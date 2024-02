Sudáfrica, Israel y la Corte Internacional de Justicia – Entrevista con Weizmann Hamilton

8 de febrero de 2024 Weizmann Hamilton, Partido Marxista de los Trabajadores (Comité por una Internaciona de Trabajadores Sudáfrica)

Imagen: Cámara de la Asamblea General de la ONU (Foto; CC)

Los días 11 y 12 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas escuchó el caso del gobierno sudafricano acusando a Israel de llevar a cabo “actos genocidas” en Gaza. El 26 de enero, el tribunal emitió una orden provisional en la que pedía a Israel que “tomara todas las medidas para impedir cualquier acto que pudiera considerarse genocida”. Pero el tribunal no ordenó a Israel que suspendiera su campaña militar en Gaza. En cualquier caso, el tribunal es impotente para hacer cumplir sus fallos, especialmente en el caso del Estado de Israel, que está protegido por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido dentro de las estructuras de la ONU.

Todas estas son instituciones capitalistas. La clase trabajadora y las masas pobres –incluidos, y especialmente, los palestinos– no pueden confiar en las organizaciones internacionales y la arquitectura legal del capitalismo ni en los gobiernos que las utilizan de manera oportunista e hipócrita para promover sus propios intereses y agendas.

Sin embargo, el caso judicial fue enormemente significativo y reflejó la presión de la ira extrema que se siente en todo el mundo por la guerra de terror de Estado del Estado de Israel contra el pueblo de Gaza, especialmente en el mundo neocolonial. Durante un tiempo se convirtió en un foco de oposición a la guerra, especialmente teniendo en cuenta los sentimientos de impotencia que sentían muchos ante el brutal ataque del Estado de Israel. La sentencia provisional, por limitada y desdentada que fuera, pareció a muchos una victoria moral.

El gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica y su presidente, Cyril Ramaphosa, han actuado con autoridad moral al explicar por qué presentaron los cargos contra Israel. En particular, se han establecido paralelismos entre la lucha contra el sistema de segregación racista del apartheid que existió en Sudáfrica hasta principios de los años 1990 y el trato dado a los palestinos en la actualidad. Para muchos, especialmente para las generaciones mayores, esto puede resultar extremadamente emotivo.

Desafortunadamente, el gobierno del ANC y Ramaphosa no son nada genuinos. Este año se celebrarán elecciones en Sudáfrica en las que se espera que el ANC pierda la mayoría parlamentaria de la que ha disfrutado durante treinta años. La corrupción generalizada, el crimen, la pobreza, el desempleo masivo, el colapso de la infraestructura, especialmente la electricidad, y los incesantes ataques a los servicios públicos y a los trabajadores del sector público han llevado a millones de sudafricanos a darle la espalda, disgustados, al ANC y a Ramaphosa. La preocupación que dicen tener por el bienestar del pueblo palestino no se extiende al pueblo sudafricano. Pero Ramaphosa espera que el caso impulse las perspectivas electorales del ANC.

Además, la hipocresía del gobierno del ANC al presentar un caso en el que las definiciones legales, en particular la de genocidio, han desempeñado un papel tan central, expone su absoluta hipocresía. En 2012, la policía sudafricana masacró a 34 mineros en huelga. Ramaphosa era accionista y director no ejecutivo de la casa minera en ese momento. Insistió en que la huelga no era un “disputa laboral” sino un acto “criminal cobarde” que exigía “medidas concomitantes” para lo cual presionó al Ministro de Seguridad. En los debates sobre la actuación policial de la época, esto inmediatamente inyectó la idea de una respuesta armada. Al día siguiente tuvo lugar la masacre. Hasta el día de hoy, el ANC se niega a calificar a Marikana de masacre y, en cambio, se refiere a ella como “la tragedia de Marikana”.

El gobierno del ANC ha utilizado la CIJ en lugar de la Corte Penal Internacional (CPI) porque tiene una relación más complicada con esta última a pesar de ser signatario de la misma. El reconocimiento del “derecho internacional” por parte del gobierno del ANC es selectivo. En 2017, el gobierno del ANC se negó a arrestar al entonces dictador sudanés Omar al-Bashir, artífice del genocidio en Darfur, cuando pasaba por Sudáfrica. A principios de este año, Ramaphosa se reunió con el general sudanés Mohamed Dagalo, quien ha renovado el genocidio en Darfur y en otras partes de Sudán, tras el estallido de la guerra civil el año pasado.

El gobierno del ANC ha debatido periódicamente su retirada de la CPI. Este debate resurgió el año pasado porque la CPI acusó al presidente ruso Vladimir Putin de crímenes de guerra por la invasión de Ucrania por parte de su régimen. Sin embargo, Putin llama a su guerra una “opción militar especial” y el gobierno del ANC se ha abstenido de condenar al régimen ruso dentro de las estructuras de la ONU. El gobierno ucraniano ha acusado al régimen de Putin de llevar a cabo un genocidio y en esta definición ha sido apoyado por los parlamentos de Canadá, Estonia, Polonia, Irlanda, Letonia y Lituania. Sin embargo, el gobierno del ANC no dice nada al respecto.

En última instancia, las definiciones legales utilizadas por los gobiernos capitalistas, los organismos internacionales que reconocen y sus políticas dentro de ellos están dictados por sus intereses geopolíticos y de clase. Los hipócritas actos de equilibrio del gobierno sudafricano lo confirman, y reflejan las complicaciones del mundo cada vez más multipolar que el CIT ha identificado.

El 19 de enero de 2024, la Gauche Révolutionnaire (Izquierda Revolucionaria – CIT en Francia) entrevistó a Weizmann Hamilton, secretario general del Partido Marxista de los Trabajadores, la sección de Sudáfrica del Comité por una Internacional de los Trabajadores, la Internacional de la que forma parte la Gauche Révolutionnaire (GR) .

GR: Weizmann, ¿por qué Sudáfrica presentó esta denuncia?

Weizmann: Al observar el escrito elaborado por el equipo legal que representa a Sudáfrica, queda claro que había razones legales y políticas muy serias y legítimas para presentar tal denuncia contra el gobierno israelí. La noción de proporcionalidad fue completamente ignorada y el número de personas asesinadas superó con creces el número de vidas humanas perdidas durante los acontecimientos del 7 de octubre. Esto desató un sentimiento generalizado de revuelta en todo el mundo.

Hasta entonces, las acciones del gobierno del ANC, siendo muy generosas, podrían calificarse de simbólicas e incluso ambiguas: el gobierno rechazó una moción adoptada por el Parlamento que pedía el cierre de la embajada de Israel y la expulsión del embajador. Las empresas que tienen amplios vínculos comerciales con Israel aportan varios cientos de millones de rands al gobierno sudafricano…

Pero la ofensiva del gobierno israelí se ha intensificado a niveles monstruosos. Las pruebas aportadas por el equipo jurídico sudafricano ayudaron a ilustrar la destrucción selectiva de centros culturales, iglesias, universidades, escuelas, hospitales, personas de la sociedad palestina, periodistas, médicos, académicos, etc.

Aquí hay mucho más en juego que la mera respuesta supuestamente defensiva de un Estado que ha sido atacado. Lo que Netanyahu hizo a través de esta guerra fue recordar a los palestinos en particular el hecho de que ya habían sido expulsados a apenas el 20% de la tierra que formó la Palestina histórica en 1947, antes de la decisión de la ONU de establecer el Estado de Israel. Este 20% de tierra les había sido concedido supuestamente para que pudieran ejercer su derecho a la autodeterminación. Pero incluso eso se ha vuelto imposible gracias a las acciones del mismo Netanyahu, desafiando los objetivos declarados del Código de Oslo, el Protocolo de Camp David, los Acuerdos de Oslo, etc. que el llamado Estado exclusivamente palestino sea viable. Y luego, por supuesto, está todo lo que la gente sabe, incluso antes de los acontecimientos del 7 de octubre: el muro del apartheid, el hecho de que no tienen derecho a tener su propio puerto en el mar… Ahora se permite que se desarrolle esta ocupación. su propio impulso, con el objetivo de la destrucción completa de Gaza y borrar la noción misma de un pueblo palestino con su propio derecho a existir… ¡el mismo derecho que el propio Estado de Israel dice ejercer!

El ANC respondió gracias a la ira de la población sudafricana, a las similitudes entre el sufrimiento de los palestinos y el de la mayoría negra bajo el apartheid, y a las históricas declaraciones del ANC, según las cuales “no serían completamente libres hasta que Los palestinos son libres”… Hemos visto un nivel de propaganda sin precedentes, orquestado por los principales medios de comunicación internacionales, para mantener a la gente en la oscuridad. Desafortunadamente, hay que señalar que los propios medios de comunicación sudafricanos, al principio, evitaron cubrir completamente la situación, por lo que el horror de lo que estaba sucediendo no quedó claro para la gente del país, quienes se han beneficiado de la solidaridad internacional a un nivel que muy pocas luchas en el mundo han alcanzado. Por tanto, esta presión acabó pesando sobre el ANC para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia.

GR: ¿Cree que las acciones legales y la CIJ ayudarán a detener la masacre en Gaza?

Weizmann: Bueno, mire, no es seguro que la Corte Internacional de Justicia vaya a emitir la orden que el gobierno sudafricano está pidiendo, es decir, y esto sin la cuestión de saber si realmente se trata de genocidio, se decidirá sobre su méritos, ya que tomará más de un año: una orden provisional sobre actos que el gobierno del ANC ha demostrado convincentemente cumplían con todos los criterios de la definición de genocidio. Y que, por tanto, estos actos debían cesar hasta que se resolviera el caso.

Pero independientemente de cualquier decisión sobre esta cuestión, creo que el acto mismo de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia ha causado un grave daño a la credibilidad de Israel y también a la de Estados Unidos. Estarán bajo una enorme presión para abstenerse si el tema llega ante el Consejo de Seguridad, en lugar de votar en contra. El gobierno israelí también ha defendido muy mal su caso, incluso desde un punto de vista legal. Y esto dio un enorme estímulo a la campaña de solidaridad internacional en apoyo de los palestinos. Entonces creo que, desde ese punto de vista, es excelente.

Creo que la mayoría de las personas, incluido el equipo legal, iniciaron este proceso sin la ilusión de que automáticamente un caso sólido, presentado de manera competente, sería suficiente para ganar la batalla. Sabemos que estas instituciones internacionales fueron diseñadas por las potencias dominantes, en particular los Estados Unidos, para que ninguna decisión negativa adoptada por estas instituciones pudiera perjudicarlas, pero también para utilizarlas para justificar, como la conocemos, la guerra en Irak, etc. Por lo tanto, políticamente, la decisión no se tomará simplemente basándose en los fundamentos jurídicos del caso. Existe un problema para estas propias instituciones, porque si un caso se ha presentado tan bien como se ha presentado y todavía no se puede, como tribunal, tomar una decisión que corresponda a las pruebas presentadas y a los argumentos esgrimidos, esto perjudica aún más al propio tribunal.

Entonces, verán, hagan lo que hagan, es un problema para el imperialismo estadounidense y para Israel en este caso particular. Así que esperemos y veremos. Así que creo que si nos limitamos únicamente al proceso legal, está muy claro que eso por sí solo no detendrá la carnicería que estamos presenciando en Gaza en este momento.

GR: Según usted y el Partido Marxista de los Trabajadores, ¿qué se debería hacer entonces, en Sudáfrica y a nivel internacional?

Weizmann: Se debe brindar todo el apoyo posible al fortalecimiento de las organizaciones de la clase trabajadora en Palestina, Israel y en toda la región. En la lucha sudafricana contra el apartheid, el factor decisivo fue la organización de la clase trabajadora y la lucha dentro del país, es decir, la movilización masiva en huelgas, huelgas y marchas que hicieron inviable el sistema de opresión. La solidaridad internacional fue un enorme impulso para esto, pero en última instancia jugó un papel de apoyo.

Pero lo mismo se aplica a nivel internacional. Creo que la mayor debilidad de la campaña de solidaridad hasta ahora ha sido la ausencia del papel de las organizaciones de trabajadores.

Si volvemos a las acciones internacionales organizadas contra el régimen del apartheid, hay varios ejemplos excelentes del impacto directo sobre el gobierno sudafricano, a nivel económico e incluso militar, de la acción llevada a cabo por los sindicatos, por los portuarios, en Londres. , Por ejemplo. Yo personalmente tuve el privilegio de visitar a los trabajadores portuarios en Grecia cuando estaba en el exilio. Y los estibadores griegos me dijeron: “El día que decidas que quieres que vengamos y tomemos las armas y luchemos junto a ti, por favor llámanos”. Es muy famosa la historia de los trabajadores irlandeses de la cadena de tiendas Dunnes, que se negaron a manipular productos sudafricanos en las tiendas de Dublín. Cuando se tomaron medidas disciplinarias contra ellos, los trabajadores decidieron actuar. Al principio, su propio sindicato no quería apoyarlos, ni siquiera al movimiento oficial contra el apartheid. Los trabajadores actuaron todos los días durante casi tres años. Su determinación resultó en que Irlanda se convirtiera en el primer país de Europa occidental en imponer sanciones contra el gobierno sudafricano. Fueron apoyados por el difunto camarada Nimrod Sejake, que era miembro de la Tendencia Obrera Marxista en el ANC en ese momento, y que estaba en Irlanda y permaneció con ellos durante toda su acción. La única vez que no estaba en el piquete era cuando se sentía mal, el viejo.

Este tipo de acciones –la ruptura o ruptura de vínculos deportivos, incluso culturales, todo esto–, por tratarse de un movimiento organizado, tuvieron un impacto considerable en la presión ejercida no sólo sobre el régimen del apartheid, sino también sobre los gobiernos que defendieron él. No olvidemos que Estados Unidos y Gran Bretaña en particular, los más firmes partidarios de Israel en la actualidad, fueron quienes participaron en lo que entonces se llamó “compromiso constructivo”. » con el régimen del apartheid, y se negó rotundamente a condenar al régimen de la minoría blanca y su propio racismo en ese preciso momento. ¡Mandela permaneció en la lista de personas sospechosas de terrorismo cuatro años después de ser elegido presidente tras el fin oficial del apartheid!

Por lo tanto, no podemos hacernos ilusiones con estos gobiernos imperialistas. Su posición en la situación actual está impregnada de una hipocresía completamente tóxica. Es tan hipócrita como su posición de empatía con los propios judíos. Explotan y destruyen la verdadera memoria, la verdadera lucha de los propios judíos contra los pogromos, contra la discriminación y la injusticia.

Así que creo que lo que debemos pedir es un despertar de estos viejos métodos de lucha: que todas las entregas de armas, sin importar en qué extremo de la cadena, desde el principio, dondequiera que se fabriquen, sean detenidas por el movimiento obrero. Pero también creo que deberíamos ir aún más lejos. Creo que lo que se necesita es una acción coordinada por parte del movimiento sindical mundial sobre este tema. Y si los gobiernos de los países en los que estos sindicatos están activos, como los EE.UU. o Gran Bretaña, continúan ignorando las opiniones de la gente sobre este tema, entonces se deben tomar medidas contra esos propios gobiernos, bajo el liderazgo de los sindicatos de esos países. . Esto es lo que pediríamos porque es la acción solidaria más eficaz.

Recordemos también que la Primera Guerra Mundial terminó tras la insurrección de la clase obrera alemana. Los camaradas británicos, en el material que han escrito sobre la guerra, dicen que la clase trabajadora es la verdadera superpotencia. Es este poder el que debe aplicarse a estos acontecimientos, desde el punto de vista de la clase trabajadora.

En última instancia, diría que lo que estos acontecimientos nos han demostrado es la exactitud de lo que Trotsky desarrolló en la década de 1940: que el establecimiento de un Estado israelí en el Medio Oriente sería una trampa para la clase trabajadora judía. . Esto es exactamente lo que pasó. Pero ahora esto ha creado el problema de la clase trabajadora judía y también de las masas árabes oprimidas. De este caos sólo queda la solidaridad entre la clase trabajadora israelí y la clase trabajadora palestina, y de hecho con la clase trabajadora en todo el Medio Oriente, en la lucha común contra el capitalismo y por establecer un Medio Oriente socialista, con una solución socialista que los judíos la clase trabajadora y los palestinos están de acuerdo. Y que permita poner sobre la mesa todos los temas para debatir democráticamente sobre esta base. Una vez que se llegue a un acuerdo sobre el verdadero enemigo, el sistema capitalista, todos los demás temas se convertirán en una discusión, no entre enemigos sino entre amigos, entre aliados, entre camaradas en una lucha común, ya sea sobre la cuestión de la religión, la cultura o el idioma. …

GR: Muchas gracias Weizmann por esta interesante entrevista de calidad. ¿Tiene algún otro comentario final?

Weizmann: Bueno, ya sabes, en respuesta a los acontecimientos y también queriendo compartir nuestra experiencia en Sudáfrica con nuestros hermanos y hermanas en Palestina, como Partido Marxista de los Trabajadores, tenemos la responsabilidad de compartir con el pueblo palestino nuestra propia experiencia sobre lo que se suponía que sería el fin del apartheid; lo que realmente significó para nosotros. Porque en nuestra lucha los dirigentes, especialmente bajo la influencia del Partido Comunista Sudafricano y su teoría de las “etapas”, separaron la cuestión de los fundamentos económicos de la Sudáfrica post-apartheid de la cuestión de la democracia. El resultado fue que se nos dio el derecho a votar… pero el poder de controlar la economía fue excluido y colocado fuera del alcance de nuestros derechos democráticos, en la llamada Constitución “más progresista” del mundo. La consecuencia de esto es que no hemos logrado nuestra propia liberación. El CIT advirtió sobre esto en su momento.

Sudáfrica es hoy la sociedad más desigual del mundo. Y la mayor desigualdad ya no se da entre blancos y negros, sino dentro de la propia población negra. A menos que los palestinos inscriban en la bandera de su lucha de liberación no sólo la realización y eliminación de su dominación por el régimen israelí sino también la abolición del sistema capitalista mismo, entonces poco importa la forma que esto adopte, no será una liberación. Porque la sociedad palestina que se construirá sobre esta base habrá dejado intacto el sistema capitalista, y una pequeña elite parasitaria ocupará el lugar de quienes antes explotaban a la clase trabajadora palestina, para su propio beneficio.

Entre los trabajadores de Sudáfrica había un entendimiento en ese momento, entre las capas dominantes de la clase trabajadora, particularmente a mediados de los años 1980, de que no podríamos lograr nuestra liberación a menos que derrocáramos simultáneamente al régimen de la minoría blanca y al capitalismo mismo. Desafortunadamente, la dirección del movimiento de masas impidió que la lucha se llevara a cabo en esta dirección y ha mantenido la cuestión de la propiedad de la economía, y por tanto del sistema capitalista mismo, más allá del alcance democrático de las propias masas, y de hecho , lo ancló en la nueva constitución.

El resultado: el horror, la miseria social que vive hoy la mayoría de la clase trabajadora negra. Tasas de desempleo juvenil entre las más altas, tasas de criminalidad y violencia contra las mujeres las más altas del mundo, todavía millones de personas sufren de VIH/SIDA… Este es el destino que les espera a los palestinos, a menos que adopten un programa socialista para su liberación. Lo que necesitan examinar son los obstáculos que se interponen en el camino para lograr su liberación sobre esta base. Y esta base es el propio Estado israelí, que tiene una base social, fundada en la clase trabajadora israelí. Se debe hacer un llamado a la clase trabajadora israelí para que luche con ellos por la transformación socialista de la sociedad y, por lo tanto, un llamado a la clase trabajadora israelí para que se vuelva contra sus propios explotadores: la clase capitalista israelí. Sobre esta base, se puede evitar una lucha que de otro modo podría tomar la forma de los horrores de una guerra civil nacional, consumiendo las vidas de todos, en ambos lados, y sobre esta base se puede lograr una transformación relativamente pacífica de la sociedad. Esto es lo que creemos que es nuestro deber internacionalista para con los palestinos: compartir con ellos las lecciones de nuestra propia experiencia.