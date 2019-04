presidente de las isapres dijo que “no pueden darse el lujo de incorporar gente enferma»

Repudio transversal desde Chile Vamos al Frente Amplio.

Si bien Rafael Caviedes intentó rectificar mediante una declaración pública sus dichos, la polémica quedó instalada. Desde el Parlamento catalogaron sus palabras como “escandalosas” y señalaron que reflejan que “las isapres han tenido una actitud usurera por más de 30 años”. Además, Guido Girardi (PPD) recomendó al gremio cesarlo de sus funciones y anunció que el ejecutivo podría ser vetado en la Comisión de Salud del Senado a la hora de la tramitación del proyecto.

La frase del presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, en Radio La Claveseñalando que el sistema «no se puede dar el lujo de incorporar gente enferma» concitó un repudio generalizado de todos los sectores políticos.

El primero en salir al paso de los insólitos dichos del ejecutivo fue el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien planteó que “el único lujo que las isapres no pueden darse es creer que van a seguir funcionando como hasta ahora”.

Si bien Caviedes intentó rectificar sus dichos mediante una declaración pública emitida esta tarde, la polémica ya estaba instalada. “Lamento profundamente haber generado confusión el día de hoy respecto de un tema tan sensible, y, aunque tenga que rectificar más de una vez, no puede quedar la impresión de que las Isapres no quieren recibir a personas enfermas. En ese marco, es necesario dejar en claro que las Isapres entendemos que nuestra misión es dar acceso a una atención de salud oportuna y de calidad a todos nuestros afiliados”, aseguró el dirigente.

Repudio generalizado

Desde el mundo político, desde Chile Vamos al Frente Amplio, refutaron con dureza las declaraciones de Rafael Caviedes. En el oficialismo, el senador RN Manuel José Ossandón le espetó: “Esta no es un fábrica de calcetines, señor Caviedes. Son personas y han sufrido por años lo injusto y desigual del sistema. Decir esto es pisotear la dignidad y desnudar sus reales intenciones”.

En tanto, el diputado frenteamplista Gabriel Boric señaló que “el presidente de la asociación de Isapres nos da el mejor argumento de por qué hay que terminar con las Isapres. Están pensadas para ganar plata, no para otorgar seguridad social. Lo que necesitamos es un seguro único universal y público de salud sin fines de lucro”.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, parafraseó a Caviedes, señalando que “Chile no puede darse el lujo de mantener un sistema de salud privado basado en el abuso y la discriminación”. “Los dichos de Rafael Caviedes evidencian que funcionan con un criterio mercantilista, donde la salud no es el tema, sino netamente la ganancia, la forma de hacer negocios y además con prácticas abusivas y discriminatorias. Entonces ya basta, porque las aseguradoras bajo esta línea no sirven para satisfacer la necesidad de proteger a los cotizantes ni sus familias. Ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo”, aseguró el timonel DC.

Para el senador Guido Girardi (PPD), “estos dichos son inaceptables, esta persona le hace un mal al país, le hace un mal a las isapres, porque transforma a las isapres en una institución que solo tiene la voracidad de tener rentabilidad a expensas de las personas afiliadas. No podemos aceptar este descriterio, esta falta de respeto al conjunto de la sociedad chilena”.

Según Girardi, “desde mi punto de vista, de la comisión, y lo compartimos transversalmente, las isapres violan los derechos humanos cuando violan el juramento hipocrático que dice que la primera obligación de un médico es atender al débil y al enfermo, y por lo tanto una institución que dice que no se puede dar el lujo de atender enfermos está equivocada de rubro, se tiene que dedicar al retail, pero no se puede dedicar a la salud”.

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS), ex presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, planteó que “las Isapres han tenido una actitud usurera por más de 30 años en nuestro país”.

Según Castro, “para ellos esta es la industria del desecho de la vejez, porque tal como lo dicen, de cuerpo entero, a ellos no les interés atender a la gente cuando está enferma, les interesa ganar plata cuando están sanas y esa es la verdad de lo que han sido las Isapres todos estos años”.

El médico añadió que “este es un negocio con todas sus letras, con ganancias de 70 mil millones al año, y no quieren soltar un ápice del negocio, para que su población de 3 millones de chilenos, tenga algún día bienestar y cobertura cuando más lo necesitan y no cuando están jóvenes y sanos”.

Desde la bancada DC, en tanto, calificaron como “escandalosas” las declaraciones de Caviedes. Para el diputado Víctor Torres, “estas fuertes, pero sinceras declaraciones, además dejan de manifiesto aquello que hemos denunciado durante todos estos años, que las Isapres solamente se interesan de poder lucrar y no de la salud de sus afiliados”.

Por su parte, el diputado Daniel Verdessi dijo que “estas declaraciones reflejan lo que es el sistema de las Isapres. Decir que el sistema no puede darse el lujo de incorporar a gente que viene enferma, muestra que es un negocio que sirve para gente sana y que tiene altos ingresos”.

Reforma de la salud

En lo que coincidieron los diferentes actores políticos es en la necesidad de reformar el sistema, mostrándose abiertos a discutir el proyecto enviado por el Gobierno. Para Juan Luis Castro, declaraciones como la del presidente de la Asociación de Isapres indican que “hoy día más que nunca es necesario tramitar la reforma de salud, para que de una vez por todas coloque en una lógica de seguridad social al mundo de las Isapres”.

En esta misma línea, Chahin adelantó “que nuestros parlamentarios revisarán el proyecto anunciado por el Gobierno, y lo harán en su mérito. Si ese proyecto significa asegurar las prestaciones a las personas cuando las requieran, sin discriminaciones, dilaciones, sin trabas de entrada, ni alzas abusivas lo aprobaremos. Pero si sólo es un mecanismo para asegurar el funcionamiento financiero de las aseguradoras, no seremos parte de ese arreglo. Menos aun cuando Caviedes hoy con sus dichos da cuenta que para las Isapres asegurar a una persona es lo mismo que asegurar un auto o cualquier cosa de menor valor”.

Ultimátum a Caviedes

Finalmente, el timonel DC llamó al presidente de las Isapres a pedir disculpas por sus dichos, pero Girardi fue más allá. El senador PPD pidió a la Asociación de Isapres removerlo e incluso dijo que pedirá vetarlo cuando acuda al Congreso a la discusión del proyecto.

“La asociación gremial debiera suspender y terminar el contrato de un vocero que lo único que hace es agraviar a las isapres y la salud, porque la tarea del sector público y privado es justamente atender a los enfermos. Va a ser muy difícil en esta tramitación relacionarnos con esta persona. Soy partidario que no pueda ingresar a la Comisión de Salud del Senado una persona que dice que las isapres no pueden darle el lujo de atender a enfermos”, dijo el senador PPD.

En esta misma línea se pronunció la senadora Carolina Goic (DC), también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. «Yo estoy, en este caso, por no dejar entrar al señor Caviedes. Me parece que no tiene nada que aportar en una discusión donde nosotros queremos velar por las personas, por el derecho a la salud», fustigó.

La polémica frase del presidente de la Asociación de Isapres: «No pueden darse el lujo de incorporar gente enferma».

El ejecutivo señaló que «las isapres tienen un margen entre $1.000 y $2.000 por persona. Una consulta médica vale $40.000 o $30.000. El margen que genera esto lo mantiene en un equilibrio inestable, por lo tanto, ese equilibrio inestable no se puede desestabilizar resolviendo los problemas de salud de los 14 millones de personas (que están en Fonasa)».

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, generó polémica con su más reciente declaración, en la que consideró que estas «no se pueden dar el lujo de incorporar gente enferma».

En entrevista con Radio la Clave, el ejecutivo señaló que «las isapres tienen un margen entre $1.000 y $2.000 por persona. Una consulta médica vale $40.000 o $30.000. El margen que genera esto lo mantiene en un equilibrio inestable, por lo tanto, ese equilibrio inestable no se puede desestabilizar resolviendo los problemas de salud de los 14 millones de personas (que están en Fonasa)».

«Por eso existe la declaración de salud y se supone que las personas tienen que ingresar sanas. No se puede el sistema de Isapres dar el lujo de incorporar gente que viene enferma. Quisiera hacerlo, pero para eso tienen que abrirse las barreras de los mecanismos de subsidio o de los mecanismos de compensación de riesgo para que las personas puedan circular libremente», agregó.

«No hay otra forma. Cualquier estudio económico va a confirmar lo que estoy señalando. Justamente por el estrecho margen per cápita que queda de cada individuo».

Las declaraciones del líder gremial encontraron la reacción del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que «el único lujo que las isapres no pueden darse es creer que van a seguir funcionando como hasta ahora. Las isapres NO van a poder rechazar a nadie, porque la reforma de salud elimina las preexistencias y la declaración de salud».

