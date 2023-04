A RECHAZAR EL FRAUDE CONSTITUCIONAL CON ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y LUCHA

El Trabajo, número 549

INICIATIVA POR EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)

La derrota del 4 de septiembre del 2022 trajo consigo un cambio de escenario que es más complejo y difícil para la clase trabajadora y el conjunto de los pueblos.

Así una vez más la élite dominante toma la iniciativa y la ofensiva para concordar el denominado “Acuerdo por Chile”, acuerdo que le permite establecer dos consensos esenciales: el primero, que el nuevo texto constitucional no produzca cambios importantes en el modelo de dominación que nos somete desde la dictadura cívico militar fascista y, el segundo, que no se toquen los privilegios de los ricos y dueños de Chile; de tal manera de retomar con fuerza el carácter ideológico de la constitución dictatorial de 1980.

El “Acuerdo por Chile” mantiene el sello de determinar los destinos del país en una particular cocina, en la cual las cúpulas partidistas tomaron sus decisiones, ya que en buenas cuentas los redactores son gentes de la élite y de la absoluta confianza del empresariado.

Lo realizado por las élites dominantes es una abierta e impúdica agresión a la ciudadanía, no solo por el desconocimiento de la soberanía que ello implica, sino además es una burda expresión de un proceso constitucional espurio, que dadas sus características, de Constituyente y Democrático no tiene absolutamente nada.

La respuesta es y debe ser impugnar completa y resueltamente este proceso antidemocrático e impopular, que surge del poder burgués constituido, que vulnera descaradamente la soberanía popular y que desconoce el mandato expreso que la ciudadanía de manera contundente hizo saber en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, y actúa en contra de un proceso constituyente donde los convencionales estuvieron a cargo de la redacción del texto constitucional.

Por lo planeado anteriormente, el partido de los Trabajadores –PT- rechaza rotundamente todo el actual proceso fraudulento y convoca a las chilenas y chilenos a no caer en este juego engañoso y vil establecido por las élites y la institucionalidad burguesa y los llamamos a votar NULO este 7 de mayo.

Este Rechazo total debe ser con Organización, Unidad, Movilización y Lucha.

En este sentido, reiteramos –como lo hemos dicho en anteriores “EL Trabajo” – que el camino para avanzar en la lucha popular es el del trabajo territorial, el de la organización popular, el de la lucha callejera, el de la fuerza de los trabajadores y de los pueblos, el de todas las organizaciones políticas y sociales movilizadas.

