Gran Bretaña: El Partido Laborista sumido en el caos por las acusaciones de “antisemitismo” durante las elecciones parlamentarias

14 de febrero de 2024 Editorial del número 1262 de The Socialist, Inglaterra y Gales

El Nuevo Laborismo de Keir Starmer en Gran Bretaña está en camino de ganar las elecciones generales como la única alternativa gubernamental disponible al odiado gobierno conservador del primer ministro Rushi Sunak. Sin embargo, millones de personas no podrán decidirse a votar por los laboristas, dado el programa de Starmer de continuar con la austeridad conservadora y su apoyo al ataque asesino y atroz del gobierno israelí contra el pueblo palestino atrapado en Gaza.

Los acontecimientos de las elecciones parciales de Rochdale, que se celebraron el 29 de febrero, parecían ser un ejemplo de la ira contra el Nuevo Laborismo procapitalista de Starmer, incluso antes de que el partido nacional retirara el apoyo a su candidato, Azhar Ali. Durante 24 horas, el Partido Laborista intentó mantener el apoyo a Ali, un partidario leal de la dirección del partido, a pesar de los informes de que había hablado en una reunión de que Israel «permitió» el mortal ataque del 7 de octubre contra civiles israelíes, para justificar la brutal invasión de Israel. Gaza.

En octubre pasado se informó ampliamente, incluso en la prensa israelí, de que la inteligencia egipcia había advertido al primer ministro israelí de derecha, Benjamín Netanyahu, que se estaba planeando algún tipo de ataque por parte de Hamás desde Gaza. No es improbable que su motivación para no actuar según la advertencia egipcia fuera la esperanza de tener un pretexto para ir a la guerra.

Sin embargo, la maquinaria de Starmer ha utilizado cínicamente acusaciones falsas de antisemitismo como un garrote para justificar la expulsión de Jeremy Corbyn y la izquierda del partido. El diputado Andy McDonald, por ejemplo, sigue suspendido simplemente por decir: “No descansaremos hasta que todas las personas, israelíes y palestinos, entre el río y el mar, puedan vivir en libertad pacífica”. Mientras que el mes pasado la diputada Kate Osamor fue suspendida por referirse al horror en Gaza como genocidio. En esas circunstancias, se volvió insostenible para los laboristas continuar haciendo campaña a favor de Ali.

Para muchos de los votantes de origen musulmán, que representan alrededor del 20% del electorado en Rochdale, ya había perdido su voto precisamente porque estaba en una lista laborista y ha sido un partidario leal del liderazgo de Starmer. Ha habido informes de que le gritaron cánticos de “Palestina libre” cuando visitó un restaurante de comida para llevar local.

George Galloway, representante del Partido Laborista de Gran Bretaña, está intentando movilizar esa ira y es el único candidato contrario a la austeridad y a la guerra en las papeletas electorales. Está instando a los votantes a que le presten su voto como “el voto de protesta definitivo”, y no hay duda de que votar por él es la mejor manera en estas elecciones parciales de enviar un mensaje a todos los partidos procapitalistas de Westminster.

Sin embargo, Galloway no es el único medio de protesta que se ofrece. Simon Danczuk, exdiputado laborista por Rochdale antes de ser suspendido, representa a los populistas de derecha de Reform UK. ¡Se informa que algunos activistas laboristas están haciendo campaña a su favor como el mejor medio para detener a Galloway! La “línea de ataque” de Danczuk contra Galloway es argumentar que “si soy elegido, daré prioridad a Rochdale sobre Palestina”. Pero un diputado reformista del Reino Unido no hará nada por la lucha contra la austeridad y los recortes a los servicios públicos que sufren todas las comunidades de clase trabajadora en Rochdale.

Por otro lado, si Galloway lograra una victoria, enviaría un escalofrío a través del establishment capitalista y elevaría las miras de todos aquellos que buscan un partido que represente a la clase trabajadora, indicando que es posible lograr una victoria significativa de los trabajadores. ‘ en unas elecciones generales en las que deberían participar los parlamentarios laboristas suspendidos y expulsados.

Sin embargo, no es automático que esas posibilidades se hagan realidad. George Galloway ha sido elegido dos veces diputado fuera del Partido Laborista, primero en Bethnal Green y Bow, y luego en Bradford West. Desafortunadamente, no se aprovechó la oportunidad de que esto fuera un paso hacia un partido obrero democrático de masas. Una figura parlamentaria por sí sola no es un vehículo alternativo para la representación política de la clase trabajadora.

Esta vez, con un gobierno procapitalista liderado por Starmer avecinándose, es urgente que esta campaña electoral forme parte del proceso, colaborando con otros en el movimiento sindical y socialista, hacia la construcción de una voz política poderosa para la clase trabajadora. El Partido Socialista está convocando a votar por George Galloway en Rochdale con ese objetivo firmemente en primer plano.

​