Medios periodísticos llaman a EEUU a suspender el enjuiciamiento de Assange

Por 360 Noticias – Noviembre 28, 2022

Moscú, 28 nov (Sputnik).- Los medios que publicaron los documentos obtenidos por el fundador del sitio web WikiLeaks, Julian Assange, instan a Estados Unidos a poner fin al enjuiciamiento del ciberactivista, publicó The Guardian citando una solicitud conjunta.

“El Gobierno de EEUU debe suspender el enjuiciamiento del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, porque esto socava la libertad de prensa”, informó el medio.

Agrega que este día hace 12 años The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País colaboraron para publicar extractos de 250.000 de documentos obtenidos por Assange.

“Los editores y los propietarios de los primeros medios de comunicación que publicaron las revelaciones, se unieron para manifestarse contra el plan de acusar a Assange según la ley establecida para castigar a los espías durante la Primera Guerra Mundial”, añadió.

Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de Washington, y desde ese momento se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh. El 17 de junio, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a EEUU, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por 17 presuntos delitos en violación de la Ley de Espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.

Las imputaciones se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que desvelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

El 1 de julio, el fundador de WikiLeaks apeló la orden de su extradición a EEUU.

