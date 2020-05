Una pandemia próxima se conocía hasta en detalles… llegó y los golpea

La cúpula del poder global lo sabía pero optó por perseguir sus intereses inmediatos.

No es que no sepan prever sino su mentalidad de negocios de corto plazo. Invirtieron en armas preparando una guerra de conquista de Rusia y China, se adelantaron a la quiebra de los bancos y los rescataron.

Air France y KLM reciben un multimillonario salvavidas. Francia y Holanda anuncian el rescate de sus respectivas aerolíneas con cerca de 10.000 millones de euros. RFI

El presidente de México protagonizó un nuevo choque discursivo con las cúpulas empresariales del país, luego de que el banco central aprobase entregar dinero de las reservas a bancos privados con el objetivo de promover créditos para las empresas afectadas por la epidemia del covid-19. Un episodio en que el mandatario dejó claro que su prioridad es apoyar a los pobres e impedir que se repitan episodios como el rescate bancario, que tras más de 20 años de pagos ha dejado una deuda 76 % mayor a la que existía originalmente y representa una fuerte presión para las finanzas públicas. RT

Fidel Castro miró lejos.

Durante muchos años supieron lo que pasaría y no hicieron nada sentencia Ignacio Ramonet. (*)

En noviembre de 2008 el National Intelligence Council, la oficina de anticipación geopolítica de la CIA, publicó para la Casa Blanca un informe titulado «Global Trends 2025 : A Transformed World», puesta en común de estudios elaborados por unos dos mil quinientos expertos independientes de universidades de unos treinta y cinco países de Europa, China, India, África, América Latina, mundo árabe-musulmán, etc. El documento confidencial anunciaba, para antes de 2025, «la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta para la cual no existen contramedidas adecuadas, y que se podría convertir en una pandemia global». El informe avisaba que «la aparición de una enfermedad pandémica depende de la mutación o del reordenamiento genético de cepas de enfermedades que circulan actualmente, o de la aparición de un nuevo patógeno en el ser humano que podría ser una cepa de influenza aviar altamente patógena como el H5N1, u otros patógenos, como el SARS coronavirus, que también tienen este potencial». Advertía que «si surgiera una enfermedad pandémica, probablemente ocurriría en un área marcada por una alta densidad de población y una estrecha asociación entre humanos y animales, como muchas áreas del sur de China y del sudeste de Asia, donde no están reguladas las prácticas de cría de animales silvestres lo cual podría permitir que un virus mute y provoque una enfermedad zoonótica potencialmente pandémica… ». «Podrían pasar semanas antes de obtener resultados de laboratorio definitivos que confirmen la existencia de una enfermedad nueva con potencial pandémico. Mientras tanto, los enfermos empezarían a aparecer en las ciudades del sureste asiático. A pesar de los límites impuestos a los viajes internacionales, los viajeros con leves síntomas o personas asintomáticas podrían transmitir la enfermedad a otros continentes». De tal modo que «olas de nuevos casos ocurrirían en pocos meses. La ausencia de una vacuna efectiva y la falta universal de inmunidad convertiría a las poblaciones en vulnerables a la infección. En el peor de los casos, de decenas a cientos de miles de estadounidenses, dentro de los Estados Unidos, enfermarían, y las muertes, a escala mundial, se calcularían en millones».

El presidente Barack Obama, en diciembre de 2014, señaló que siempre se puede presentar un azote similar a la «gripe de Kansas» (mal llamada «española») de 1918: «Probablemente puede que llegue un momento en el que tengamos que enfrentar una enfermedad mortal, y para poder lidiar con ella, necesitamos infraestructuras, no sólo aquí en Estados Unidos sino también en todo el mundo para conseguir detectarla y aislarla rápidamente.»

En enero de 2017, un informe elaborado por el Pentágono destinado al presidente de Estados Unidos (Donald Trump), alertó que «la amenaza más probable y significativa para los ciudadanos estadounidenses es una nueva enfermedad respiratoria» y que, en ese escenario, « todos los países industrializados, incluido Estados Unidos, carecerían de respiradores, medicamentos, camas hospitalarias, equipos de protección y mascarillas para afrontar una posible pandemia».

En septiembre de 2019, víspera del primer ataque del nuevo coronavirus en Wuhan la OMS prevenía: «Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado.»

Donald Trump no dudó en afirmar repetidas veces -cuando se produjeron en su país las primeras muertes por coronavirus, meses después de China o de Europa-, que «nadie sabía que habría una pandemia o una epidemia de esta proporción», y que se trataba de un «problema imprevisible», «algo que nadie esperaba», «surgido de ninguna parte».

Los servicios secretos habrían advertido a Trump en más de diez ocasiones del peligro del coronavirus. Funcionarios retirados y en activo citados por The Washington Post aseguran que el mandatario restó importancia a los informes de las agencias de espionaje. RT

Avaros de centavos no prepararon elementos para la emergencia.

Una médico aceptó contarle a la BBC cómo está afrontando la emergencia el personal de un hospital del centro del país, perteneciente al sistema de salud público. La doctora Roberts (se cambió su nombre) describe que el centro de salud en el que trabaja está en el borde del colapso. La Unidad de Cuidados Intensivos está llena de pacientes infectados por el coronavirus. Falta personal y camas para cuidados intensivos y a eso se le suma la escasez de antibióticos y respiradores mecánicos. Los médicos y enfermeros que atienden a los pacientes más graves en turnos de hasta 13 horas deben utilizar bolsas para residuos hospitalarios, delantales de plástico desechables y lentes de esquiar como protección. Los médicos examinan a los más enfermos a unos 20 cms de sus rostros sin el resguardo adecuado. BBC

La crisis se aprovecha de cualquier modo, no se trata solo del presidente de Estados Unidos, es la meta obsesiva del poder permanente.

En plena pandemia del COVID-19 surgió una inédita ‘guerra farmacológica’ entre EEUU y China. De las 10 principales empresas globales del nuevo Big Pharma escalaron dos empresas chinas. China Resources, (¡primer lugar!), y Sinopharm (cuarto) frente a tres de EEUU: Johnson&Johnson (segunda), Pfizer (quinta) y Merck (octava). Alfredo Jalife-Rahme, Sputnik

La Comisión Federal de Comunicaciones emitió órdenes contra cuatro compañías legales que operan en Estados Unidos. “Las Órdenes para Mostrar Causa reflejan nuestra profunda preocupación, compartida por los Departamentos de Comercio, Defensa, Seguridad Nacional, Justicia y Estado de EEUU, por la vulnerabilidad de estas empresas a la explotación, influencia y control del Partido Comunista chino”, dijo el presidente de la Comisión. Hispantv

«No defiendan a Trump, además de la prohibición de viajar a China, ataquen a China», ha aconsejado un detallado memorando enviado por el Comité Senatorial Republicano Nacional para las campañas republicanas, instando a los candidatos del partido a utilizar la pandemia de COVID-19 para atacar a China agresivamente. Xinhua

La Administración estadounidense del presidente Donald Trump evalúa diferentes formas para “castigar” a China, al que acusa de “mala gestión” de la COVID-19. El diario estadounidense The Washington Post, en un informe indicó que la Casa Blanca ha comenzado a explorar la posibilidad de imponer un castigo o pedir compensaciones económicas a Pekín por lo que, calificó, de “mal manejo” del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. Hispantv

El Mandatario estadounidense ha concentrado sus esfuerzos en demostrar que en China comenzó de forma manipulada el covid-19, mientras que su servicio de inteligencia lo descarta públicamente. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos anunciaron haber llegado a la conclusión de que el nuevo coronavirus se originó en China pero «no fue creado por el hombre o modificado genéticamente». Emol, RFI

Se los advirtieron y en la cúpula quizás lo tomaron como algo que afectaría a otros países y a los pobres. Fallaron la pandemia los lanzó abajo a todos.

La pandemia de coronavirus está hundiendo a la economía mundial en su peor momento desde la Gran Depresión de la década de 1930 y los gobiernos y autoridades de salud deben trabajar juntos para evitar un colapso aún peor. Esa es la severa advertencia del Fondo Monetario Internacional. CNN

El covid-19 en Estados Unidos: Confirmados 1.130.000 Personas recuperadas 142.000 Muertes 65,605. Google (01-05-2020)

Según apostilla la cadena CNN la histórica crisis económica de EE.UU. tardará años debido a los graves impactos que ha dejado el nuevo coronavirus en los sectores comerciales. Hispantv

La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos anunció que el déficit fiscal de EE.UU. se triplicará hasta los 3,7 billones de dólares y que aumentará el desempleo de EE.UU. y llegará al 16 % por la crisis del COVID-19. Hispantv

Asesor de Trump: PIB de EE.UU. podría caer un 30 por ciento por ciento por la crisis del COVID-19. DW

El desempleo en Estados Unidos supera los 30 millones en pandemia. BBC

Siempre han tenido crisis y las han solucionado sacando provecho al presente contra otros. Ahora también lo harán con el coronavirus. El peligro frente a China y Rusia es perder el control de la humanidad y los recursos del planeta.

En algún momento faltará energía, metales, suelos… pero el discurso del régimen de los empresarios es que su sistema es el único eficiente. Otra prospección advertida que no quieren oír.

Referencia

(*) http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/04/25/especial-de-ignacio-ramonet-ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo/#.XqYyF2hKi00

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores

.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...