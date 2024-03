El ministro de Defensa manchado de sangre, Prabowo Subianto, gana la mayor votación en las elecciones de Indonesia

5 de marzo de 2024 Yuva Balan (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Malasia)

Prabowo Subianto (Foto: Wikimedia)

Los recuentos preliminares de las empresas de encuestas a pie de urna indican que el ministro de Defensa, Prabowo Subianto, salió victorioso sobre sus competidores en las elecciones de Indonesia, aunque los resultados oficiales no se publicarán hasta mediados de marzo. Prabowo ha superado las expectativas al obtener más del 58% de los votos, contrariamente a las predicciones de una reñida contienda hechas por varios expertos. Ganjar Pranowo, candidato del gobernante PDI-P, ocupa el tercer lugar con el 16% de los votos, mientras que Anies Baswedan, ex ministro de Educación, ocupa el segundo lugar con el 25%. Prabowo lidera en 38 provincias, excluyendo Yakarta, Aceh y Sumatra Occidental, con el 77% de los votos.

¿Reversión al autoritarismo?

Prabowo, quien una vez afirmó que “Indonesia no está preparada para la democracia”, probablemente sea el próximo presidente, para decepción de numerosos defensores de la democracia. El yerno del ex dictador Suharto sirvió como alto comandante del ejército durante el régimen opresivo. Prabowo fue acusado de estar involucrado en el secuestro de 24 personas durante las protestas a favor de la democracia de 1998, y 13 de ellas aún están desaparecidas. Además, estuvo involucrado en múltiples operaciones militares mortíferas en Acheh y Papúa Occidental y ha admitido abiertamente varios crímenes contra los derechos humanos.

Después de perder dos elecciones presidenciales ante el saliente Jokowi, Prabowo planeó posteriormente dos intentos de golpe de Estado para derrocar al gobierno elegido democráticamente, pero no tuvieron éxito. Después de años de manipulación política, es posible que ahora finalmente alcance sus objetivos.

Durante los diez años de mandato de Jokowi, Indonesia experimentó una liberalización económica sin precedentes. Al mismo tiempo, Indonesia también experimentó una de las disparidades de riqueza de más rápido crecimiento en la región. Los cambios de política de Jokowi en materia de derechos de adquisición de tierras y minas y estándares de empleo han creado numerosos nuevos millonarios, pero también han sumido a millones de personas empobrecidas en mayores dificultades económicas. Esta contradicción ha llevado a una brecha cada vez mayor entre la población rural y urbana de Indonesia, alimentando el surgimiento de grupos fundamentalistas islámicos en el país.

Prabowo y sus asociados comenzaron a formar conexiones con varios grupos religiosos para ganarse el apoyo de ciertos segmentos de la sociedad. Después de la segunda derrota electoral en 2019, Prabowo y sus grupos religiosos aliados organizaron disturbios masivos en Yakarta para intentar anular los resultados electorales. Sin embargo, Jokowi mantuvo su autoridad haciendo concesiones a Prabowo y nombrándolo nuevo Ministro de Defensa. Jokowi también ajustó sus políticas para ser más conservadoras en respuesta a los desafíos de sus detractores, lo que provocó la oposición de la juventud y la clase trabajadora que se manifestaron contra estos cambios.

Jokowi, después de completar su límite de dos mandatos, intentó desafiar la constitución proponiendo una tercera candidatura electoral, pero encontró la oposición de la líder de su propio partido, Megawati Sukarnoputri, que tiene sus propios motivos egoístas. La lucha de poder y la rivalidad entre Jokowi y Megawati pueden haber llevado a Jokowi a formar una alianza con Prabowo para proteger sus intereses futuros. Irónicamente, Megawati dio legitimidad política a Prabowo por primera vez cuando lo seleccionó como su compañero de fórmula en las elecciones de 2009.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Gibran, el hijo de Jokowi, de 36 años, fue nombrado compañero de fórmula y candidato a vicepresidente de Prabowo. El alcalde de Surakarta no tenía la edad requerida para postularse a la vicepresidencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, encabezado por un familiar de Jokowi, permitió de manera controvertida una exención para Gibran. Además, desafiando las limitaciones presidenciales, Jokowi apoyó e hizo campaña abiertamente a favor de Prabowo de Gerindra, un partido rival del PDI-P de Jokowi. La elección de Megawati, Ganjar Pronowo, fue completamente marginada por Jokowi en los meses previos a las elecciones.

A pesar de la preocupación de que la esperanza de establecer una democracia estable en Indonesia después del fin del régimen de Suharto en 1998 se haya visto frustrada por la victoria electoral de Prabowo, el cambio hacia un gobierno más autoritario ya había comenzado durante el liderazgo de Jokowi. Jokowi, que inicialmente se presentó como un líder progresista, abandonó sus promesas electorales de defender y mejorar la democracia. Rápidamente hizo una transición hacia el autoritarismo cuando enfrentó resistencia a sus intentos de liberalizar la economía indonesia. Se especula ampliamente que Jokowi ya ha llegado a un acuerdo entre bastidores con Prabowo y seguirá siendo una figura influyente en la política indonesia en los próximos años.

Teniendo en cuenta el historial de Prabowo, es razonable predecir que Indonesia podría ver una disminución continua de sus logros democráticos pasados. Se prevé que Prabowo mejorará la participación militar en la política indonesia, acercándose a la era Suharto. Al mismo tiempo, persistirá en difundir propaganda racial y religiosa para dividir aún más a la población y fortalecer su autoridad.

Continuación del legado de Jokowi

Elegir al hijo de Jokowi como candidato a vicepresidente y recibir el respaldo del actual presidente ha aumentado significativamente la credibilidad de la campaña electoral de Prabowo. Prabowo pasó de retratar una imagen de «hombre fuerte» a presentarse como un personaje más accesible y amable. Lo llamaban «gemuy», que aproximadamente significa «abuelo adorable». Su campaña empleó alcance en las redes sociales y tecnologías avanzadas para atraer al grupo demográfico más joven. La voz de IA de Imran Khan se utilizó en las últimas elecciones de Pakistán, mientras que la campaña de Prabowo utilizó tecnología de IA para recrear representaciones visuales y de audio del difunto Suharto. Algunos habitantes rurales de Indonesia consideraban que la vida durante el gobierno opresivo de Suharto era más favorable para su estabilidad económica que la explotación que estaban experimentando durante la llamada “era democrática” que siguió a 1998.

Prabowo ha atraído con éxito a una parte importante del grupo demográfico más joven a través de iniciativas estratégicas en las redes sociales, a pesar de su falta de conocimiento sobre su controvertida historia. Sin embargo, ninguno de los otros candidatos presidenciales realizó campañas que promovieran programas radicales para diferenciarse de Prabowo. Los tres candidatos coinciden en que las políticas económicas de Jokowi continuarán. Anteriormente, Prabowo reprendió duramente a Jokowi por aceptar financiación china y expresó su apoyo a fomentar los vínculos con Estados Unidos. Recientemente, ha moderado sus opiniones y ahora respalda plenamente las ambiciones de Jokowi, que no excluyen el establecimiento de vínculos económicos y militares con Estados Unidos.

Durante su presidencia, Jokowi se centró en proyectos de infraestructura a gran escala, financiados principalmente por inversores privados de China. Durante los diez años de administración se construyeron 21 nuevos aeropuertos, 36 represas, 18 puertos, así como carreteras, trenes de alta velocidad y líneas de metro. Estos logros se lograron mediante un aumento significativo de la deuda nacional, que pasó de aproximadamente 200 mil millones de dólares cuando Jokowi asumió el cargo en 2014 a más de 530 mil millones de dólares en enero de este año. Esto excluye la iniciativa de trasladar la capital de Indonesia de Yakarta a Nusantara en Kalimantan Oriental para 2045. El proyecto de 35 mil millones de dólares y otras iniciativas de desarrollo propuestas aumentarán significativamente la deuda de la nación.

A pesar de enfrentar severas críticas por su incapacidad para contener el impacto generalizado de la COVID-19, que resultó en un daño significativo a la población, Jokowi ha recuperado en cierta medida su reputación en los últimos dos años debido a una modesta recuperación económica tras la epidemia. Indonesia se benefició del aumento de los precios de las materias primas por ser el mayor productor de níquel, un componente crucial en la producción de vehículos eléctricos y otras materias primas. La inversión extranjera en la producción de níquel, las industrias de metales básicos, el gas natural y otros productos básicos aumentó significativamente debido al aumento de la demanda mundial tras la pandemia.

El resurgimiento de las actividades económicas, particularmente en los sectores de exportación y minería, impulsó la popularidad de Jokowi en el último año de su presidencia y su apoyo a Prabowo influyó significativamente en la exitosa campaña política de Prabowo. Las encuestas indicaban una reñida competencia entre los tres candidatos presidenciales hasta que Prabowo presentó a Gibran, lo que finalmente inclinó la balanza a su favor.

Movimiento Obrero

A pesar del llamado progreso económico que ha convertido a Indonesia en la decimoséptima economía del mundo en los últimos años, la clase trabajadora organizada, junto con una capa consciente de jóvenes, ha librado una serie de luchas contra el aparato estatal en un intento de limitar el poder de Jokowi. políticas neoliberales. La adopción de la Ley Ómnibus, que incluía la “Ley de Creación de Empleo”, fue identificada con precisión como una herramienta opresiva utilizada por las corporaciones multinacionales capitalistas para explotar a los trabajadores y agricultores pobres. Las protestas anti-Omnibus alcanzaron su punto máximo durante la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes en 2019, y solo fueron sofocadas por la imposición de medidas de emergencia para detener la propagación del virus covid.

La implementación de la Ley Ómnibus provocó una gran indignación entre la clase trabajadora, lo que llevó a una mayor presión sobre los dirigentes sindicales para movilizar una respuesta que protegiera los derechos de los trabajadores. Algunos líderes sindicales optaron por cambiar el enfoque de la planificación de grandes actividades de huelga a involucrarse en la política electoral mediante la creación de un partido político arraigado en la clase trabajadora. El establecimiento de un Partido Laborista (Partai Buruh (PB)) es un paso importante en la dirección correcta para hacer avanzar el movimiento de la clase trabajadora de Indonesia. Sin embargo, los actuales dirigentes del Partai Buruh (PB) no poseen la claridad para vincular su trabajo político con el movimiento de base sobre el terreno.

En este ciclo electoral, el Partai Buruh presentó el número máximo de 580 candidatos para la Cámara de Representantes (DPR). Sin embargo, con el 65% de todos los votos registrados, parece poco probable que el partido alcance la barrera del 4% requerida para ingresar a la RPD.

El liderazgo del Partai Buruh se centró principalmente en el tema de la derogación de la Ley Ómnibus, ignorando los desafíos económicos y sociales más importantes que enfrentan los indonesios. También carecían de una alternativa económica viable a las políticas neoliberales, así como de un programa popular. Demandas como un salario digno para los trabajadores, educación gratuita, atención sanitaria gratuita, acceso gratuito a infraestructuras y servicios públicos, aumento de impuestos a los ricos, democratización de los sindicatos, etc., podrían haber atraído un gran número de votos de diversos orígenes.

Además, la inclinación política de algunos de los líderes del PP no inspira confianza entre la población. El principal afiliado del partido, el KSPI, tiene miembros de alto rango en otros partidos burgueses y no ha apoyado plenamente al PP desde su creación. Said Iqbal, el líder del PB, fue miembro del burgués Partido Justicia Próspera y apoyó oficialmente a Prabowo en las elecciones presidenciales de 2019.

El Partai Buruh, que consta de 11 organizaciones laborales distintas, incluye algunas de las organizaciones más militantes con tendencias de izquierda, como la Confederación de Asociaciones Laborales (KPBI). Sin embargo, los principales dirigentes del Partai Buruh son actualmente burócratas que se muestran reacios a promover la lucha de la clase trabajadora de manera seria. Están intentando restringir el movimiento dentro de la política electoral e impedir cualquier intento de los trabajadores de construir una lucha de base.

El Partai Buruh tiene el potencial de convertirse en una verdadera plataforma para el liderazgo político de la clase trabajadora, pero aún no ha llegado a ese punto. Esto podría cambiar si en el curso de la lucha una dirección más militante y políticamente clara asume el control del partido. En este punto, sería un error que el movimiento de la clase trabajadora y la juventud indonesia confiaran en el liderazgo del PP para lograr un cambio genuino.

Por un partido obrero de masas y lucha por el socialismo

Se garantiza que la próxima administración indonesia continuará por el camino existente establecido por gobiernos anteriores para dar cabida a la explotación capitalista de los recursos y la fuerza laboral de Indonesia. Exacerbará la carga económica de los pobres y reducirá las perspectivas de los jóvenes de un nivel de vida digno. Dadas las circunstancias, ninguna de las organizaciones políticas actuales está dispuesta a desafiar a las élites políticas y económicas del país y exigir una participación más equitativa para las masas en lucha. Dada la falta de claridad en su liderazgo, el recién creado Partido Laborista es actualmente incapaz de plantear un desafío a los partidos políticos burgueses existentes.

La tarea inmediata de la juventud y la clase trabajadora indonesias en este momento es llegar a los 2,5 millones de trabajadores organizados y a los 100 millones de trabajadores no organizados en Indonesia para construir un genuino partido de trabajadores de masas con el objetivo claro de oponerse a las políticas neoliberales capitalistas y establecer el dominio político de la clase trabajadora. El partido de los trabajadores de masas debe tener una base social sólida y claridad política para guiar sus esfuerzos.

El progreso político de la clase trabajadora requiere esfuerzos valientes, como huelgas generales y movimientos de base, para liderar a las masas y arrebatarles el poder estatal a los multimillonarios. La dirección del partido de los trabajadores de masas debe organizar campañas para una amplia gama de demandas económicas y sociales que afectan a las masas. Además, debería proponerse un programa socialista claro –propiedad democrática de los centros de producción por parte de la clase trabajadora, una sociedad democrática con participación masiva en la política y distribución equitativa de la riqueza– como una alternativa viable a la actual dictadura de la élite capitalista.

Un liderazgo fuerte con una visión de un futuro socialista inspirará y unirá a las masas bajo la bandera de la solidaridad y el compromiso de construir un futuro mejor para las generaciones venideras. El surgimiento de un fuerte partido militante de masas de la clase trabajadora en Indonesia con un programa socialista claro inspirará a la clase trabajadora de toda la región del sudeste asiático a levantarse y librar una batalla política contra sus opresores.