Sí a la Vida, No a Dominga. Declaración de Red Fuera Dominga y Alianza socioambiental por el fin del Estado Ecocida

Radio del Mar

DECLARACIÓN PÚBLICA “SI A LA VIDA, NO A DOMINGA”RED FUERA DOMINGA y ALIANZA SOCIOAMBIENTAL, POR EL FIN AL ESTADO ECOCIDA.

Este lunes, Naciones Unidas (ONU) señaló de forma lapidaria, que por la acción humana “las consecuencias del cambio climático» son irreversibles. Días después, 11 secretarios ministeriales de la Región Coquimbo, de forma apresurada, votaron a favor del proyecto Minero-Portuario Dominga de Andes Iron en la Comisión de Evaluación Ambiental, haciendo caso omiso de la existencia de recursos judiciales pendientes en la Corte Suprema y de la importancia de esperar los procesos interpuestos por la sociedad, comunidades y territorios para defender un área ecológicamente única en el mundo, la cual debería estar protegida y resguardada.

Comprendemos esta votación, como una falta de visión del oficialismo, con una perspectiva de corto plazo y meramente económica, que no logra integrar la magnitud de impacto irreversible sobre funciones ecosistémicas y el equilibrio ecológico del maritorio y territorio que comprende el archipiélago de Humboldt, compuesto por 10 islas e islotes, entre ellas: Islas Pájaro 1 y Pájaro 2, Isla Tilgo, Islote Totoralillo Norte, islote Chungungo, Isla Gaviota, Isla Dama, Isla Choros e Isla Chañaral, así como también, los impactos sobre la flora y la fauna, así también de las comunidades que se han especializado en la extracción sustentable de recursos bentónicos y la pesca artesanal.

Rechazamos el proyecto minero portuario de extracción de hierro, el cual tendrá dos gigantescos rajos de depósito de estéril y de relaves espesados. La planta se conectará con el terminal de embarque en el borde costero a través de tres ductos subterráneos de 26 Km que llevarán agua y hierro hacia barcos. Ninguna actividad extractivista es sustentable, la minería verde NO existe. Los 10 mil empleos prometidos, será para 2 años de construcción y la prometida filosofía de “valor compartido” de forma ecológica y sustentable, son solo promesas incumples como lo hizo Minera Pelambres de Luksic en la misma región.

Vemos en la aprobación de DOMINGA la continuación de la reactivación económica, anclados en el extractivismo y explotación de los elementos de la naturaleza, y las prácticas culturales ancestrales, de manera voraz. Rechazamos, pero también construimos alternativas, a los falsos discursos que han instalado en nuestra sociedad: Las vocaciones regionales. No existe tal cosa… El norte no es minero, el sur no es forestal. Por ello reiteramos, si no somos capaces de avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento institucional ambiental y recuperación de las herramientas democráticas estamos condenando a las comunidades y ecosistemas a ser territorios en sacrificio, ser sacrificados y sacrificadas en función de perpetuar nuestra actual matriz productiva y energética, así como las injusticias de clase.

Por todo lo señalado, la “RED FUERA DOMINGA y la ALIANZA SOCIOAMBIENTAL”, que comprenden más de 180 organizaciones del país. Nos sumamos a la defensa de los territorios y los ecosistemas, en apoyo a Alianza Humbolt, las localidades de la Higuera y el territorio Plurinacional y que afecta especialmente al Pueblo Chango y Diaguita

Ante ello exigimos la resolución favorable de los recursos de casación emitidos por las comunidades ante la Corte Suprema. Que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, abandone el sobre análisis político y se remitan éticamente a los aspectos técnicos que evite el ECOCIDIO de una zona única en el planeta por su biodiversidad y rechace Dominga. Tercero, exigimos a los altos cargos directivos de Andes Iron, no proseguir con Dominga u otras variaciones de este proyecto en el territorio.Por último, las comunidades, territorios, organizaciones y colectivos movilizados a lo largo y ancho de nuestra geografía, levantamos la voz para decir fuerte y claro que la convicción de luchar por la biodiversidad en todos los espacios, está nutrida por una esperanza de transformación amplia, plural y vital. Son los ecosistemas quienes nos protegen de los efectos adversos del cambio climático, por tanto, es un deber de toda la sociedad garantizar su conservación. Sepan que no tenemos miedo, estamos de pie.

La acción ecológica es ahora, Si a la Vida

#NoADominga

VIERNES 13 DE AGOSTO 2021

