Opina un ex refugiado en UK (Reino Unido)

por Eliseo

Tengo que opinar como ex refugiado en UK.

Si es verdad que nosotros fuimos bien tratados en el extranjero y respondimos de la misma manera a esos estados y sus gobiernos, de todas maneras lo que es incomparable es la actitud y la desicion politica de recibir refugiados esa decision en ningun momento es sentimental sino politica en todo momento se nos estuvo escaneando quienes eramos calidad profesional, que rubros ejerciamos y que aporte podriamos nosotros hacer, recuerdo haber estado ya refugiado en Argentina cuando aplico para refugio en UK. Fuí a dos reuniones y la tercera fue para recibir los pasajes mas un libro pequeño que todavia tengo en mi poder, en ese libro se explica como esta compuesto el pais lo que es legal y lo que es ilegal, mas las costumbres y folklore natos de esas naciones.

Me explico existia todo un sistema organizado y discutido e institucionalizado del problema, es decir tenia que haber escuelas para nuestros niños, casas para las familias y vivienda para los y las solteras, training para prepararse a trabajar y Universidades para los que estaban en etapas de estudio, todo eso para mi es respeto a los derechos humanos y mi sentimiento fue de estabamos recuperando nuestra dignidad como familia.

Me he extendido en explicar de como es la cuestion de el tratamiento a los refugiados, ahora en cuanto al problema en Chile es diametralmente opuesto a estos principios, en primer lugar se abrieron las fronteras para que llegara gente de todas partes, tenemos un monton de sociologos que ganan tremendos sueldos pero parece que el aparato de estado no ocupo a estos especialistas en la sociedad para formular ninguna politica al respecto haber tenido algun punto de vista si mas idiosincrasia de estos seres que iban a llegar a habitar nuestro territorio iba a compaginar con nuestra idiosincracia, llegaron grandes masas de por lo menos 5 paises de america latina todos como ya dije con sus respectivas idiosincracias y que resulto, LA CUECA EMPELOTAS ahora como lo arreglamos.

La clase dominante como siempre viendo las ganancias al tener mas gente que explotar, la clase media alta mirando con paternalismo e interpretando las leyes de Derechos Humanos a su antojo y siempre mirando para abajo, la clase obrera ya vacunada con el capitalismo salvaje aprovechando la situacion los que tienen casas grandes fabricando conventillos modernos en todas las poblaciones de Santiago para darle cabida a sus hermanos de clase pero sin dejarlos de explotar.

Resultado final la hecatombe y esto se pagara con miles de muertos en las calles de Chile, izquierda como la que existio en tiempos del Compañero Allende y con el nivel conciencia y organizacion no la hay, desgraciadamente el paso de Pinochet y sus rufianes de civil y militares que partieron robandose un Estado y una Nacion calaron muy profundo sobre todo el amor al dinero y las posesiones materiales trastocaron todos los principios que nuestra Nacion tenia, ¿cuantas generaciones van en esta cueca?

