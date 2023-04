Se celebra aprobación de la ley de la jornada 40 horas

P.Soto

Se celebra con emoción el proyecto 40 horas y no es para menos, superado el tercer trámite en la cámara, será ley. Pero esta vez sin necesidad de letra chica, sino sólo a propósito que la generación de leyes en Chile no es más que un acuerdo de las elites, para el resto titulares, fotos y consignas («mas tiempo para la vida familiar» , «trabajar para vivir y no vivir para trabajar», etc. ).

Pues bien, la flamante ley 40 horas parte considerando gradualidad, 5 años, es decir, recien el año 2028 será una condición de plena ejecución. Pero lo mas relevante, me parece, tiene que ver con su marcado sesgo de profundización de condiciones laborales en el largo ciclo neoliberal. Por ejemplo, la distribución de las horas, aunque puede ser acordada por las partes para un ciclo laboral (4 semanas), es el empleador el que unilateralmente define las alternativa de los sucesivos ciclos.

Se insiste en un rasgo de la legislación laboral patronal, cuando se habla de «las partes», una de ellas es el empleador y la otra el trabajador, individualmente considerado, no a través de una no sólo legítima, sino que necesaria representación colectiva de sus intereses (sindicatos), en otras palabras, la ley contiene el falso supuesto de trabajador y empleador estan en una relación de fuerza equivalente. Todo esto entre otras condiciones que, para los mismos y mismas de siempre, implique que hay menos razones que las aparente para abrazarse.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...