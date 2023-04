Venezuela – Recuerdos del 12 de abril del 2.002, golpe de Estado contra Hugo Chavez

Dr. GB (RA.) Roberto González Cárdenas.

LA GUERRA DEL DECADENTE HEGEMON GRINGO CONTRA VENEZUELA CONTINÚA HOY DIA, SOY TESTIGO DE EXCEPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE LOS EEUU. EN EL GOLPE DE ESTADO DEL AÑO 2002… (De los acontecimientos del 12 de abril del 2.002)

El amanecer del día 12 de abril del 2002 en el fuerte Tiuna, transcurría con el Presidente Chávez Cmdte. en Jefe de las FANB secuestrado por el grupo de golpistas, recluido en la habitación del comandante del Batallón Caracas, unidad de seguridad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, custodiado por el grupo de operaciones especiales de la Armada, y vigilado por el Coronel EJB. Camacho (oficial en curso A/O del IAEDEN), como carcelero custodio, hombre leal y puesto allí por el GD Medina Gómez, a fin de que no se le permitiera el contacto con ningún profesional sin autorización de los militares golpistas GD. Efraín Vásquez Velazco, VA. Ramírez Pérez y/o GD. Medina Gómez.

Sin lugar a dudas las enseñanzas de Sun Tzu sobre los elementos fundamentales que debían de mantenerse para lograr el éxito de las operaciones, en especial la autoridad o mando y la disciplina, cuestiones estas que se perdían en el grupo de los golpistas (Generales y Coroneles), pues ellos mismos destrozaron dichos elementos al dar el golpe de estado ya que los oficiales subalternos y la tropa alistada, quienes eran leales al Presidente Chávez, mantenían la disciplina y la lealtad de mando a Chavez al ver el caos que se desarrollo con el golpe de estado, muchos de los soldados tiraron el armamento y se fueron para sus casas, desobedeciendo la orden de los generales golpistas, al igual que los capitanes y comandantes quienes empezaron a manifestar su descontento y rechazo al golpe de estado.

Por otro lado se ordenó la búsqueda y la detención de los miembros del alto mando militar, de los Ministros, Generales y Almirantes leales al Presidente Hugo Chávez, cuestión esta que me llevo al IAEDEN a las 06:00 hras, a buscar unos documentos, armamento y munición, para irme a la resistencia. A mi oficina llego el GD. Felipe Rodríguez (alias el cuervo), director del IAEDEN y al recriminarle que él era uno de los responsables del golpe de estado y que yo sabía todos los nombres de quienes estaban involucrados, me ordeno que me quedara en mi oficina y habitación, a lo que le respondí que yo estaba de reposo y me iba del instituto.

Llame a mi GJ. Lucas Rincón a las 07:00 hrs para avisarle sobre mi ubicación y este me informo que me cuidara que dieron la orden de detenerme o eliminarme.

Así mismo me informo uno de los ayudantes y de seguridad del GJ. Lucas, que el Coronel Guevara Fernández fue desarmado cuando estaba con el arma cargada apuntando detrás de la puerta por donde saldría el GJ Lucas Rincón, al igual que fue desarmado el Coronel GNB. Isidro Pérez Villalobos quien estaba en la misma situación para atentar contra el GD.GNB Belisario Landis Comandante General de la Guardia, en la salida de los ascensores de los sótanos del MPPD.

Al salir del IAEDEN me dirigí al fuerte Tiuna, con la idea de ubicar el sitio de detención de mi comandante Chávez, pues ya lo habían trasladado del batallón Caracas a la Policía Militar,

En mi desplazamiento al llegar a la altura de la calle que va desde la estación de servicio y girar en dirección al Regimiento de policía militar pase por varios obstáculos de alambres que habían colocado y fue detenido mi avance por un capitán y una docena de policías militares, un capitán amigo y alumno, quien me indico su malestar por lo del golpe de estado contra Chávez, y me pidió que por favor no avanzara mas porque detrás de la línea defensiva de este capitán se encontraba una unidad de operaciones especiales de la Armada, quienes tenían instrucciones de disparar a matar a quien se acercara y me señalo el lugar en donde tenían a mi Cmdte Chávez, aislado y sumamente custodiado para evitar cualquier recuperación o evasión.

Era evidente que este golpe de estado dado por los generales sin comando de tropa directo, fue planificado para hacer uso de la anarquía, con los medios de comunicación controlados por la extrema derecha, los empresarios, la dirigencia de los trabajadores, la gente del petróleo y financiado por PDVSA, con todo el apoyo del gobierno de los EEUU, a través de todos los miembros su embajada en Caracas.

Por la noche vimos todos los venezolanos por televisión la coronación del “Cesar” Pedro Carmona, quien una vez terminado dicho evento en el palacio de Miraflores, se traslado a la sede del ministerio de la defensa al salón Simón Bolívar para asistir al brindis ofrecido por los golpistas y la oligarquía en su honor, mientras que el pueblo se agolpaba en las inmediaciones de las alcabalas dos y tres del fuerte Tiuna, reclamando la presencia del Comandante Chávez, siendo repelidos por la Policía Metropolitana con armas de fuego, disparando a quienes se acercaran.

