Perú – GOBERNAR DEL BRAZO DE LA MUERTE Y AISLADOS INTERNACIONALMENTE

Por Aida García Naranjo Morales(*)



Muchos años después de

que el político francés

Talleyrand advirtiera a

Napoléon que «las

bayonetas sirven para

muchas cosas, menos para

sentarse en ellas», el

precario gobierno del Perú

hace todo lo contrario y se

aferra al poder a balazos y

gases lacrimógenos. Y ha

acumulado una cuenta por

pagar de 60 muertos, lo cual

aísla internacionalmente al

régimen, arrinconado ya en

su frente interno.

Nuestro Perú vive tiempos de duelo y de lucha por justas reivindicaciones de orden político y social que arrojan a la fecha 60 muertos, a causa de la irresponsabilidad criminal de quienes pueden tener una cuestionada legalidad para gobernar pero carecen absolutamente de legitimidad, por lo que insisten en imponerse a balazos, para contento de la extrema derecha y asombro universal porque las protestas fueron reprimidas con un saldo de 60 muertos, en dos meses.

Somos patriotas y también internacionalistas, por lo que es una obligación actuar en el frente internacional, en un contexto de aislamiento internacional del Perú, que se agrava con la responsabilidad directa de Dina Boluarte y de la ministra de Relaciones Exteriores que, error tras error, dirigen una Cancillería que solo logra aislarnos más.

El Perú ha ingresado a una guerra diplomática negativa a nuestros intereses, en el contexto de un nuevo ciclo progresista que se desarrolla en nuestra región; una guerra que afecta su proceso de integración.

Está claro que asistimos a una ofensiva global de carácter internacional con tinte conservador que ha convertido a América Latina y el Caribe en un territorio en disputa, donde la derecha regional busca polarizar a América Latina, lo que se ha evidenciado claramente en los sucesos de Brasil, donde el bolsonarismo, luego de una semana de la juramentación de Lula a la presidencia inicio una dura batalla contra su gobierno.

A ello se suma una derecha colombiana que en el marco de los festejos del primer año del gobierno de Petro desata una movilización anticomunista teniendo como centro el cuestionamiento a Petro y algo similar ocurre en México con la protesta promo vida por el PRI contra la Reforma Electoral de López Obrador.

El quiebre de las relaciones con México

se profundizó con el acuerdo del Congreso,

donde prima la irracional animadversión a la

izquierda nacional e internacional, de

declarar persona no grata al presidente

López Obrador y el retiro definitivo del embajador

del Perú en México, Manuel Talavera.

Es bueno recordar que, en la política y en la diplomacia , la «verdad política» sobre todo ahora, es la integración» (Alberto Adrianzen, dixit).

En el contexto mundial, la transición geopolítica mundial hacia un orden multipolar no ha terminado y de ello dependerá una nueva distribución

del poder internacional y el Perú, su presidenta y la canciller han recibido el respaldo de Antony Brinken secretario norteamericano de Estado de EEUU, lastimando así nuestra soberanía nacional, todo ello mientras en el territorio de Ucrania persiste la guerra entre Rusia y la OTAN, que amenaza con convertirse en un conflicto de carácter global.



LA CANCILLERÍA PERUANA

A través del memorándum (N° VMR00008/2023), la Cancillería constata con desazón que sus instrucciones sobre la necesidad de comunicar adecuadamente la versiòn gubernamental la situación política y social por las que atraviesa el Perú, son cumplidas por un número muy reducido de misiones en el exterior; del total de 140 de servicio exterior (64 Embajadas, 71 Consulados Genera-

les y 5 Representaciones Permanentes), únicamente 15 Embajadas han reportado acciones concretas de contactos con los medios de prensa .

En el mismo memorándum,el viceanciller expresa que preocupa sobremanera la falta de proactividad de los jefes de misiones generales, así

como la completa omisión por parte de los cónsules y los representantes permanentes.

Como contraparte a esos afanes del Gobierno, los peruanos en el exterior de Nuevo Perú (PEX/NP) integrantes de Nuevo Perú han cumplido un rol que debemos destacar y en coordinación con nuestras Secretaria Nacional de Relaciones Internacionales han cumplido un importante rol en el frente externo, a través de comunicaciones a los diferentes consulados peruanos en países en los que PEX/NP tienen presencia, para denunciar la crítica situación que vive el Perú.

Destacan los diferentes comunicados, plantones y actos políticos de sarrollados en el exterior. Debe resaltarse también la denuncia en Argentina de la escalada represiva que sufre nuestro pueblo, con la presencia frente a la Embajada del Perú de más de 500 compatriotas en

un plantón previo a las cumbres de CELAC y a la CELAC Social, logrando importante difusión en la capital de Buenos Aires, con el apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Iguales acciones se han producido frente a las embajadas peruanas en Uruguay, Austria; Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York), Bra-

sil (Rio de Janeiro y Sao Paulo), España (Bilbao y Madrid), Italia (Roma y Milan) , Alemania (Hamburgo, Berlin y Francfort) , Suecia y Noruega y dos plantones en la ciudad suiza de Ginebra, solo por nombrar algunas.

También se realizaron Conferencias de Prensa y actividades presenciales en la CELAC Social, en la Fundación Saramago (en Lisboa) y en la Plaza de los Comunes en España (Madrid) y eventos virtuales de repudio internacional, a dos meses del golpe congresal que llevó a la Presi-

dencia a Dina Boluarte.

«No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana

República de Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte,

personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo,

terminan baleadas por quienes deberían defenderlas.»

Gabriel Boric, Presidente de Chile

DESPRESTIGIO INTERNACIONAL



En una entrevista con el New York Time, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, ante una pregunta sobre si tiene pruebas del financiamiento ilegal de las protestas por grupos criminales, tuvo que reconocer que el gobierno no contaba con esas evidencias y que los investigadores estaban buscando las evidencias.

«Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto», dijo Gervasi y agregó que «Están siendo financiados, definitivamente, por alguien» y que los grupos criminales «son los que se benefician del caos que hay en el país» aunque insistió en que se hallarán las pruebas, según declaró a Julie Turkewitz. Hasta ahora no las encuentran, porque no existen.

La crisis peruana se irradió en el exterior, particularmente en toda la región de América Latina y el Caribe extendiéndose hacia Europa y al con-

junto de organismos del cual el Perú es parte( CELAC, OEA y ONU) luego de que Boluarte cerrara filas con la derecha buscando consolidar su débil gobierno que según las encuestas (IEP/26-02-2023) expresan el rechazo de 77% de la población que la desaprueba, frente a solo 15% que la aprueba.

Debemos señalar que en Lima, plaza fuerte de la derecha que la apoya, subió un poco, pero apenas alcanza a 20%, mientras en el sur del país llega tan solo a 7% lo cual se debe las protestas se iniciaron y fueron mayores en las regiones sureñas, logrando extenderse a todo el país. Su desempeño es evaluado negativamente y el 32% de los peruanos con sideran que ella es la mayor responsable de la crisis; 17% opina que lo es Alberto Otarola, Presidente del Consejo de Ministros; el 29% le atribuye la responsabilidad al fujimorismo y un 28% a las bancadas de ex-

trema derecha aliada del gobierno.

Continuando con las apreciaciones de la Cancillería el viceministro Ignacio Higueras señala que » se ha instalado la idea de que la imagen de nuestro país en el exterior no se condice con la realidad» habiéndose impuesto una narrativa de la situación política y social distorsionada y «no es admisible que frente a ello, la respuesta sea la inacción o un informe meramente descriptivo a esta cancillería Se requiere una actitud proactiva de su parte , la situación descrita ha generado que la Canciller reciba en su quehacer político diario criticas reiteradas en algunos casos con fundamento, en el sentido que las acciones de nuestras misiones en el exterior son inexistentes y en el mejor de los casos salvo algunas excepciones lentas y tardías».

Concluimos en que no podemos tapar el sol con un dedo la contundente realidad de que se vive en el Perú una situación crítica y gravemen-

te represiva, expresada en diferentes informes como los de las necropsias de las víctimas de Juliaca, que confirman que 17 civiles murieron a balazos y establecen que restos de proyectiles encontrados en nueve cuerpos indican que fueron disparados por fusiles AKM, arma de reglamento la Policía Nacional. En uno de los cadáveres se encontró 72 heridas de perdigones de metal.

La última encuesta antes citada no puede sorprendernos, dado que el 51% (IEP) de la ciudadanía considera que lo ocurrido el 7 de diciem-

bre fue un golpe de estado contra Pedro Castillo y por debajo de esta cifra solo un 43% cree que el golpe fue perpetrado por P. Castillo.

La gestión de Dina Boluarte, centrada en una lógica represiva que supera ya los 60 muertos ha generado un rechazo masivo por lo que el 73%

de los peruanos considera que debe renunciar y solo un 25% se pronuncia por su permanencia.

PRECARIEDAD SOCIAL

Los actuales gobernantes viven sumidos en una bajísima legitimidad, con un congreso que tenía 36% de aprobación al instalarse en 2021, hoy cuenta tan solo con 6% y ha pasado de una desaprobación de 61% a un rechazo casi unánime de más de 90%; cifras aplastantes que fundamentan sólidamente la demanda de adelanto de elecciones generales, planteada por 85% de la población, lo que se desglosa entre quienes quieren que sea este año (66%) y quienes piden que sea en 2024 (19%), pese a lo cual el Congreso se opone, abiertamente unos y solapadamente otros, al sentir mayoritario.

En el frente internacional, el escenario de crisis no ofrece perspectivas y expresa alta polarización e inestabilidad. La tensión en el Perú fue exa-

cerbada por pronunciamientos de lideres latinoamericanos de respaldo a Castillo.



La repuesta de Boluarte se inició con la prohibición de la entrada al país del ex presidente Evo Morales, alegando que «efectuaba actividades de índole política – proselitista» y atribuyendo, hipócritamente, a una decisión administrativa de la Superintendencia de Migraciones una medida que ofenque involucra a un presidente elegido democráticamente. Sin embargo señalo que «el traumático reemplazo de Castillo por Bolularte por el congreso ‘caminó dentro de los moldes constitucionales'» .

La internacionalización de los conflictos se profundiza más allá de la declaración de persona no grata al embajador mexicano Pablo Monroy, decisión para la cual el Gobierno alegó que el presidente mexicano había violado el principio de no intervención.

El quiebre de las relaciones con México se profundizó con el acuerdo del Congreso, donde prima la irracional animadversión a la izquierda na-

cional e internacional, de declarar persona no grata al presidente López Obrador y el retiro definitivo del embajador del Perú en México, Manuel Talavera.



INJERENCIA NORTEAMERICANA

Boluarte se basa en el apoyo de Antony Blinken Secretario de Estado de Joe Biden, quien pidió (en comunicación del 16 de Diciembre) a los diferentes actores políticos del Perú que se realicen todos los esfuerzos para hacer las reformas necesarias con «el objetivo último de salvaguardar la estabilidad democracia en el país».

Sin embargo, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, ha declarado que el Tío Sam desea que el Gobierno y el Congreso del Perú acuerden un adelanto electoral, como salida a la crisis; lo cual parece una orden imperial, teniendo en cuenta los términos históricos de dependencia que caracterizan a la relación entre Washington y los países latinoamericanos, y una advertencia de que EE.UU. no quiere que se agite lo que considera su «patio trasero».

Ni la presidenta ni la canciller, que rechazan airadas críticas de países de gobiernos progresistas enmarcadas en la fraternidad latinoamericana, retiran embajadores y dejan que la extrema derecha le marque el paso a la política exterior; han dicho nada sobre la intromisión de Nichols en

nuestros asuntos internos.

La ministra Gervasi esperó dos días para hablar sobre la insolencia de Nichols. Lo hizo el 3 de marzo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde dibujó un contexto de charla académica en la que el subsecretario ratificó su apoyo al proceso peruano a la presidente re-

chazada por la ciudadanía . 

Me gusta esto: Me gusta Cargando...