Mientras no se descontamine, no se puede vivir- Una tarea de Estado

por Héctor Vega

La Ciencia no tiene límites físicos. Sí éticos. Lo social tampoco. Hay necesidades sin límites. Esta vez estamos en un conflicto, porque la ciencia nos dice no más fundiciones.

Sabemos que nano moléculas de gases tóxicos se depositan en el suelo y en esas zonas, mientras no se descontamine, no es recomendable vivir. Pero, con qué cara llegamos a plantear estas cosas , si no tenemos una alternativa de empleo, de salario, de vivienda, escuela para la familia. Nada de eso se incorporó en los costos de la actividad minera.

Eso a las TNs nunca les importó, el Estado siempre llegó tarde. Sólo después de 12 años de advertencias en Chuqui, Codelco se decidió a descontaminar. Esto es una tarea de Estado. En Chile tenemos 50 años sin Estado, por eso corresponde ahora plantearlo a través de los trabajadores.

Tenemos la Ciencia de nuestro lado. Pero sin la fuerza social de los trabajadores no somos nada. Pueden haber comisiones investigadoras, pero pronto estas se diluyen. Lo que sucedió en Antofagasta en escuelas cercanas al puerto, contaminadas por el embarque de concentrados de cobre.

Conclusión. Tendremos que conversar con los trabajadores , elaborar una minuta con un plan de transición para que los trabajadores , o, un grupo se la plantee a Boric. ¿Por qué no vemos si eso es posible?

