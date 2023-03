Perú – Boluarte y su Canciller. IMPERICIA POR PARTIDA DOBLE

Boluarte y su Canciller

IMPERICIA POR PARTIDA DOBLE

Por Aida García Naranjo Morales (*)



Presidenta Dina Boluarte y Canciller conmemoran el Dia Internacional de la Mujer

Acompañadas de mujeres peruanas emprendedoras, según Nota de la Cancillería, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en una ce-

remonia desarrollada en el Palacio de Torre Tagle en que se destacó «el importante rol y aporte de las mujeres peruanas para forjar un futuro mejor para sus familias y el desarrollo del país».

«Como primera Presidenta de la República en 201 años de historia republicana, expreso Boluarte, el compromiso del Gobierno con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, de manera que ningún tipo de discriminación ni violencia afecte nuestra participación en la construcción de una sociedad más igualitaria y próspera para todas y todos los peruanos», expresó. También destacó que el Gobierno implementa diversas acciones para superar las brechas de género y promover la participación de las mujeres en la economía nacional. Asimismo, saludó la labor de la Cancillería que en espacios como la Alianza del Pacífico (AP) y la Comunidad Andina (CAN) que trabaja por el empoderamiento económico de las mujeres con la finalidad de aprovechar los beneficios económicos y comerciales suscritos por el Perú.

Al respecto, la Canciller indicó que a la carta de intención, firmada con las emprendedoras asistentes, se suma a una red de convenios que mantiene la Cancillería con los principales gremios nacionales para la promoción de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

«Dicha tarea se complementa con la labor que venimos realizando a nivel regional y global para el desarrollo de las capacidades de las mypes y el empoderamiento económico de la mujer en los esquemas de integración económica de los que formamos parte, como son la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacifico (Apec)», indicó la canciller. Agregó que, «desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se promueve la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los espacios internacionales y las misiones diplomáticas se encuentran vigilantes para dar un servicio oportuno de asistencia humanitaria y legal a nuestras compatriotas que son víctimas de violencia de género, discriminación u otra afectación de sus derechos en el exterior.»

Participaron en la ceremonia la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno, en su calidad de Presidenta del Consejo Em-

presarial de la Alianza del Pacífico, congresistas, representantes de organismos internacionales, líderes de gremios empresariales, miembros del

Servicio Diplomático de la República y empresarias de la Asociación PYME Perú.

Gervasi destacó que en coordina ción con la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, el Ministerio de

Relaciones Exteriores desarrolló la campaña en redes sociales #PeruanasConValor con el objetivo de resaltar la permanente relación de la Can-

cillería con los peruanos en el exterior y la valoración que otorga al rol de la mujer en nuestra sociedad.

Esta represión y violencia estatal contradice los discursos sobre la igualdad de género en que subyace una concepción «racional, conceptual, legal y discursiva» de políticas publicas que carecen de efectividad en el marco de la igualdad sustantiva de derechos.

La barbarie que significan 68 muertos, dos (2) de ellos mujeres, deja decenas de viudas, huérfanas/huérfanos, madres y padres sin hijos, mujeres embarazadas, mujeres solas; y sus reclamos no son escuchados. La acusación de condenarlas por el hecho de venir con sus hijos a las marchas, ha superado todo limite. Las expresiones del Ministro de Educación y las inaceptables respuestas de los sectores de Cultura y MIMP, no han merecido expresión de condena alguna de Boluarte. Se ha producido una vulneración de los derechos de las mujeres tratadas como «terroristas», «violentistas», «azuzadoras», «vándalas», a lo que se suma la culpabilización como «malas madres» expresiones todas inaceptables y que rechazamos firmemente. Las mujeres de este país son una reserva moral que da cuenta por décadas de construcción colectiva de organización y sujeto social y conquista de derechos, en base a una lucha heroica y poco valorada.

A falta de legitimidad se cede espacio a una salida autoritaria a la crisis, según el ex director de Aprodeh, Eduardo Cáceres, «Disparar a multi-

tudes movilizadas en marchas, eso no sucedió ni en el fujimorismo» La violencia letal del Gobierno de Boluarte se ha ensañado particularmente con las regiones del sur andino, las más indígenas y empobrecidas, llevando al extremo el desprecio histórico racista y de clase que nos impide ser un país viable. Con todo y lo colonialista de su accionar, ha pretendido también instrumentalizar su manejo del quechua y su procedencia provinciana (Abancay). Sin embargo, desde su lugar de misti, ha logrado lo opuesto. (Motta, A. Idelele N°308). Rechazamos por ello la ins-

trumentalización de su condición de mujer. Necesitamos una representación cualitativa.

¿La Alianza del Pacifico (AP) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)?

En relación a los esquemas de integración que menciona Gervasi,» en la referida ceremonia» es importante conocer, que se mantiene el aislamiento del Perú, y que sus problemas van más allá de solo la AP y la CAN. La Canciller ha puesto a Torre Tagle en el gran desafío de responder a toda la Comunidad Internacional sobre la grave violación de Derechos Humanos.

La Cancillería ha recibido el pedido de varios relatores y grupos de distintos áreas de trabajo de la ONU para los DDHH, con sede en Ginebra (OACNUDH) conminándola a responder en 60 días (24 de Febrero / 24 de Abril) .La Cancillería cuenta además con el Informe de la Comisión Interamericana de DDHH, que visitó el país.

Sin embargo, los límites al equipo de Gervasi no se los pondría la ONU o la OEA, sino el gobierno, que tiene mucho temor en dar pasos que afecten a los mandos policiales y militares. El mismo 1 de marzo se realizó la ceremonia de reconocimiento a Dina Boluarte como jefa suprema de las FFAA y de la PNP, en presencia de los Ministros de Defensa e Interior y los comandantes generales. ¿Coincidencia? ¿Luego del momento paloma con Gervasi en Ginebra un momento halcón?. Gervasi y su equipo tienen que convencer a Boluarte de que no es momento de ponerse halcones, sino de cambiar de discurso y admitir algunas amargas verdades (Vivas, dixit. El Comercio 04.03.23).

El Perú, ha solicitado formalmente la convocatoria del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico para abordar de manera conjunta el traspaso de la PPT de la Alianza, sin que éste haya sido convocado por México, entre otros obstáculos que ha planteado durante las conversaciones que se han sostenido con dicho país

(Comunicado oficial 003-23, 18.02.23). En relación al traspasó de la PPT de la Alianza del Pacifico, de México al Perú, debemos recordar como destaca Farid Kahhat, que el artículo 2 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico que es una cláusula democrática aplicable al Perú. Según este son requisitos esenciales para la participación en la Alianza del Pacifico entre otros la vigencia de la democracia, la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos.

por el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional vulneran la vigencia en el Perú de esos requisitos … que también vulneran la Conven

ción Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana (de las que el Estado peruano es parte (Kahhat, Farid. El Comercio. 12.03.23).

Si bien es cierto el traspaso de la PPT de la Alianza del Pacífico al Perú no es una concesión, es una obligación contenida en un tratado que vin-

cula a los cuatro países que integran la Alianza, no debemos de dejar de tener en cuenta lo siguiente

A pesar de que el gobierno mexicano ha continuado ejerciendo la PPT, los trabajos del mecanismo están paralizados. Esta situación ha impedido el avance en las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros de la región a la Alianza del Pacífico.

En el caso de la Alianza del Pacifi co, nuestro aislamiento frente a Colombia, México y Chile, es mas que evidente. En la Comunidad Andina de Naciones, el Perú no ejerce a plenitud la presidencia.

Dicho sea de paso el Congreso, cuyo ínfimo reconocimiento llega al 3% en Sur, y 6% a nivel nacional no tuvo mejor ocurrencia que brindar una «cena de gala», no debe sorprendernos que el conjunto de las organizaciones femeninas de país hayamos suscrito el documento «Esta democracia ya no es democracia», en donde afirmamos que lo que no es bueno para democracia no es bueno para las mujeres.

«El Ministerio de la Mujer renuncia a su rectoría y en lugar de reconocer el derecho a la protesta de las mujeres aymaras y quechuas, las presenta como agresoras y no como titulares de sus derechos políticos. Estos hechos nos perfilan peligrosamente hacia un régimen basado en la represión y el autoritarismo traicionando el voto popular que se eligió» ( Comunicado de las Organizaciones Feministas por el Dia Internacional de la Mujer 8.03.23)

Debemos por todo lo señalado afirmar que no es suficiente con ser mujer. La primera constatación es que no hubo ningún cambio o reforma de alguna significación en la actual gestión y será bueno recordar que la presidenta antes de ingresar a la política en la boleta electoral de la dupla Castillo/ Boluarte, venia de ser funcionaria de el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y en el caso de la abogada Gervasi se desempeño como Directora de Asuntos Económicos, Promoción Económica y Promoción de Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue nombrada Vice Ministra de Comercio Exterior bajo la conducción de Roberto Sanchez y posteriormente como Vice Canciller de Miguel Angel Rodriguez Mackay. La experticia de ambas esta lejos de una experticia vinculada a las políticas publicas de igualdad de género y de deconstrucción del sistema patriarcal y autoritario que representan

(*) Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. Ex Embajadora del Perú en la República de Uruguay y Ex Representante Permanente ante el ALADI. Diplomada en Migraciones, Relaciones Internacionales y Globalizacion

ENTRE EL DICHO Y EL HECHO… HAY MUCHO TRECHO



El gobierno Castillo/Boluarte, del cual Bouarte ha participado en cuatro gabinetes, no ha tenido un compromiso mayor, con la igualdad de géne-

ro y son más bien un sin número de proyectos de leyes anti-derechos de las mujeres y de las diversidades lo promovido en este Periodo, entre

ellos podemos señalar algunos:

1) La Ley de Tenencia Compartida, que expone a la niñez a padres denunciados por violencia.

2) Las modificaciones a la ley que aprueba el nuevo Código de los niños y adolescentes, eliminando el apartado a favor de la lactancia materna (del Art 84);

3) Darle al ovulo fecundado la categoría de «persona humana» al embrión que agravaría las consecuencias penales contra las mujeres;

4) Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que busca desconocer el aborto terapéutico. No se toma en cuenta términos médicos o jurídicos, apelando a enfoques no científicos, ni legales;

5) Se otorga a determinados grupos religiosos fundamentalistas la facultad de rechazar a discreción materiales educativos y lineamientos del currículo básico;

6) No se impulsó la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) en los colegios;

7) El Congreso archivo la iniciativa para generar y paridad entre los magistrados sin que el ejecutivo diga «ni chis ni mus»;

8) No se buscó erradicar los estereotipos de género y en el actual contexto de inestabilidad social y legitima protesta, que el gobierno no reconoce como

