“No se puede ser anticapitalista sin ser antimperialista” Columna de Esteban Silva

SegundoPaso ConoSur – Como Dirigente político, hace pocos días, tuve la oportunidad de reunirme con dirigentes y militantes de partidos y movimientos de izquierda, de movimientos sociales y Frentes de Liberación junto a representantes de organizaciones de trabajadores, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, juventudes, Redes de medios de comunicación popular, y movimientos medioambientalistas e intelectuales de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, África, Asia, Oceanía y Europa.



Nos dimos cita en ciudad de México para asistir presencialmente en el XXV Seminario Internacional «Los Partidos y una Nueva Sociedad», realizado los días 21 al 23 de octubre de 2021. Un evento mundial organizado anualmente por el Partido del Trabajo de México y liderado por su coordinador nacional el profesor Alberto Anaya Gutiérrez. El importante encuentro de la izquierda internacionalista tuvo como invitado de honor y a cargo de la intervención inaugural al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, líder y fundador del Movimiento al Socialismo- Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).



Al compartir su visión y experiencias, Evo Morales enfatizó qué un reto fundamental de su gobierno fue unir al movimiento campesino indígena original junto con los distintos sectores sociales y populares de Bolivia; «Nosotros somos un Movimiento político que nace del movimiento indígena recuperando la lucha de nuestros antepasados, la lucha contra el colonialismo interno y externo y contra el saqueo de los recursos naturales, la lucha contra ese estado fallido que desconocía al movimiento indígena en tiempo de feudalismo y esclavismo».



Señaló que su programa de gobierno de transformación se centró en tres ejes: en lo político, en la refundación de Bolivia con la Asamblea Constituyente con la nueva Constitución; en lo económico, con la nacionalización de los recursos naturales y servicios básicos. Y en lo social, impulsando la redistribución de la riqueza. Destacando la importancia de la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia llevada a cabo a partir del primero de mayo de 2006.



Respecto del golpe estado perpetrado el 2019 con el gobierno de facto de Añez, el líder y actual presidente del MAS-IPSP señaló que; «la derecha racista, fascista boliviana, sometida al imperio norteamericano, no acepta que haya otro modelo económico mejor que los modelos del neoliberalismo sometidos al imperialismo al capitalismo».



En relación a las luchas de los pueblos y gobiernos de izquierda y progresistas por la unidad, la autodeterminación y la integración de América Latina y el Caribe, Evo Morales se manifestó agradecido con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de quién se definió admirador por relanzar y proyectar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) cómo «el foro regional más amplio e inclusivo de diálogo y cooperación a partir del respeto a la autodeterminación de las naciones».



Evo cerró su intervención insistiendo en la necesidad de debatir en cómo hacer una revolución, dentro de la revolución con las juventudes de convicción y no de ambición; pues reconoció que la corrupción también ha llegado a los llamados partidos de izquierda, de quienes dijo que algunos de ellos “no están pensando en la patria, no están pensando en la vida, están pensando en ellos, y esa forma de hacer política que viene de la derecha no puede contagiarnos hay que erradicar eso” y finalizó insistiendo que: “no se puede ser anticapitalista sin ser antimperialista”.



Por su parte, el coordinador Nacional del Partido del Trabajo Alberto Anaya, en nombre del más del centenar de representantes y dirigentes de partidos movimientos políticos y sociales provenientes de más de 40 países del mundo, realizó un reconocimiento público al presidente Andrés Manuel López Obrador y en referencia a las palabras del expresidente Evo Morales quién agradeció la solidaridad mexicana señaló que AMLO «no solo salvó la vida de Evo Morales, sino también salvó el proceso de transformación liberador que hoy continúa liderando el presidente Luis Arce Catacora”. El líder del Partido del Trabajo, resaltó la política que impulsa el presidente mexicano, quién «además de recuperar la soberanía eléctrica, plantea el control del litio» señaló que el proceso revolucionario boliviano se hermana con el México que impulsa la cuarta transformación porqué: «nosotros tenemos como lo tuvo Evo Morales, un gobierno nacionalista y popular, qué está dirigido a rescatar los recursos nacionales y regresarlos cómo propiedad de la nación para ponerlos al servicio del pueblo de México».



En su intervención central en el marco del del Seminario Internacional, el líder del PT realizó una detallada y pormenorizada mención y análisis de todas las luchas que en cada país libran las fuerzas de los trabajadores y de la izquierda junto a los movimientos sociales y populares en América Latina y el Caribe, resaltando los desafíos conjuntos de la lucha antineoliberal y antiimperialista para fortalecer los procesos de autodeterminación y construcción del poder popular de los pueblos, la soberanía económica, productiva y alimentaria y la unidad para avanzar en la integración de nuestros pueblos y consolidar los avances de los gobiernos progresistas y populares en la región.



En las ponencias expuestas en el seminario internacional destacó el análisis de del dirigente puertorriqueño Julio Muriente Pérez, líder del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico, quién en su reflexión sobre las nuevas caras del fascismo en el actual siglo 21 señaló que «las distintas cabezas visibles del fascismo de los tiempos actuales, alguna vez tuvieron el pudor de retocar sus ideas e intenciones retrógradas». “Pero ahora que dicen sentirse amenazados por los pueblos en lucha, se lanzan en imponer su voluntad”. Ante esta situación el dirigente del Movimiento independentista nacional Hostosiano de Puerto Rico señaló que a los fascistas del siglo XXI hay que denunciarlos, desacreditarlos y combatirlos en todos los frentes, sin el más mínimo titubeo. A la Internacional de la Perversión hay que anteponer la Internacional de la Solidaridad, del internacionalismo y de la lucha tenaz e incansable en defensa de nuestros pueblos y de todos los pueblos”, concluyó. Múltiples resoluciones y acuerdos fueron aprobadas por las y los delegados y participantes del XXV el Seminario, el que reúne anualmente a las izquierdas comunistas, socialistas y revolucionarias, intelectuales y movimientos sociales anticapitalistas a nivel mundial convocadas por el Partido del Trabajo de México. Entre ellas destacamos las siguientes Resoluciones aprobadas:



El rechazo al bloqueo y agresión imperialista contra la Revolución Cubana y a las sanciones contra los gobiernos y pueblos de la República Bolivariana de Venezuela y de Nicaragua. La solidaridad con las fuerzas políticas y sociales progresistas y de izquierda de Colombia en defensa del proceso de Paz frente a la violencia y represión desatada por el gobierno ultraderechista de Iván Duque. Solidaridad con las fuerzas progresistas y de izquierda del Brasil que enfrentan al gobierno ultraderechista represivo y agresor de Jair Bolsonaro. El respaldo al proceso de transformación que encabeza el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones en Perú y el rechazo a la persecución judicial “Lawfare” contra el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. En relación con Chile, se expresó la Solidaridad con el proceso constituyente y la movilización antineoliberal del pueblo chileno y la exigencia de Libertad inmediata para los presos políticos de la revuelta.



En el plano del combate actual contra el colonialismo y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, especial importancia y centralidad tuvieron las resoluciones en solidaridad y respaldo a las luchas anticolonialistas, por la liberación y la plena soberanía que libran los pueblos saharauis, palestino y de Puerto Rico. En relación con México, expresaron unánime apoyo al proceso de la Cuarta transformación que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respaldando también su convocatoria continental para fortalecer la CELAC como instancia autónoma y gravitante para avanzar en los procesos unidad e integración de nuestros pueblos.Finalmente, Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras y líder del Partido Libertad y Refundación, clausuró en encuentro internacionalista convocando a las fuerzas, movimientos y partidos de la izquierda anticapitalistas y antiimperialistas a seguir luchando unidas y movilizados por la soberanía, el socialismo y la liberación y dignidad de nuestros pueblos.



Entonando los himnos de La Internacional y el Venceremos de la Unidad Popular con Salvador Allende concluyó el Seminario Internacional organizado por el Partido del Trabajo convocando al XXVI Seminario Internacional el 2022.Las luchas de las fuerzas anticapitalistas, anticolonialistas y antiimperialistas en el mundo y en particular en nuestra América Latina y Caribeña, que se articulan en torno al Foro de Sao Paulo, tienen hoy más validez y vigencia para enfrentar la crisis global que experimenta el capitalismo a escala planetaria, situación que se ha agudizado aún más producto del impacto de la pandemia del Covid-19.





Fuente: publicado en Segundo Paso Cono Sur. 3 de noviembre de 2021



