral más corta sin recortes salariales

Programas de empleo público con salarios y beneficios sindicales

Energía verde e infraestructura

Los sindicatos deberían ser una parte importante de la lucha contra el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y todas las formas de opresión.

Formar un partido político para los trabajadores y la clase trabajadora. Detener todo apoyo a los demócratas, republicanos y otros partidos procorporativos. Un partido basado en cuotas y con una afiliación masiva, con derechos de afiliación para los sindicatos y organizaciones afiliados, podría luchar por reformas prolaborales y otras cuestiones de la clase trabajadora, independientemente del dinero y la interferencia de las corporaciones. Medidas como el derecho a revocar y aceptar únicamente el salario promedio de un trabajador pueden ayudar a que los representantes electos del partido rindan cuentas ante la clase trabajadora. Un partido de los trabajadores también podría unir a todos los sindicatos y a la clase trabajadora en general.

Necesitamos propiedad pública y control democrático de las principales corporaciones que producen y distribuyen bienes y servicios esenciales. Para garantizar buenos niveles de vida para los trabajadores, debemos quitarle el control de la economía a las empresas privadas con fines de lucro que actualmente dictan nuestras vidas.