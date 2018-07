MDP respalda crítica de Alberto Mayol contra la parlamentarización y la exclusión en el Frente Amplio.

En días recientes Alberto Mayol ex candidato presidencial en las primarias legales del Frente Amplio y fundador del Movimiento Democrático Popular MDP, criticó la decisión impuesta de manera sorpresiva y sin ser consensuada en la Mesa Nacional del Frente Amplio con la creación de una nueva instancia ejecutiva que excluye a varios partidos y movimientos integrantes de la coalicion y que consagra un principio excluyente para la toma de decisiones polticas y ejecutivas del Frente Amplio basado en privilegiar la participación de aquellos partidos y movimientos que tengan parlamentarios o que se encuentren inscritos en una legalidad que el propio FA ha señalado en múltiples ocasiones que quiere modificar estructuralmente.

Lo anterior, no sólo discrimina a fuerzas como el MDP que integra Alberto Mayol (y otras como SOL, ND, y Partido Pirata) sino que también deja fuera a los Territorios y Grupos funcionales y temáticos del Frente Amplio y tiende a parlamentarizar el FA desde una lógica de funcionamiento institucional exactamente contraria a la que se dice querer cambiar.

A continuación la declaración pública del MDP sobre el tema:

Declaración pública

El Frente Amplio que construimos entre todas y todos durante el año pasado hizo una promesa a miles de chilenos: la de hacer una política de nuevo tipo, de manera diferente a las organizaciones

tradicionales. Hoy, la decisión de algunos partidos de crear una mesa o comité “ejecutivo” donde se tomen las reales decisiones, dejando afuera a las orgánicas miembros del Frente Amplio que

suscribimos esta carta abierta, está matando el alma unitaria y generosa de esa promesa ciudadana, y ha sido ya reconocida por la opinión pública como una marginación arbitraria de gran

magnitud, completamente carente de un espíritu democrático, sin consulta a las bases. Con esta decisión, el FA formalmente se parlamentariza y se convierte en una alianza política congresal, dejando de lado la aspiración de ser una fuerza político-social.

Cada una de estas organizaciones marginadas, dentro de sus honestas posibilidades, ha hecho su aporte a la épica campaña del 2017 y al Frente Amplio en general. No exigimos ni más ni menos: que el Frente siga siendo “amplio”, en la diversidad donde conviven pequeños y grandes grupos de ciudadanos que quieren cambiar la historia de Chile. No manchemos este ideal con una

práctica digna de aquello que justamente hemos criticado, la falta de democracia. Seguiremos bregando al interior del Frente hasta que se solucione esta exclusión arbitraria. No dejaremos de colocar en tabla la justeza de nuestras ideas.

Es por todo esto que como MDP, Movimiento Democrático Popular, miembro del Frente Amplio, declaramos:

1. No hay ningún antecedente que permita diagnosticar que los errores cometidos por el Frente Amplio tienen alguna relación con el ancho y nivel de participación en la Mesa Nacional.

2. La decisión tomada, que afecta a todas las orgánicas, fue definida sin un procedimiento democrático.

3. Las consecuencias de este acto son antidemocráticas.

4. Esperamos que la decisión se revierta y no se someta al Frente Amplio a una nueva crisis innecesaria.

Mesa Nacional de Dirección del MDP Movimiento Democrático Popular

Santiago, 20 de julio de 2018.

Me gusta: Me gusta Cargando...