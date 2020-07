Post Covid-19: Nuevo ciclo de luchas anticapitalistas a nivel mundial. Por Esteban Silva

Post Covid-19: Nuevo ciclo de luchas anticapitalistas a nivel mundial.



A 50 años del histórico triunfo del presidente Salvador Allende con la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo (1970-2020), el pueblo trabajador chileno irrumpió con un alzamiento social en todo el país el 18 de octubre 2019, exigiendo el cambio estructural del modelo neoliberal predominante y una Asamblea Constituyente originaria y soberana.

Marcados por una profunda crisis agravada por el Covid-19 pensamos que el escenario nacional, regional y mundial de la post pandemia, puede abrir un nuevo ciclo de luchas sociales y populares antineoliberales y anticapitalistas en torno a 15 grandes temas y ejes de lucha para un nuevo orden no capitalista que compartimos sintéticamente para el debate:

1. Disputa por aumentar la recaudación vía impuestos a las grandes riquezas y patrimonios y a las utilidades de los grandes Consorcios transnacionales.

2. Lucha por el cierre, control y/o limitación a los mercados financieros y especulativos, imponer altos impuestos a las transacciones financieras y especulativas. Vincularles con nuevos procesos de reindustrialización y la micro producción de bienes y servicios.

3. Lucha por la reestatización de los sistemas de Salud Pública y de la Seguridad Social. Nacionalización de las Industrias y compañías farmacéuticas y Laboratorios para que los medicamentos biológicos e insumos dejen de ser una mercancía producida en función de su rentabilidad. Supresión de la Propiedad Intelectual en vacunas y medicamentos esenciales.

4. Lucha por la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos.

5. Recuperación pública de nuestros Bienes Comunes (Agua, tierras, energías, mares, minería, etc.) Ampliación y extensión de la propiedad estatal, de la propiedad social y comunitaria)

6. Profundización de la disputa entre trabajo y el capital vía la lucha por nuevas legislaciones en derechos laborales y Renta Básica Universal permanente.

7. Condonación de la deuda externa y no pago de las deudas contraídas en beneficio de las grandes corporaciones transnacionales.

8. Exigencia de revisión y/o derogación y moratorias frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC’s)Tratados Bilaterales de inversión, y multilaterales como (TPP-11, TISA, UE-Mercosur, etc.) que constituyen la arquitectura y los candados del capitalismo dominante actual.

9. Disputa por el carácter de las democracias y fortalecimiento del poder popular. Igualdad de género, lucha contra el racismo y la segregación, derechos de las y los inmigrantes. Enfrentamiento con las grandes estructuras de dominación: medios de comunicación y poderes fácticos, etc.

10. Refundación del Sistema de Naciones Unidas (Nuevo rol y composición del Consejo de Seguridad, rol de las Agencias ONU, nuevo enfoque para la OMS y la FAO, etc.).

11. La superación de la OMC para establecer un nuevo acuerdo mundial con un nuevo enfoque integral sobre comercio, producción, trabajo y medio ambiente.

12. La necesidad de profundizar los principios y acuerdos que dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

13. Fortalecer la CELAG y los procesos de integración regionales debilitados por las derechas y el gran capital. Relanzar la cooperación y alianzas sur-sur de los pueblos.

14. Reducción drástica de gastos en armamentos y en defensa para reinvertirlos en investigación en vacunas, tratamientos, educación, viviendas y salud.

15. La lucha global para un mundo multipolar sin Imperialismos ni colonialismos. La movilización mundial contra las sanciones, bloqueos y agresión guerrerista del Imperialismo norteamericano y aliados en contra de pueblos y gobiernos.

La conquista de la libre autodeterminación e independencia de los pueblos bajo actual opresión colonial como (Palestina, Sáhara Occidental y Puerto Rico, entre otros).

En América Latina y el Caribe, incrementar la solidaridad activa con la República Bolivariana de Venezuela, Cuba y Nicaragua agredidos brutalmente hoy por el imperialismo norteamericano.



Esteban Silva, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.

Julio de 2020



Fuente: Revista Amauta, siglo XXI, Perú

