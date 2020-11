Mientras ocurría el Estallido Social Piñera se habría comprado la AFP Habitat, habla Gino Lorenzini

Gino Lorenzini de Felices y Forrados publicó en las redes sociales el conflicto de interés entre Piñera, Habitat y Moneda Asset

Gino Lorenzini Responde

¿Cuáles son los conflictos de interés entre Piñera, Habitat y Moneda? ¿Triangularon los fondos de pensiones para comprarse AFP Habitat con nuestros ahorros, lo cual lo prohíbe expresamente artículo 45 del dl 3500?¿Piñera con esto maneja indirectamente los 60.000 millones de dólares de los ahorros de afiliados a Habitat?

Historia:

1) Todo comenzó gracias al reportaje de El Mostrador 19/7/19 revisalo aquí https://m.elmostrador.cl/…/la-irregular-relacion-entre…/

2) con sólida investigación y denuncia y pruebas de El Mostrador ¿el Sernac, Superintendencia de Pensiones y Comisión para el Mercado Financiero y Banco Central iniciaron investigación contra Habitat?

No.3) Dado la nula reacción de la autoridad, Gino Lorenzini el 14/8/2019 denuncia al Superintendente Macías la gravisima triangulación de ahorros.

4) EXPLICACIÓN SIMPLE DE LA MARTINGALA: Habitat “invierte” nuestros ahorros (de los fondos de pensiones de Habitat) en fondos de Moneda, luego Moneda invierte en ILC (inversiones la construcción) e ILC es dueño de Habitat, es decir, CON NUESTROS PROPIOS AHORROS DE LOS AFILIADOS DE HABITAT, se están comprando directa e indirectamente AFP Habitat, lo cual está expresamente prohibido por la ley, y así controlar donde se invierten 60.000 millones de dólares.

5) Gino Lorenzini por transparencia confirmó en abril 2020, largos 8 meses después de su denuncia, que el Superintendente Macías “sigue” en la “investigación” pero NO RESUELVE. Macías lleva 15 meses sin MULTAR A NADIE.

6) Como el Presidente Piñera tiene sus inversiones administradas en el fideicomiso “ciego” por MONEDA ASSET, si el Superintendente Macías saca el fallo, probablemente perdería el cargo de Presidente.

7) Como antecedentes adicionales, Piñera eligió al Ex Presidente de Habitat como Presidente de Codelco (Benavides). Al Ex Presidente de Provida (Joaquín Cortés) , como Presidente de la CMF, y al ex director de AFP, como Ministro de Hacienda (Briones) , y a la ex gerenta de Ciedess (relacionado a Habitat) como ministra del trabajo.

8) Por ende para protegerse Piñera, debia lograr que Macías no sacara la multa por la triangulación, y además eliminar a Felices y Forrados para que nadie destapara la verdad.

9) Por eso en junio 2020, querían en 1 dia poner el corralito y las indicaciones contra FyF.

10) en Mayo 2020, Salvador Palma (el del estudio falso de La Tercera contra FyF) se Infiltro como usuario de FyF. El problema es que cometió un error. A pesar de usar VPN como si estuviera en otro país, usó el email OFICIAL DE MONEDA ASSET, ¿como es posible que use y abra un email oficial de Moneda, siendo que supuestamente dejó Moneda hace 7 años según su linkedin. Esto demuestra claramente que es una operación de desprestigio auspiciada por MONEDA.

11) el plan era usar a Banco Central, Sernac, Ministro de hacienda, en una campaña de DESPRESTIGIO basada en un estudio FALSO de Palma (quien Piñera hasta lo sigue en twitter) para el próximo martes incorporar indicaciones a la ley anti FyF y así eliminar a la Comunidad FyF, la Única capaz de destapar el caso de triangulación de Piñera – Habitat y Moneda.

12) EN RESUMEN: PIÑERA pasó su dinero a Moneda en fideicomiso “ciego”. Moneda con ese dinero creó fondos. Habitat “invirtio” en los Mismo fondos de MONEDA, y así triangular comprarse HABITAT sin poner un solo peso. Al controlar indirectamente Habitat, definen donde invertir parte de los 60.000 millones de dólares de los ahorrantes de Habitat. Así deciden meterle riesgo a los fondos de pensiones, prestando 12.000 millones de dólares al Estado, para financiar gasto público. Pero eso no sería gratis y Habitat podría poner a gente de confianza en cargos críticos en 2018, Presidencia de Codelco (¿para privatizarlo a futuro?) Presidencia de la Comisión para el mercado financiero (Cortés), Ministra del Trabajo (Zaldivar) y Ministro de Hacienda (Briones). Por eso la “reforma” no toca el 10% a las AFP, pero permite que AGF (como Moneda o VOLCOM AGF que pertenece al hijo de Piñera puedan administrar el 6%). Y por esto se quería otorgar el poder de eliminar a FyF y que superintendente Macías envíe a todos hacia el fondo B, porque así las Comisiones fantasma que cobran Moneda, VOLCOM y Larrain Vial, entre otras, podían Incrementarse hasta los 500 millones de dólares anuales.

House off cards es un guión aburrido comparado con esta realidad.

Favor COMPARTE y difunde, porque la TELEVISION DEBE EXPONER ESTAS GRAVES DENUNCIAS. Si inflaron un estudio falso de Palma, mínimo es cobertura de 30 minutos en noticiero central. Esperamos que las instituciones funciones, CAIGA QUIEN CAIGA.

