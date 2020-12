Organizaciones sociales denuncian ante la Unión Europea violación de derechos humanos en Chile

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil chilena se dirige al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores solicitando un pronunciamiento sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde el año 2019 en el marco de la reunión bilateral que sostendrá Andrés Allamand y el Alto Representante de la UE.

Una coalición de 57 organizaciones de la sociedad civil en Chile ha publicado una carta abierta dirigida al señor Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, en la que se solicita un pronunciamiento en relación al respeto de los derechos humanos y democracia en Chile que, al mismo tiempo, están directamente vinculadas al Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia (2020-2024).

Sr. Josep Borrell Fontelles

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Comisión Europea

Rue de la Loi, 200

1049, Bruselas

30 de noviembre de 2020

Estimado Sr. Alto Representante,

En vista de la reunión bilateral que celebrará con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Sr. Andrés Allamand Zavala, hoy lunes 30 de noviembre de 2020, las organizaciones firmantes de chilenos y chilenas residentes en el exterior, se dirigen respetuosamente a usted para manifestar dos asuntos que van en línea con los principios y responsabilidades que su cargo demanda. Ambas cuestiones son de gran relevancia para el pueblo de Chile y, al mismo tiempo, están vinculadas al Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024.

En el marco de las movilizaciones sociales que se vienen desarrollando en Chile desde el 18 de octubre de 2019, dos organismos de protección de los derechos humanos – la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)[2] – informaron sobre las graves violaciones cometidas bajo la jurisdicción chilena durante sus visitas al país. Estos hechos, en concordancia con los informes emitidos tanto por Amnistía Internacional[3] como por Human Rights Watch[4], incluyen, entre otros, el uso excesivo de la fuerza por parte de las operaciones policiales, el incumplimiento de los protocolos que regulan el uso de armas menos letales, la privación arbitraria de la vida y la violación de la integridad física, la detención arbitraria, la tortura, la violencia sexual, las agresiones a niños y adolescentes, las lesiones oculares y la pérdida permanente de la visión.

A octubre de 2019, Chile ostenta el triste récord mundial del mayor número de lesiones oculares causadas por armas menos letales.[5] Mención especial merecen las comunidades indígenas, en particular el pueblo mapuche, que han sufrido una continua represión por parte del Estado chileno en el marco de su lucha por la autodeterminación.

Dada la gravedad y masividad de las violaciones observadas por los organismos internacionales, consideramos necesario que el Ministro Allamand Zavala aborde este tema durante la reunión bilateral que sostendrá con usted el próximo 30 de noviembre. En particular, el Ministro debería referirse sobre los avances de las recomendaciones que estos informes han hecho al Estado chileno; qué avances se han producido en las investigaciones judiciales y administrativas de estas violaciones de los derechos humanos; en qué medida las víctimas han podido acceder a los recursos judiciales; y cuáles son los mecanismos de reparación y garantías de no repetición implementados hasta la fecha por el Estado de Chile.

Al hacerlo, la Unión Europea verificará de primera mano si el Estado de Chile es consecuente con los principios consagrados en el artículo 21.1 del Tratado de la Unión Europea, es decir, los principios de la democracia, el Estado de derecho y la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos.

En segundo lugar, y sobre la base de estos mismos principios fundamentales, creemos que es necesario abordar la actual imposibilidad jurídica de los chilenos residentes en el extranjero de participar en la elección de los representantes que redactarán una nueva Constitución Política.

Alrededor de 1.037.346 hombres y mujeres que viven fuera del país, que representan el 5,5% del total de la población chilena[6], quedarán excluidos de la elección de los representantes que redactarán la Constitución que sustituirá la Constitución de 1980, adoptada durante la dictadura de Augusto Pinochet[7].

Como usted mismo destacó, en su declaración del 26 de octubre de 2020, este impulso histórico “es una oportunidad única para fomentar la unidad entre todos los chilenos, mejorar el diálogo sobre el futuro del país y promover un desarrollo más sostenible, equitativo, cohesivo e inclusivo”.[8] Dada la relevancia del actual proceso democrático chileno y la restricción a la comunidad que vive en el extranjero, dicha situación es abiertamente injusta y arbitraria. También es ilegal, ya que viola el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por último, es una medida discriminatoria que no se ajusta a los estándares democráticos que defiende la Unión Europea.

Refiriéndose al Plan de Acción 2020-2024, el Consejo de la Unión Europea llegó a la conclusión de que “la UE […] utilizará toda la gama de sus instrumentos, en todos los ámbitos de la acción exterior, para […] fortalecer aún más el liderazgo mundial de la UE en […] la promoción de un sistema mundial de derechos humanos y democracia”[9]. En lo que respecta a los pueblos indígenas, el Plan de Acción ha hecho una mención especial apoyando “su participación en los procesos pertinentes de derechos humanos y desarrollo (…) mediante el respeto del principio del auto-determinación, previo e informado en todas las decisiones que les afecten”[10].

Como organizaciones de la sociedad civil, compartimos esta iniciativa y alentamos a la Unión Europea a contribuir al pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos bajo la jurisdicción chilena. Como señala la Comisión Europea, “nadie debe quedar rezagado, ningún derecho humano debe ser ignorado”.[11]

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que tanto las graves violaciones de los derechos humanos como el derecho de los chilenos a elegir a los futuros miembros de la Convención Constitucional sean abordados en la reunión bilateral que se celebrará con el Ministro don Andrés Allamand Zavala el lunes 30 de noviembre de 2020.

Le ruego acepte, señor Alto Representante, la seguridad de nuestra más alta consideración.

Firmantes:

-Que Chile Decida en el Extranjero

-Red Europea de Chilenos por los Derechos Civiles y Políticos

-Comité Internacional Chile Somos Todos

Las Insumisos, Brussels, Bélgica

Centro Cultural Violeta Parra San Luis Argentina

Asociación Cultural y Educativa Ma’at, Stockholm – Suecia

Asociación Civil PACA, San Luis Argentina – Chile

Comité Unitario por una Nueva Constitución, Paris – Francia

Archivos y Bibliotecas de Estocolmo, Stockholm – Suecia

Associazione Allende Vive, Suiza

Solidaridad con Wallmapu, Viena- Austria.

Esperanza Chile Latina, Chile – Francia

Centro Chileno Gabriela Mistral Villa Mercedes, San Luis Argentina

Agrupación Solidaria “Marchar”, Argentina

Plataforma Adelante con la Convención Constituyente, Viena Austria

Asociación Chile Amistad Salvador Allende, Berlin – Alemania

Asociación Comunidad Chilena en Austria Viena

Asociación Cultural Gabriela Mistran, Berlin – Alemania

Asociación Cultural Violeta Parra , Oslo – Noruega

Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra, Suiza

Asociación de Teatro y Música Zaguan de Madrid, Madrid – España

Asociación Esperanza Latina Gloria Pinto, Francia

Asociación France Chili Aquitania – Francia

Association Orly Chili, Frania

Asociación Pablo Neruda, Paris – Francia

Asociación Cultural Pablo Neruda, Bilbao – España

Asociación Víctor Jara, Stockholm – Suecia

Asociación Violeta Parra, Berlin – Alemania

Asociación Violeta Parra, Madrid – España

Asociación Víctor Jara, Malmö – Suecia

Association Franco Chilienne de Orleans du Loiret – Francia

Asociación Francisco Aedo, Madrid – España

Asociación de Amistad Winnipeg, Madrid – España

Casa Chile Alicante, España

Casa Chile Valencia, España

Centro Cultural Chile Bélgica, Bélgica

Cima Scandinavia, Suecia

CoChiTi Colectivo Chilenos en Suiza, Suiza

Colectivo Asamblea Constituyente Chile-Bélgica, Brussels – Bélgica

Colectivo Zudaka, Amber – Bélgica

Colectivo de Unidad Democrática, London – Reino Unido

Comité de Solidaridad con Chile, Génova – Italia

Comité Unitario por una Nueva Constitución, Paris – Francia

Comunidad chilena – Rotterdam, Los Países Bajos

Druzhba, Suecia

FEDACH – Fédération d’Associations chiliennes en France – Francia

MFC Chile Liège, Bélgica

MFC Iberia -Royale Intercorporation Liègoise, Bélgica

Chilenos Nueva Constitución, Canberra, Australia

Comité Chile Somos Todos Melbourne Australia

Comabe, Bélgica

[1] Véase http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/018.asp

[2] Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_EN.pdf

[3] Véase Amnistía Internacional, “Chile: Política deliberada para dañar manifestantes apunta a responsabilidad de mando”, 21 de noviembre, 2019. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-manifestantes/.

[4] Véase Human Rights Watch, “Chile: Police Reforms Needed in the Wake of Protests”, 26 Noviembre, 2019. Disponible en: https://www.hrw.org/news/2019/11/26/chile-police-reforms-needed-wake-protests

[5] Rodríguez, Álvaro, et al. “Ocular trauma by kinetic impact projectiles during civil unrest in Chile.” Eye (2020): 1-7.

[6] Información publicada por el Gobierno de Chile (2018), Disponible en: https://chile.gob.cl/chile/revisa-los-resultados-del-segundo-registro-de-chilenos-en-el-exterior

[7] Proyecto de Ley No. 13813-07, actualmente en primer trámite de discusión en el Congreso de Chile, busca revertir dicho proceso.

[8] Véase : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87545/chile-statement-high-representativevice-president-borrell-holding-constitutional-referendum_en

[9] Versión en Inglés en: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/

[10] Id.

[11] Id.

