¿Qué pasaría si un miembro de la OTAN por su cuenta enviara tropas a Ucrania?

En el confundido poder occidental se hablaría de una intervención militar directa en Ucrania de uno o más países OTAN. Podrían explicarlo como acciones soberanas ajenas al tratado atlántico.

Se sabe cómo actuaría Rusia pero no si el bloque militar de Occidente terminaría apoyando o dejando solo a sus socios.

El presidente ruso, Vladímir Putin, cree que el despliegue de tropas de países de la OTAN en un hipotético enfrentamiento directo con el Ejército ruso conllevaría a «una catástrofe global». «En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa, con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos», dijo Putin al ser preguntado sobre un hipotético despliegue de militares de la Alianza Atlántica en Ucrania. RT

El hecho es que Moscú está haciendo un giro militar.

El Ejército ruso reclutó más de 200.000 reservistas para reforzar su ofensiva. Télam

Putin: 33 000 soldados han sido movilizados en filas rusas. Hispantv

Rusia equipará a Bielorrusia con misiles capaces de cargar ojivas nucleares. El presidente Putin anunció que en los próximos meses entregarán a Bielorrusia misiles Iskander-M. Al margen, planea modernizar la aviación bielorrusa para que pueda transportar armas nucleares. DW

Las tropas rusas llegan a Bielorrusia, son parte de una fuerza aliada destinada a reforzar las defensas de Minsk. RT

Hay declaraciones que pueden estar relacionadas con un paso a una lucha directa de algunos.

El presidente de EEUU: “Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera en que han ido hasta ahora”. Hispantv

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que no es responsable la declaración del presidente Joe Biden en la que dice que el mundo se acerca cada vez más al “armagedón” nuclear. “Sobre este tema, debemos tener mucho cuidado”. Cubadebate

Francia no responderá con armas nucleares si Rusia decide utilizarlas en el conflicto en Ucrania, dado que esto no afectaría a «los intereses fundamentales de la nación», declaró este miércoles el presidente Macron. «Tenemos una doctrina nuclear clara. Se basa en los intereses fundamentales de la nación, están muy claramente definidos» «eso no es en absoluto lo que estaría en juego si hubiera, por ejemplo, un ataque nuclear balístico en Ucrania o en la región». RT

Alguna información puede tener Macron para advertir que no participará en algo hecho por otros y referirse a un estallido en la región.

En Washington tampoco hay acuerdo sobre el armagedón de Biden.

«Estos comentarios no se basan en información nueva o nuevos datos de que Putin, haya tomado la decisión de utilizar armas nucleares y, francamente, no tenemos ningún indicio de que haya tomado ese tipo de decisión», dijo el domingo John Kirby uno de los portavoces de la Casa Blanca en una entrevista con ABC. RT

El ataque a los gasoductos rusos en septiembre fue posiblemente parte de una táctica de fracción. El sabotaje dañó a los europeos y sirvió a los intereses del poder centrado en Estados Unidos.

Occidente tenía problemas económicos y de hegemonía pero se agravaron con la ejecución de su plan de conquista de recursos y eliminación de la competencia china. Los resultados no están siendo los esperados en lo económico ni en lo militar.

The Economist: «La guerra económica entre Rusia y Occidente está en un momento delicado», afirma el medio británico. «Mientras Europa se balancea al borde de la recesión, Rusia está saliendo de la misma». RT

El gobierno belga decidió no respaldar una nueva ronda de restricciones comerciales anti-Rusia de la UE. El primer ministro Alexander De Croo explicó que “a medida que aumenta el costo económico de las sanciones, se vuelve más difícil mostrar solidaridad” para apoyar a Ucrania. “Las sanciones han funcionado muy bien hasta ahora” “pero cuanto más avanzamos, más hablamos de sanciones que dañan nuestra propia economía más que la de Rusia”. RT

Putin. ‘En lo inmediato no son necesarios nuevos ataques masivos’ contra Ucrania. RFI

La mala situación de la guerra híbrida en medio de diferencias internas puede hacer iniciar una vía que sobrepasa las reglas comunes.

La destrucción de los gasoductos fue un golpe directo a los alemanes dejándolos sin la opción del gas ruso.

Merkel defiende acuerdos de gas rusos «muy racionales». La excanciller dijo que la energía rusa era el mejor camino hacia un futuro verde. RT

Los gobiernos de Alemania y Francia afirman que Estados Unidos actúa perjudicando sus intereses.

Francia: El conflicto en Ucrania no debe traducirse en «dominación económica de EE.UU. y debilitamiento de la UE». El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, tachó de inaceptable que el país norteamericano «venda su gas natural licuado a un precio cuatro veces superior al que lo venden sus productores». RT

El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, alertó el martes que el gigantesco plan de inversión estadounidense para la transición climática podría provocar «una enorme guerra arancelaria» al discriminar a las empresas extranjeras. Algunas disposiciones han creado revuelo en el extranjero, como la deducción fiscal por la compra de un automóvil eléctrico fabricado en Estados Unidos, con una batería también producida en el país. «No puede ser que los políticos de cada país digan: ‘Pusimos en marcha una protección climática, querida industria, ¿oyeron que les estamos protegiendo de la competencia de otros?'», añadió Scholz. RFI

El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, hizo una síntesis del estado actual del plan contra Rusia y China.

«Una victoria de Putin en Ucrania supondrá una derrota para nosotros». RT

Se podría interpretar que propone ir adelante como sea.

El caudal del río Misisipi ha descendido a niveles no vistos desde hace varios años tras un largo periodo de escasas lluvias, lo que afecta el transporte fluvial hacia el Golfo de México, una ruta clave para la economía y las exportaciones de Estados Unidos. RFI

