Neoliberalismo ¿Quién vive?: Italia propone que pacientes de coronavirus mayores 80 años no tengan prioridad de atención

El modelo neoliberal que no se preocupó de la salud de las personas, ni de garantizar sus derechos con políticas sociales, ni generar una real infraestructura y atención plena gratuita, hoy en sus políticas de mercado se encuentran en la disyuntiva de decidir quien vive y quien muere, al no disponer de la capacidad hospitalaria para cubrir toda la demanda de atención con el Coronavirus. Esta es la realidad de Italia y probablemente de varios países donde no impera la salud como un derecho. Donde los grandes afectados serán los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

En Italia las personas contagiadas con coronavirus que tengan escasas probabilidades de supervivencia debido a la edad avanzada o a patologías preexistentes podrían tener negado el acceso a los cuidados intensivos en caso de que se agoten las plazas en los hospitales, según la propuesta del equipo que maneja la emergencia causada por el COVID-19 en la región italiana del Piamonte.

La Unidad de Crisis de la región, que coordina la respuesta a la epidemia de esta zona del norte del país, elaboró un protocolo para determinar qué pacientes recibirán tratamiento en cuidados intensivos y cuáles no ante la falta de espacio.

Según el documento, producido por el departamento regional de la Protección Civil indica “los criterios para el acceso a la terapia intensiva en casos de emergencia deben incluir la edad de menos de 80 o una puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson [que indica cuántas otras condiciones médicas tiene el paciente] de menos de 5”. También se considerará la capacidad del paciente para recuperarse de la reanimación, según el documento. “El crecimiento de la epidemia actual hace probable que se alcance un punto de desequilibrio entre las necesidades clínicas de los pacientes con COVID-19 y la disponibilidad efectiva de recursos intensivos”.

“En caso de que sea imposible proporcionar a todos los pacientes servicios de cuidados intensivos, será necesario aplicar criterios para acceder a un tratamiento intensivo, que depende de los recursos limitados disponibles”, agrega. “Los criterios establecen pautas si la situación se vuelve de una naturaleza tan excepcional como para que las decisiones terapéuticas en el caso individual dependan de la disponibilidad de recursos, lo que obliga a los hospitales a centrarse en aquellos casos en los que el costo/beneficio es más favorable para el tratamiento clínico”.

El Secretario de Salud de la región, Luigi Icardi, dijo que el protocolo será vinculante y establecerá en caso de saturación de las salas “un código de precedencia para el acceso a cuidados intensivos, basado en algunos parámetros como la supervivencia potencial».

“Nunca quise llegar a este momento” indico el Secretario de Salud.

Afirmo finalmente “Queremos llegar lo más tarde posible al punto en el que tengamos que decidir quién vive y quién muere. Los criterios se relacionan solo con el acceso a cuidados intensivos: aquellos que no tienen acceso a cuidados intensivos recibirán todo el tratamiento posible”.

