TSMC: «Aquellos que no estén dispuestos a aceptar turnos de 12h no deberían ingresar a la industria de los chips»

elchapuzasinformatico.com/

Las culturas asiáticas tienen algunas cosas buenas, incluso muy buenas, pero también tienen algunas malas, y en lo que a semiconductores se refiere, así como al trabajo, tanto chinos como taiwaneses lo tienen muy claro. El presidente de TSMC ha deslizado unas declaraciones bastante controvertidas a raíz del informe que se presentó esta semana sobre la situación de su FAB en Arizona, donde, como vimos, tiene un índice de críticas muy alto, una puntuación muy baja en calidad de trabajo y, encima, les está afectando los robos y otros problemas anexos. ¿Qué dice Liu? Que, o trabajas turnos de 12 horas, o mejor, no entres en la industria o en TSMC.

Claro como el agua, golpe de realidad para todos aquellos que quieren entrar en TSMC (o en cualquier empresa asiática en general): los asiáticos trabajan muchas horas, con mucha presión y sin descansos prolongados. El modelo de producción asiática en general es producir y no descansar salvo en momentos puntuales, el trabajo es lo primero, la salud y la familia es secundario, ¿No lo crees? Bueno, vamos a ver qué opina Mark Liu, CEO de TSMC.

Glassdoor de nuevo a escena. La web cosecha cada vez peores críticas en EE.UU. para TSMC, como vimos, solo un 27% de los trabajadores, amparándose en el anonimato que da la web, aprueban trabajar en dicha empresa. Es un sesgo tan grande y negativo que ahuyenta a los futuros trabajadores, sobre todo si tenemos en cuenta las puntuaciones de sus rivales a misma plataforma, que están tres veces por encima y como poco, en valoraciones positivas.

¿Qué ha dicho exactamente Mark Liu como CEO de TSMC? Juzguen ustedes mismos:

«Aquellos que no estén dispuestos a aceptar largos turnos no deberían ingresar a la industria, ya que este campo no se trata solo de salarios lucrativos, sino de una pasión por la industria de los semiconductores.»