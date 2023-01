Mon Laferte pinta un mural en homenaje a las víctimas de la dictadura en Chile

360 Noticias

Santiago, 4 ene (Sputnik).- La artista chilena Mon Laferte inauguró el martes un mural que pintó en el Estado Nacional de Santiago de Chile en conmemoración del 50° aniversario del Golpe de Estado, homenajeando a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Hoy (por el martes) inauguramos un mural en el Estadio Nacional junto al maestro muralista Mono González, que conmemora los 50 años del Golpe de Estado y homenajea a las personas que estuvieron prisioneras en este lugar”, dijo la artista en conversación con Agencia Sputnik.

Mon Laferte, radicada hace años en México, viajó a Chile para participar en una iniciativa cultural llamada Teatro a Mil, instancia donde decidió pintar un mural en una de las entradas principales del estadio, lugar simbólico debido a que fue utilizado durante la dictadura como un centro de detención y tortura.

“Para mí esta aventura fue de mucho aprendizaje, sobre todo en materia de muralismo, ya que trabajé con el Mono, uno de los mejores en esta disciplina y pintar con él fue maravilloso”, aseguró.

La artista dijo que el mural es más conceptual que literal y por ello afirmó que no le gustaría explicar a detalle qué significa cada uno de los trazos dibujados, donde se pueden apreciar personas ensangrentadas, flores, una guitarra y diversas figuras coloridas.

“Lo que quisimos retratar, entre otras cosas, son las mujeres que fueron torturadas en este lugar; mientras investigaba para hacer este mural, viendo documentales y testimonios, sentí que queda en las víctimas una expresión de dureza y tristeza profunda que no se va”, señaló.

Asimismo, agregó que “esta es una magnífica forma de empezar el año, recordando y homenajeando a los prisioneros, algunos de los cuales vinieron hoy a la inauguración, porque es importante evitar tener un pueblo sin memoria”, dijo.

En paralelo, Mon Laferte inauguró en el Centro Gabriela Mistral de Santiago una exposición sobre su vida y su obra, utilizando distintas disciplinas que ella domina, como la poesía, la pintura y la música, para hablar de su carrera y su activismo feminista, entre ellas, mostró una serie de retratos de mujeres privadas de libertad con quien la artista mantuvo conversaciones que se exhiben a modo de pequeñas notas bajo cada retrato.

“Yo soy conocida por mi música, pero toda mi vida me he dedicado a pintar y a expresarme a través del arte, y en mi arte me gusta representar la presencia femenina”, cerró.

Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

