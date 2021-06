Retiro de Rentas Vitalicias: Aseguradora Suiza invoca acuerdo de inversión e inicia arbitraje internacional

https://chilemejorsintlc.cl 16 junio, 2021

Dayana Muñoz

Este reclamo a causa de la ley que permite adelantar el retiro de rentas vitalicias, se suma a la solicitud de Ohio National de EEUU notificada hace un mes.

A mediados de mayo el Ministerio de Relaciones exteriores de Chile fue notificado de la solicitud de la aseguradora OHIO national para activar el Sistema de Resolución de controversias incluido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este reclamo se debe a la ley que obligó a las compañías de seguros a entregar hasta un 10% de las rentas vitalicias a sus clientes.

A un mes de esta notificación, Chilena Consolidada Seguros de Vida -filial de la empresa de seguros suiza, Zurich Insurance Company- comunicó el inicio formal del proceso de resolución de controversias con el Estado de Chile. Dicho reclamo estaría amparado por lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo con la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo.

Esta controversia con el Acuerdo de Inversiones se basa en la Ley N°21.330 que permite el retiro de rentas vitalicias, que según el inversor extranjero “provoca incertidumbre en el mercado de los seguros y vulnera la intangibilidad de los contratos, el derecho de propiedad y otros derechos fundamentales”.

La Plataforma Chile Mejor sin TLC durante años ha dado a conocer los peligros de estos arbitrajes internacionales, incluidos en muchos de los tratados comerciales y de inversiones vigentes, donde el demandante no es otro Estado si no una empresa transnacional y además, la gran mayoría de las resoluciones benefician a los inversores.

“No ha pasado mucho tiempo desde que los defensores del TPP nos decían que no teníamos que preocuparnos por ser demandados… ya que Chile no había sido demandado nunca, esto tampoco era cierto, pero sí era cierto que Chile no hacía ningún cambio que pusiera en peligro a los inversionistas, también nos dijeron que la soberanía no estaba en juego”, comenta Lucía Sepúlveda, vocera de Chile mejor sin TLC.

Por segunda vez un inversor está aludiendo a cláusulas de un Tratado, esta vez de inversión, por una decisión tomada por el Congreso según sus atribuciones, lo que para Lucía, quiere decir que “no somos soberanos porque se quiere hacer valer una justicia paralela que se salta los tribunales nacionales dicen que lo que se hizo sería una expropiación y se saltan todo lo relativo una causal de bien común que está en el mismo tratado con Suiza”, explica Sepúlveda.

Por su parte, Esteban Silva de la Fundación Constituyente XXI, manifiesta que en esta clase de acuerdos “favorecen las condiciones de inversión de corporaciones extranjeras, condiciones que en general han sido establecidas en desmedro de los ciudadanos y ciudadanas”.

“No se trata de estar en contra de las inversiones si no de qué tipo de inversiones y qué condiciones tienen. Estos acuerdos consagran la inversión extranjera por sobre la inversión chilena y sobre todo por sobre de los Derechos de los trabajadores, pensionados, las personas.”

Desde Chile Mejor sin TLC advierten nuevamente que tanto la disposición sobre protección a las inversiones extranjeras y el Sistema de Resolución de Controversias está presente en los acuerdos de inversión así como en los tratados de libre comercio de nueva generación y el TPP-11.

Estas amenazas de arbitraje pueden ser muy perjudiciales para la soberanía nacional, por eso, insisten, es necesario revisar en profundidad todo este tipo de acuerdos firmados y en negociación por Chile.

