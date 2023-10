Reseña de libro: Interpretación errónea del patriarcado

7 de octubre de 2023 Reseña de libro por Christine Thomas

El reciente libro de Angela Saini es realmente un nombre inapropiado. Si bien su título – Los Patriarcas: cómo los hombres llegaron a gobernar (The Patriarchs: How Men Came to Rule ) – parece prometer una explicación de cómo las mujeres llegaron a ser tratadas como ciudadanas desiguales y de segunda clase, en realidad nunca la cumple. Un título mejor sería “Cómo cambia constantemente la opresión de las mujeres”.

A mediados del siglo XIX y última parte del XX, dice Saini, los intelectuales estaban “preocupados por lo que era el patriarcado y cómo surgió. ¿Fue la dominación general de todos los hombres sobre todas las mujeres, o fue algo más específico? ¿Se trataba de sexo o de trabajo? ¿Estaba sustentado por el capitalismo o era independiente de él? ¿Tuvo alguna historia o fue un patrón universal determinado por nuestra naturaleza?

«La palabra que utilizamos ahora para describir la opresión de las mujeres -‘patriarcado’- se ha vuelto devastadoramente monolítica», escribe, «representando todas las formas en que las mujeres y las niñas en todo el mundo son abusadas y tratadas injustamente, desde la violencia doméstica y la violación hasta la brecha salarial de género y los dobles estándares morales”. “La opresión de género comienza a parecer una gran conspiración que se remonta a tiempos remotos”.

Sin duda, esto es cierto. Una de las principales críticas al feminismo radical en la década de 1970 fue su comprensión ahistórica y universalista del patriarcado, que no tuvo en cuenta cómo el estatus y la opresión de las mujeres han cambiado a lo largo de la historia.

En la primera parte de su libro, Saini se refiere a las diversas teorías propuestas para explicar los orígenes de la opresión de las mujeres. Ella discrepa con las teorías que lo arraigan en la biología, una división «natural» del trabajo entre los sexos o un instinto masculino de controlar la sexualidad femenina. Si fuera parte de nuestra naturaleza, sostiene, se esperaría que todas las personas en todo el mundo y a lo largo de la historia compartieran patrones de vida y trabajo similares. Y está claro que ese no es el caso, como lo demuestran muchos de los ejemplos de su libro.

Escribe sobre sociedades matrilineales, donde la descendencia se rastrea a través de la mujer, “esparcidas por Asia, partes de América del Norte y del Sur, y un amplio ‘cinturón matrilineal’ que se extiende por el centro de África”. Aunque la matrilinealidad “no garantiza que las mujeres sean mejor tratadas, o que los hombres no ocupen posiciones de poder y autoridad… es sólo una parte de la imagen de cómo una sociedad piensa sobre el género”.

El “binario de género” no siempre ha sido rígido. “Siguen existiendo diferencias culturales en la forma en que las sociedades piensan sobre lo que hace que una persona sea hombre o mujer”. Da el ejemplo del idioma yoruba en Nigeria, donde no había pronombres personales separados para hombres y mujeres porque el género no era un principio organizador en la sociedad. “Hasta que el Imperio Británico se extendió a Nigeria, se consideraba que la edad y la antigüedad eran lo más importante para el estatus de una persona”.

Curiosamente, en ciertas ciudades de Mesopotamia, donde la propiedad privada ya constituía la base económica de la sociedad, los hombres podían designar a sus hijas o esposas como «hombres» para poder otorgarles derechos de herencia. Las historias de la creación en muchas culturas reconocen un “tercer género”, algunas incluso más.

En las antiguas sociedades clasistas, el estatus y el papel de las mujeres podían variar considerablemente. Mientras que los autores griegos consideraban vergonzoso que un marido golpeara a su esposa, en la antigua Roma, donde la mujer tenía en realidad más derechos y libertad, “golpear a la esposa” se consideraba socialmente aceptable. En algunas sociedades, las mujeres participaban en el comercio y en actividades generalmente asociadas con los hombres. Algunos, como Boudica y la princesa china Pinyang del siglo VII, eran guerreros. En la sociedad espartana, particularmente centrada en la guerra, “se esperaba que las mujeres administraran la propiedad mientras los hombres estaban fuera peleando”.

La forma en que las mujeres experimentan la opresión estuvo, y continúa estando, mediada por la clase. Saini se refiere a la esposa aristocrática de Atenas, excluida del poder público pero que ejercía un poder significativo en el manejo de su hogar, mientras que la experiencia de las esclavas era claramente muy diferente. Además, como ella señala, no todos los hombres ejercían todo el poder sobre todas las mujeres al mismo tiempo.

Despidiendo a Engels

Además de criticar las explicaciones biológicas de la opresión de las mujeres, también discrepa de la idea de “utopías matriarcales”. La evidencia del culto a la diosa en las sociedades no es necesariamente “un reflejo de las relaciones sociales entre personas reales y cotidianas”. «El hecho de que una sociedad tenga deidades femeninas o produzca decenas de figuras femeninas no significa que alguna vez haya estado dirigida por mujeres, o que las mujeres hayan sido tratadas tan justamente como los hombres».

«El patriarcado», escribe Saini al concluir su libro, «no existe realmente un fenómeno único… En cambio, hay, más exactamente, múltiples patriarcados, formados por hilos sutilmente tejidos a través de diferentes culturas a su manera, trabajando con las comunidades locales». estructuras de poder y sistemas de desigualdad existentes”.

Sin embargo, un problema importante de su libro es que combina erróneamente el intento de explicar los procesos históricos que dieron lugar a la opresión de las mujeres con una teoría universal del patriarcado que sitúa su surgimiento en “un único evento catastrófico”. En este sentido, desprecia especialmente las ideas de Friedrich Engels. A Engels se le agrupa con los teóricos del matriarcado, aunque ésta es sólo una interpretación de su uso de las palabras “derecho materno”, que podría referirse a “matrilinealidad” en lugar de “matriarcado”.

Engels escribió su obra fundamental El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado –y sus ideas sobre los inicios de la opresión de las mujeres– a finales del siglo XIX, un período en el que había escasa evidencia científica relacionada con las sociedades primitivas. Como menciona Saini, Engels basó su trabajo principalmente en el trabajo del antropólogo aficionado Lewis Henry Morgan y su estudio de la Confederación Haudenosaunee (iroqueses), cuya sociedad, como señala Saini, se basaba en la horticultura, y el control sobre la producción de alimentos otorgaba a las mujeres “ agencia económica y, con ella, la libertad social”.

Obviamente, desde la época de Engels han surgido grandes cantidades de evidencia antropológica y de otro tipo, que invalidan algunos de los detalles de su libro, pero no la premisa general: que han existido sociedades relativamente igualitarias, donde las mujeres no fueron oprimidas sistemáticamente, y que la base de su La opresión se creó con un cambio en la organización económica de la sociedad: de la caza y la recolección al cultivo y la domesticación de animales. Fue esto, escribió Engels, lo que condujo a “la derrota histórica mundial del sexo femenino”.

Saini, periodista científica, elige erróneamente, al igual que otros críticos de Engels, interpretar esta cita en el sentido de que la relativa igualdad (o dominancia) de las mujeres fue derrocada “de un solo golpe fatal” y no como un proceso. Sus propios pensamientos sobre los orígenes de la opresión de las mujeres son bastante circunspectos. Ella dice que su relato, basado en años de investigación y viajes, es imperfecto e incompleto, pero que «ha llegado lo más cerca que pude de identificar los primeros signos de dominación masculina, de los brotes sociales e ideológicos de la opresión de género». Ella ve la primera evidencia de que esta opresión ocurrió “en el registro histórico aproximadamente al mismo tiempo que los primeros estados e imperios comenzaron a crecer, mientras intentaban expandir sus poblaciones y mantener ejércitos para defenderse”. “Las élites que dirigían estas sociedades necesitaban que las mujeres jóvenes tuvieran tantos hijos como fuera posible, y que los hombres jóvenes que criaban fueran guerreros dispuestos”. Fue entonces, sostiene, que aparecieron reglas de género que frenaban el comportamiento y la libertad: “los primeros brotes de autoridad masculina general se producen con el surgimiento de los primeros estados”.

Enfoque marxista

Como marxistas, basándonos en las ideas generales propugnadas por Engels, pondríamos más énfasis en la relación entre el desarrollo de la explotación de clase, la propiedad privada y la herencia. Pero estaríamos totalmente de acuerdo, como escribe Saini, en que el patriarcado “no se introdujo de la noche a la mañana. Fue una batalla tras otra, que se extendió a lo largo de siglos”, y que “el surgimiento del patriarcado nunca podría haber sido un evento catastrófico único en un momento tan lejano en el tiempo como para que ya no tengamos registro de ello”. Pero si el surgimiento y consolidación del patriarcado fue un proceso que duró miles de años, ¿por qué Saini descarta tan fácilmente la idea de que los cambios en el modo económico de producción allanaron el camino para su ascenso?

Cita al arqueólogo Ian Hodder diciendo: “Creo que la vieja idea de que tan pronto como empiezas a cultivar, obtienes propiedad y, por lo tanto, obtienes el control de las mujeres como propiedad, creo que esa idea… es errónea, claramente errónea”. Saini añade: “Es difícil, entonces, atribuir firmemente la desigualdad de género al surgimiento de la agricultura o la propiedad”. ¿Pero por qué? La idea no es que la opresión de las mujeres surgió “de un solo golpe fatal” sino que los cambios económicos en la forma en que las sociedades satisfacían sus necesidades desataron –en algunas de ellas, y con su propia dinámica– procesos que dieron lugar a desigualdades, explotación, propiedad privada. , élites y diferenciación de clases, así como las ciudades-estado, los imperios y las guerras a las que se refiere Saini.

Saini critica la “escalera del progreso de Engels, que llega siempre hacia arriba”. El esquema histórico que esboza en El origen de la familia –que debe verse como un producto de su época– podría interpretarse de esa manera lineal, pero eso contradeciría totalmente el método materialista dialéctico que él y su colaborador más cercano, Karl Marx, emplearon durante todo el tiempo. de sus vidas políticas. Como marxistas estamos totalmente de acuerdo con Saini cuando escribe que “el progreso de la civilización no siguió un único patrón universal… las sociedades humanas no se encajaron en modelos claros de progreso desde lo primitivo hasta lo avanzado. En cambio, se podría ver a las civilizaciones surgiendo y cayendo a lo largo de milenios, convirtiéndose en potencias tecnológicas y luego deslizándose hacia edades oscuras, o sobreviviendo con formas más simples y sostenibles durante decenas de miles de años”.

Esto se debe a que la transición de sociedades cazadoras-recolectoras, igualitarias, comunitarias y basadas en el parentesco a sociedades divididas en diferentes clases económicas basadas en el control privado de los medios de producción y la opresión de género tuvo lugar durante un período histórico tan largo, y porque tomó lugar de forma independiente en diferentes partes del mundo, o fue «exportado» a otras, que podemos ver tantas variaciones y sociedades «transicionales». Saini da el ejemplo del asentamiento de Çatalhöyük, en el sur de Anatolia, donde la “falta de patrones de género en la dieta, la salud y el entierro” significaba que es probable que “no fuera rígidamente patriarcal”. Pero tampoco fue notablemente matriarcal”. “No existe un patrón único que parezca definir las relaciones sociales en el Neolítico. Ni la dominación masculina ni la dominación femenina parecen haber sido la regla”. (Ver la discusión sobre el ejemplo de Çatalhöyük en Neolithic Communism?, en Socialism Today No.125, febrero de 2009)

Contexto económico y social

El desprecio por parte de Saini de la relevancia de las relaciones económicas y de clase también influye en el resto de su libro –donde analiza las diferentes maneras en que el patriarcado/la opresión de las mujeres ha sido expresada y resistida en tiempos más recientes– y su, muy breve, conclusión sobre cómo se podría poner fin a la opresión.

Esto es especialmente evidente en la sección sobre la Unión Soviética y los países del bloque del Este. Saini escribe que después de la revolución rusa de 1917 liderada por los bolcheviques, que derrocó al capitalismo y al feudalismo, las relaciones de género en la Unión Soviética cambiaron, y enumera los logros de las mujeres: el derecho al voto; matrimonio civil; el divorcio es fácil; el primer país del mundo en legalizar el aborto. Sin embargo, añade, “los avances en la igualdad de las mujeres fueron precarios”. En 1936, por ejemplo, Stalin volvió a ilegalizar el aborto. “A pesar del estereotipo de la mujer soviética fuerte y dominante, persistía la misoginia generalizada. Las actitudes conservadoras sostenían que las mujeres todavía eran responsables del cuidado de los niños y de las tareas domésticas”.

¿Por qué fue ese el caso? Saini ve el problema principalmente como ideológico y psicológico, divorciado del contexto económico y social: “Lo que nunca se pudo explicar es que los humanos no empezamos desde cero: comenzamos con lo que sabemos, con legados de tradición, honor , expectativa, culpa, creencia y prejuicio. Hay muchas cosas que podemos aceptar en un corto espacio de tiempo”. Pero los logros que las mujeres obtuvieron con la revolución rusa –no sólo el derecho al aborto sino también guarderías, comedores y lavanderías comunales proporcionados por el Estado– fueron revertidos consciente y deliberadamente como parte de la contrarrevolución estalinista que mantuvo el control estatal de la economía. pero destruyó la democracia obrera en interés de la camarilla burocrática gobernante que representaba Stalin: una contrarrevolución que tenía sus raíces en el subdesarrollo económico de la sociedad rusa y el aislamiento de la revolución a nivel internacional.

Los factores económicos y demográficos contribuyeron a socavar las reformas que beneficiaban a las mujeres, pero la familia patriarcal heredada del capitalismo y el feudalismo, con su desigualdad de género y su estructura jerárquica, también sirvió a los intereses de la burocracia como instrumento de control social, y En consecuencia, se reforzó como unidad económica y social.

Por supuesto, la ideología es una herramienta poderosa y las ideas pueden persistir mucho después de que haya desaparecido su base material. Así, incluso en un sistema socialista democrático genuino –en el que la familia ya no desempeñase un papel económico y social, en el que las instituciones estatales, las empresas capitalistas y los medios de comunicación ya no promovieran ni reforzaran los estereotipos de género, y en el que el afán de lucro fuera eliminado y Se creó la base económica para la igualdad de género: inicialmente aún serían necesarias campañas para cambiar las actitudes sociales sobre el género, así como sobre la raza, la sexualidad, etc., para desafiar las ideas que habían sido moldeadas por la desigualdad y la opresión de la sociedad capitalista. Pero una sociedad socialista generaría las condiciones económicas y sociales en las que se podría eliminar la opresión de género, de la misma manera que las relaciones económicas cooperativas en las sociedades de cazadores-recolectores se reflejaban en cómo las personas organizaban sus vidas y se relacionaban entre sí.

Saini desdeña la “salvación a través de una sociedad sin clases”, la “promesa de retorno al igualitarismo a través de la revolución” de Engels. ¿Su alternativa? “Si alguna vez queremos construir un mundo verdaderamente justo, será necesario desmantelar todo”. “Si alguna vez queremos reparar el daño causado por siglos de poder patriarcal arraigado, sólo podremos hacerlo alimentando nuestra humanidad compartida: esta parte de nosotros que logra amar incluso cuando hay quienes buscan dividir y gobernar”. Pero es precisamente porque el «poder patriarcal» está tan arraigado en las estructuras de la sociedad de clases capitalista que es completamente utópico creer que este poder podría ser «desmantelado» sin una transformación revolucionaria de la sociedad que quitara el poder económico de las manos de los gobernantes. clase capitalista y la colocó bajo el control democrático de la clase trabajadora.

La propia Saini dice que en la Unión Soviética “el patriarcado podría haber sido aplastado. En cambio, simplemente quedó abollado”. Absolutamente. Es por eso que ayudar a preparar las fuerzas para una transformación revolucionaria del capitalismo asolado por la crisis a escala global es una tarea central para cualquiera que se tome en serio el fin de la opresión de las mujeres.

The Patriarchs: How Men Came to Rule (Los patriarcas: cómo los hombres llegaron a gobernar)

Por Angela Saini

Published by Fourth Estate, 2023, £20

