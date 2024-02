Polonia: el gobierno cambia pero las crisis persisten

15 de febrero de 2024 Aleksandra Setsumei

Imagen: Donald Tusk, el nuevo primer ministro de Polonia

En una elección celebrada en octubre pasado en Polonia, con una participación electoral históricamente alta de más del 74 por ciento, el anteriormente gobernante Ley y Justicia (PiS), un partido populista y nacionalista de derecha, perdió su mayoría absoluta. Desde diciembre, la amplia alianza anti-PiS, encabezada por la Coalición Cívica y el político Donald Tusk, ha formado gobierno. Hablan de restaurar los principios democráticos y el Estado de derecho, la unidad, la solidaridad y una Polonia “feliz”. Sin embargo, este gobierno también será principalmente una representación del capital y no podrá resolver los problemas de la clase trabajadora.

Cualquiera que siga las noticias de Polonia puede imaginar lo difícil que será para el nuevo gobierno implementar medidas. Los informes, a menudo extraños, sobre el asalto policial a las sedes de los medios estatales o la ocupación de edificios por partidarios del PiS, el arresto de ex ministros y su eventual liberación, los debates sobre la legitimidad y el reconocimiento de la sala del Tribunal Constitucional creada por el PiS o designada jueces: todo esto revela el alcance de la crisis política en Polonia. Esta crisis política es una expresión de la crisis actual del capitalismo polaco y la inestabilidad económica, la agitación social y la inseguridad resultantes causadas por la inestable situación global. La participación electoral históricamente alta y la manifestación históricamente numerosa de un millón de personas en Varsovia contra el PiS son señales de lo importante que es para muchas personas decidir sobre su futuro. Sin embargo, dada la falta de una alternativa desde la izquierda, las fuerzas nacionalistas y conservadoras fueron las principales beneficiarias del ambiente de incertidumbre.

Conciencia de crisis

La creciente incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania y el deterioro de la situación económica es un aspecto clave que afecta últimamente a la conciencia de las masas trabajadoras. La invasión rusa de Ucrania, un país vecino, dejó a los polacos en una profunda conmoción. En vista de la historia de invasiones, particiones y ocupaciones de Polonia, el temor a un ataque de una potencia extranjera está profundamente arraigado en la conciencia histórica. El temor a un ataque de Rusia en territorio polaco ha aumentado enormemente desde 2022 y el apoyo concreto de Ucrania, incluso con armas, es visto por muchos como una medida de defensa directa.

Al mismo tiempo, la ayuda es una carga para el presupuesto y la situación financiera de Polonia. Polonia debe pagar intereses significativamente más altos sobre los bonos gubernamentales que Grecia, por ejemplo. Del mismo modo, las sanciones contra Rusia y la entrada de productos ucranianos en el mercado polaco, lo que provoca, por ejemplo, una caída del precio de los cereales, ejercen presión sobre la tambaleante economía polaca, que ya se ha visto afectada por inflación y caída del consumo privado.

La situación económica está golpeando duramente a la clase trabajadora. Como en otros países, el costo de la vida es un problema clave. La inflación aumentó a más del 11 por ciento en 2023, y también se esperan aumentos de precios de más del seis por ciento en 2024. Aunque los salarios también aumentaron en 2023, los aumentos estuvieron muy por debajo del umbral de inflación. Esto da como resultado una disminución del nivel de vida de las grandes masas. El número de personas que sufren pobreza extrema está aumentando. Además, continúan otras crisis sociales, como la crisis inmobiliaria.

Esta situación objetiva plantea un desafío para las fuerzas de izquierda. Hay un bajo nivel de organización, la debilidad de los sindicatos y, finalmente, la falta de verdaderos partidos de izquierda que se distancien de las estrategias capitalistas de “luchar contra la crisis” y propongan un programa de clases independiente del capital. Esto permite que las fuerzas nacionalistas exploten el estado de ánimo para sus propios fines.

El ascenso y la caída del PiS

Sobre esta base, el PiS pudo ganar las elecciones de 2023 como partido más fuerte. Esto convierte al PiS en el primer partido polaco en convertirse en la fuerza más fuerte en las elecciones parlamentarias tres veces seguidas. A pesar de los numerosos escándalos y de la incompetencia de quienes estaban en el poder, el partido supo defender al núcleo de su electorado. Sin embargo, al no tener socios de coalición, de facto perdió las elecciones. Pero el alto resultado demuestra que el PiS no está derrotado. Su caldo de cultivo es principalmente el descrédito de los demás partidos burgueses. Durante mucho tiempo, el PiS logró afirmarse como la fuerza antiPlataforma Cívica, que sigue siendo odiada por grandes sectores de la población debido a la implementación de desagradables medidas neoliberales y su arrogancia.

Durante su mandato en el gobierno, PiS ha comprado la lealtad de capas de la clase trabajadora a través de una serie de medidas sociales. Dado que el capitalismo en su estado actual no ofrece margen de mejora para la clase trabajadora en su conjunto –al menos no sin movilizar a la clase trabajadora, lo que la derecha no hace–, el PiS sólo podría ofrecer algo a sectores de la clase trabajadora. Al final, las políticas del PiS equivalieron a una versión extraña de la política identitaria, que favorecía a las familias polacas tradicionales. Sin embargo, medidas como la prestación por hijos a cargo o la retirada de la reforma de las pensiones fueron medidas que mejoraron la vida de millones de polacos. Esto permitió al PiS construir entre algunos la imagen de una fuerza social.

Esto muestra cuán grande es la discrepancia entre la percepción del partido y sus políticas reales. El PiS había prometido actuar contra las poderosas corporaciones de Alemania y Estados Unidos. Casi ningún gobierno en Europa ha sido tan abierto y dispuesto a escuchar y considerar los intereses del gran capital. Sus medidas acercaron cada vez más a Polonia a un país de mano de obra barata y bajos impuestos para las empresas. Uno tras otro, los derechistas concedieron ventajas o beneficios fiscales a las grandes empresas y utilizaron su influencia política para evitar la tributación internacional. Las medidas de alivio económico durante la pandemia también han favorecido a las grandes empresas e incluso la prohibición de las ventas dominicales se ha llevado a cabo de una manera que beneficia principalmente a las grandes industrias. La forma en que el gobierno maneja las huelgas de docentes y enfermeras demuestra, una vez más, cuán antiobreros son los populistas de derecha, incluso si quieren presentarse como representantes de la “gente común”.

El PiS combinó su política con una agitación contra cualquiera que no perteneciera a su grupo objetivo, especialmente las personas LGBTIQ+ y los inmigrantes, pero tampoco escatimó en los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto. Esto llevó a una polarización masiva que no se basó en intereses de clase, sino en valores: a favor o en contra de LGBTIQ+, a favor o en contra de los derechos de las mujeres, a favor o en contra de los derechos democráticos. La discusión apenas fue más allá de la interpretación burguesa de estos derechos. Por ejemplo, muchas fuerzas liberales se han pronunciado a favor del derecho al aborto, pero, por supuesto, no han tenido en cuenta que la verdadera libertad de elección sólo puede existir si las personas no tienen que calcular primero si pueden permitirse tener hijos, al menos todo, por su situación económica. Muchas de estas fuerzas liberales son también las que agitan contra los “parásitos sociales”, como las madres míticas que financian sus vidas a través de prestaciones por hijos. El PiS pudo ganar una capa de seguidores leales a través de sus acciones, pero esto creó una oposición endurecida que ahora finalmente ha derrotado.

El nuevo gobierno no traerá estabilidad

Cuando el nuevo gobierno asumió el poder, fue recibido con alivio internacional. Y se puede suponer con toda seguridad que será más predecible y fiable para los capitalistas de Polonia y de todo el mundo. El nuevo primer ministro Donald Tusk es un representante del capitalismo experimentado y con visión de futuro. Sin embargo, esto por sí solo no resolverá la crisis que enfrenta Polonia y el mundo. Incluso si el gobierno se jacta de todas las cosas que hará mejor, está siendo saboteado desde el primer día. Aunque el PiS no tiene mayoría en el parlamento, aún conserva el cargo de presidente, con poder de veto, y controla políticamente el Tribunal Constitucional. Esto significa la continuación de disputas legales y un margen de maniobra en gran medida limitado.

Además, la coalición está unida sobre todo en su posición anti-PiS, pero tiene ideas muy divergentes en muchos otros ámbitos. Es una coalición de tres alianzas electorales, la neoliberal Coalición Cívica, la conservadora Tercera Vía y la Asociación de “Izquierda” liberal de izquierda. Hay acuerdo, sobre todo, en responsabilizar al PiS y revertir sus reformas judiciales. Muchas otras reformas esperadas, como la liberalización de las leyes de aborto o la apertura del matrimonio a las personas LGBTIQ+, son controvertidas. Esta es la razón principal por la que el nuevo gobierno se centrará en hacer que el PiS rinda cuentas y así saciar la sed de sangre de sus votantes. Ciertamente les conviene llevar a cabo este debate en voz alta y de manera controvertida, para no desencadenar una discusión sobre mejoras reales para los trabajadores. Hay un consenso entre los partidos gobernantes: no darán nada voluntariamente a la clase trabajadora. Las quejas de los parlamentarios del gobierno gobernante sobre los agujeros presupuestarios dejados por el PiS son un indicador de los preparativos para los recortes. Podemos suponer que las maltrechas finanzas de Polonia se utilizarán como pretexto para medidas de austeridad en el futuro cercano, incluso si la recepción de fondos pendientes de la UE podría dejar espacio para medidas individuales. En general, el gobierno no podrá resolver ninguno de los problemas sociales de la población.

¿Y dónde está la izquierda?

Actualmente no existe ninguna fuerza de izquierda relevante en Polonia que sea capaz de ofrecer una alternativa a la crisis capitalista. La izquierda política oficial está formada por la alianza “Izquierda”, que está formada por dos partidos, la Nueva Izquierda y el partido Razem. Sin embargo, la Nueva Izquierda es de izquierda sólo de nombre. Aunque en el papel la Nueva Izquierda pide mejores condiciones laborales, un buen sistema sanitario, etc., esto apenas influye en sus actividades diarias. En realidad, apoyan plenamente las políticas de la Coalición Cívica con algunos proyectos de valores de izquierda, como el derecho al aborto. También contribuyen al hecho de que la izquierda sea vista principalmente como representante de la política de identidad de las mujeres.

Razem, por el contrario, es el único partido relevante en Polonia que puede calificarse de izquierda. Razem podría haber sido un punto de partida para la formación de un partido obrero de masas. Sin embargo, este partido no pudo desempeñar un papel catalizador y ahora está en declive. Ha perdido activistas y votantes a lo largo de los años. Sobre todo, es significativo que la izquierda tenga el apoyo más bajo de todas las alianzas electorales entre los trabajadores, ¡incluso más bajo que el fascista Konfederacja! La base de votantes de Razem es en su mayoría pequeñoburgueses bien educados. Durante mucho tiempo hemos criticado el hecho de que Razem se presente a las elecciones en una alianza electoral con otros partidos que falsamente se llaman a sí mismos de izquierda. Ahora incluso han ido más allá, hasta el punto de dar incluso algún apoyo al gobierno. Razem se encuentra en una posición incómoda porque la coalición tiene una mayoría cómoda sin sus parlamentarios. En las negociaciones en las que participó Razem, no pudo impulsar ninguno de sus puntos programáticos. Al menos tuvo suficiente sentido común como para no firmar el acuerdo y unirse al gobierno. Al mismo tiempo, Razem anunció su apoyo al nuevo gobierno en todos los aspectos, justificándolo diciendo que el objetivo central es evitar que el PiS regrese al poder.

Construyendo organizaciones de trabajadores de izquierda

Esto significa que no hay ningún partido disponible para los polacos que pueda ofrecer una alternativa socialista audaz al establishment. Al mismo tiempo, el país se ha visto sacudido por movimientos masivos y exitosos en los últimos años, como el movimiento contra el ataque a los derechos reproductivos. Estos movimientos siguieron siendo eventos de tipo temático, por un lado, pero por el otro llevaban elementos de una revuelta social contra el status quo y aquellos en el poder. Esto se puede ver en el lema ampliamente utilizado “¡Vete a la mierda!” y en la exigencia no sólo de un cambio de políticas, sino del derrocamiento del gobierno.

Desafortunadamente, estos movimientos nunca lograron iniciar un debate democrático sobre el programa, las demandas y las estructuras necesarias y, por lo tanto, fracasaron. Esto también se debe al hecho de que los izquierdistas de estos movimientos no representaban un punto de vista de clase, no tenían raíces en la clase obrera y, sobre todo, no intentaron distinguirse de los partidos burgueses. Al contrario, querían activamente pertenecer al bloque burgués anti-PiS.

El resultado es que la izquierda política se encuentra ahora en una situación en la que el gobierno que apoya probablemente lleve a cabo ataques contra la clase trabajadora y no está en absoluto preparado políticamente para ello. Como también ha apoyado el eslogan “PiS contra todos los demás”, se ha dejado aplastar en la polarización y ahora apenas tiene bases para crecer.

Para que esto cambie, las pocas fuerzas de izquierda deben ante todo discutir y priorizar una perspectiva de clase. Esto significa presentar un programa que apunte a los intereses de la clase trabajadora en cada discusión, más allá de argumentos moralizantes. Esto incluye un fuerte rechazo al actual gobierno burgués, que al final representará principalmente los intereses del capital. En cambio, la izquierda debe centrarse en cuestiones sociales, como buenos empleos, un buen sistema de salud y una solución a la crisis inmobiliaria. Al mismo tiempo, una fuerza de izquierda sólo puede tener éxito si construye su base en la clase trabajadora. Por eso los activistas deben trabajar en los sindicatos y crear una plataforma para la acción de izquierda que pueda convertirse en un punto de partida para nuevas organizaciones de la clase trabajadora. Sólo una organización así puede romper el ping-pong de las políticas nacionalistas, conservadoras y neoliberales, todo a expensas de los trabajadores.

