Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de época

Autor(es): Roux, Rhina

Roux, Rhina. Politóloga y profesora-investigadora en la Universidad Autónoma

Metropolitana, Xochimilco (México).

Despojar. (Del latín despoliāre). Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de

ello con violencia.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

En el verano de 1850, en suelo londinense, Marx emprendió un monumental proyecto

de investigación teórica al que dedicaría el resto de su vida: la llamada crítica de la

economía política. Se trataba, según los diversos planes de investigación proyectados,

de un ambicioso proyecto de análisis teórico de la sociedad moderna cuya exposición

ordenada comprendería seis libros: capital, renta de la tierra, trabajo asalariado, Estado,

comercio internacional y mercado mundial.[1] La inquietud intelectual y los resortes

morales de esa empresa teórica venían de lejos: desde aquellos días en que el joven

Marx, indignado, escribía sus artículos periodísticos defendiendo el derecho

consuetudinario de los campesinos pobres del Mosela, habituados a recolectar para su

uso la leña seca de los bosques, frente a la promulgación de una ley que castigaba como

“robo” esas costumbres. En aquellos años había arrancado un itinerario políticointelectual

en el que, persiguiendo las huellas que le permitieran descifrar la naturaleza

del poder estatal, Marx había transitado de la crítica a la filosofía política de Hegel y del

problema del Estado al tema de la “sociedad civil” y a los terrenos de la economía

clásica.

La incursión de Marx en los dominios de Adam Smith y David Ricardo no había sido

fruto de la especulación, sino un dato impuesto por la realidad. La ciencia de la

economía -de cuyo estudio no se había sustraído ni el mismo Hegel- era en la época una

herramienta de análisis imprescindible para quien estuviera interesado en el estudio de

la sociedad moderna. A mediados del siglo XIX, la relevancia de la economía en el

abanico de las ciencias humanas era un síntoma de profundas transformaciones

operadas en la sociedad: una sociedad que, en contraste con otras épocas, aparecía

dominada por las “leyes del mercado” (las mismas leyes extrañas y hostiles a las

costumbres de los campesinos del Mosela). “La sociedad humana se había convertido en

un accesorio del sistema económico”, escribía asombrado Karl Polanyi casi un siglo

después analizando las inéditas repercusiones sociales de la revolución industrial en la

Europa del siglo XIX. La incorporación de la tierra, el trabajo y el dinero en los

circuitos del capital eran para el economista austriaco evidencias insólitas de la

trituración del mundo humano en el “molino satánico” del mercado, una metáfora con la

que Polanyi intentaba dar cuenta de la destrucción implicada en la utopía liberal del

mercado autorregulado. “La forma en que la realidad naciente llegó a nuestra

conciencia”, agregaba Polanyi, “fue la economía política”.[2]

Terreno de estudio obligado, los presupuestos de Marx en su encuent

clave teórica que puede ayudarnos a iluminar la lógica profunda del nuevo modo de

dominación que se está gestando: un análisis crítico del capital como forma de

dominación que reveló en la violencia, el despojo y la destrucción de la comunidad

natural no solamente presupuestos genéticos del capital, sino su constante histórica.

Dominación, violencia, despojo: el tríptico del capital

La crítica de la economía política no es un tratado de economía, sino un discurso crítico

sobre y contra la dominación: un análisis teórico del capital como una forma histórica

de la vida social fundada en relaciones de poder, asimétricas, que suponen el

sometimiento de la voluntad y, por tanto, la negación de la libertad y dignidad humanas.

En el discurso de Marx el “capital” no es una categoría económica, sino un concepto

que refiere a un proceso social: un proceso que, subordinando la producción y el

mercado a una lógica ajena a la mera satisfacción de necesidades, se sostiene y recrea en

vínculos de dominio y subordinación entre seres humanos. El capital, insistía Marx, no

es una cosa ni su naturaleza puede deducirse de la circulación mercantil simple. El

capital es una forma de existencia y reproducción de la sociedad que tiene como

fundamento la apropiación de vida humana, mediada y ocultada por el dispositivo del

intercambio mercantil privado. El capital es, en esencia, un proceso de valorización de

valor fundado en la apropiación gratuita de trabajo excedente, en la dominación de

trabajo muerto sobre trabajo vivo. Mando despótico, coerción, violencia, despojo,

humillación y explotación atraviesan este proceso como sus momentos constitutivos.

En la génesis de esta forma de la vida social, aquella que en el relato mítico de la

economía clásica era llamada “acumulación originaria”, Marx descubrió un secular

proceso histórico sostenido en la violencia. Robo, fraude, expoliación, rapiña, castigo y

disciplinamiento desfilan en el célebre capítulo XXIV de El capital en el que Marx

describió el paisaje de un complejo de procesos históricos que, sostenidos en la

violencia organizada y concentrada del Estado, comprendieron el largo y cruel parto de

la sociedad moderna. El saqueo y la dominación colonial, el tráfico de esclavos

africanos, el despojo de tierras comunales, la apropiación privada de bienes públicos,

leyes laborales draconianas, guerras comerciales, sistema de impuestos, deuda pública,

crédito internacional y sistema proteccionista aparecen en ese paisaje como métodos de

un plurisecular proceso histórico que, de la conquista española de América a las leyes

de cercamiento de las tierras comunales en Inglaterra y del sistema colonial holandés a

la expoliación británica en la India, marcaron desde el siglo XVI el nacimiento histórico

del mundo moderno colocando temporalmente a Europa como su epicentro.

Un trastocamiento social profundo y de largo alcance acompañaba aquel proceso, dando

unidad y coherencia a ese aparentemente caótico racimo de acontecimientos: la

disolución violenta de aquel vínculo natural que había permitido durante siglos la

reproducción autosuficiente de la vida humana, así como de los lazos comunitarios que

lo habían posibilitado y protegido: la relación con la tierra. La disolución de las

relaciones señoriales, la liquidación de los campesinos independientes, el cercamiento

de tierras comunales, la destrucción de los códigos protectores de la monarquía y la

promulgación de leyes persecutorias del vagabundaje, operados en Inglaterra entre los

siglos XVI y XVIII, eran para Marx el modelo clásico en Europa occidental de esta

tendencia histórica. “La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el

vandalismo más despiadado y bajo el impulso de las pasiones más infames, sucias y

mezquinamente odiosas”, escribía con ese sentimiento moral que recorre toda su

obra.[5]

Aquella historia narrada con rabia e indignación no era para Marx, sin embargo, un

episodio cruel del pasado, sino una constante histórica. Marx no relegó la acumulación

basada en el despojo, la depredación, el fraude y la violencia a una “etapa original” del

capital ya superada o circunscrita a tiempos remotos.[6] En el discurso teórico de Marx

los métodos analizados en la llamada “acumulación originaria” no eran solamente

presupuestos genéticos del capital, sino métodos de acumulación inherentes a su

existencia.

La idea de la continuidad histórica del despojo, que acompaña las reflexiones de Marx

hasta sus escritos sobre la comuna rural rusa, aparece en los Grundrisse. Con ese

lenguaje y modo de razonar hegelianos que impregnan todas sus páginas, Marx anotaba:

Las condiciones y supuestos del origen, de la génesis del capital, suponen precisamente

que el capital aún no es, sino que tan sólo llega a ser; desaparecen, pues, con el capital

real, con el capital que pone él mismo, partiendo de su realidad, las condiciones de su

realización […] Esos supuestos que originariamente aparecían como condiciones de su

devenir -y que por tanto aún no podían surgir de su acción como capital-, se presentan

ahora como resultados de su propia realización, como realidad puesta por él: no como

condiciones de su génesis, sino como resultados de su existencia. Ya no parte de

presupuestos para llegar a ser, sino que él mismo está presupuesto, y, partiendo de sí

mismo, produce los supuestos de su conservación y crecimiento mismos.[7]

La consideración del despojo y la violencia como momentos constitutivos del capital -y

no sólo como presupuestos genéticos- no era resultado de una reconstrucción histórica,

sino una deducción lógica del análisis teórico del proceso-capital. Si a los métodos

desplegados en su génesis histórica Marx los llamó “acumulación originaria”,

recuperando una formulación propia de la economía clásica (previous accumulation, lo

llamaba Adam Smith), no fue por ubicarlos en el pasado, sino para distinguirlos de

aquellos que eran resultado de su acción como capital. La diferencia entre unos y otros

no radicaba en su ubicación en el tiempo, sino en determinaciones formales: era la

diferencia entre la transformación del dinero en capital y el movimiento del capital

como dinero, entre el despojo como presupuesto del capital y el despojo como resultado

de su existencia, entre la acumulación dineraria y la acumulación capitalista, entre el

punto de arranque del capital y el capital como punto de arranque.

En su Crítica de la economía política, Marx no se había propuesto reconstruir una

historia del capital, sino descifrarlo teóricamente develando su esencia y formas de

aparición. Si en la fluidez de un discurso teórico el abordaje del origen del capital

aparecía como un repentino e inesperado “vuelco a la historia”, ello no era un capricho

sino un paso obligado en su argumentación teórica. La irrupción de la historia viva en el

análisis de Marx estaba orientada a revelar una distinción deliberadamente oculta en el

discurso de la economía clásica: la diferencia entre aquellos modos de apropiación nocapitalista

que habían sido presupuestos externos al capital (condiciones de su devenir,

de su llegar a ser) y la apropiación capitalista, sostenida en la explotación de trabajo

ajeno. “Los economistas burgueses, que consideran al capital como una forma

productiva eterna y conforme a la naturaleza (no a la historia), tratan siempre de

justificarlo tomando las condiciones de su devenir por las condiciones de su realización

actual”, escribía Marx y agregaba:

Estos intentos apologéticos no demuestran más que mala conciencia y la imposibilidad

de establecer la armonía entre el modo de apropiación del capital como capital y las

leyes generales de la propiedad, proclamadas por la sociedad capitalista misma. Por otra

parte, y esto es mucho más importante para nosotros, nuestro método pone de

manifiesto los puntos en los que tiene que introducirse el análisis histórico, o en los

cuales la economía burguesa como mera forma histórica del proceso de producción

apunta más allá de sí misma a los precedentes modos de producción histórica. Para

analizar las leyes de la economía burguesa no es necesario, pues, escribir la historia

real de las relaciones de producción. Pero la correcta concepción y deducción de las

mismas, en cuanto relaciones originadas históricamente, conduce siempre a primeras

ecuaciones que apuntan a un pasado que yace por detrás de este sistema. Tales

indicios, conjuntamente con la concepción certera del presente, brindan también la clave

para la comprensión del pasado; un trabajo aparte, que confiamos en poder abordar

alguna vez.[8]

A contracorriente de la economía clásica, que presentaba la acumulación privada de

riqueza como si estuviera basada en el trabajo personal y como brotando de la

circulación mercantil simple, Marx estaba interesado no sólo en subrayar lo que acaba

de descubrir: que la acumulación de capital era valorización de plusvalor mediante la

apropiación de trabajo ajeno, sino que el comercio y el atesoramiento de dinero eran

insuficientes, por sí mismos, para desencadenarla. Si la valorización de valor se realiza

en la apropiación de trabajo ajeno mediada por el intercambio mercantil privado,

entonces, razonaba Marx, en el concepto “capital” estaba contenida la clave de su

génesis histórica. La existencia de trabajo vivo excluido de toda riqueza objetiva, mera

subjetividad despojada, era un presupuesto histórico del capital deducido lógicamente

del análisis. En lo que puede considerarse una de las páginas esenciales de los

Grundrisse, Marx razonaba:

La disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como ley necesaria de este

intercambio entre el capital y el trabajo. El trabajo, puesto como no-capital en cuanto

tal, es: 1) Trabajo no-objetivado, concebido negativamente. En cuanto tal, es no-materia

prima, no-instrumento de trabajo, no-producto en bruto: el trabajo disociado de todos

los medios de trabajo y objetos de trabajo, de toda su objetividad; el trabajo vivo,

existente como abstracción de estos aspectos de su realidad efectiva (igualmente novalor);

este despojamiento total, esta desnudez de toda objetividad, esta existencia

puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como miseria absoluta: la miseria, no como

carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. O también -en cuanto es el

no-valor existente, y por ello un valor de uso puramente objetivo, que existe sin

mediación-, esta objetividad puede ser solamente una objetividad que coincide con su

inmediata existencia corpórea […] 2) Trabajo no-objetivado, no valor, concebido

positivamente, o negatividad que se relaciona consigo misma; es la existencia noobjetivada,

es decir inobjetiva, o sea subjetiva, del trabajo mismo. El trabajo no como

objeto, sino como actividad, no como autovalor, sino como la fuente viva del valor.[9]

La transformación del dinero en capital no solamente suponía una producción orientada

al valor de cambio y trabajo objetivado en valores de uso en magnitud suficiente para

absorber plustrabajo. Presuponía también, y sobre todo, la disociación entre trabajo vivo

y riqueza objetiva: la existencia del trabajador “libre”, despojado de medios de

producción y subsistencia. “Una vez presupuesta esta disociación”, concluía Marx, “el

proceso de producción sólo puede producirla de manera nueva, reproducirla y volverla a

producir en una escala cada vez mayor”.[10]

En el origen del capital Marx contemplaba entonces dos presupuestos históricos. De una

parte, la disolución de vínculos de dependencia basados en la sujeción personal y la

coerción física directa (esclavitud y servidumbre) y la aparición del “trabajo libre”, esto

es, del trabajador que habiendo dejado de pertenecer a otro, podía disponer de sí mismo

y de su fuerza de trabajo como su propiedad. De otra parte, la disolución violenta de

aquel vínculo natural que había permitido durante siglos la reproducción autosuficiente

de la vida humana: la relación con la tierra. En consecuencia, la destrucción de la

antigua propiedad agraria y de los lazos comunitarios que posibilitaban y protegían

ese vínculo natural, fuera bajo la forma de propiedad comunal, fuera como propiedad

privada basada en el trabajo personal y condicionada a la pertenencia a una comunidad

política: ambas orientadas no al valor de cambio, sino al disfrute directo. En otras

palabras el capital, en su origen histórico, había supuesto arrancar al productor sus

medios de subsistencia y romper los lazos protectores de la comunidad forzándolo a

“vender su pellejo” para preservar la vida. Proletario, cabe recordar, significaba desde

la antigua Roma justamente eso: aquel que no poseía nada más que su prole. “El dinero

mismo, en tanto participa activamente en este proceso histórico”, agregaba Marx, “sólo

es activo en cuanto él mismo interviene como un medio de separación extremadamente

enérgico y en cuanto colabora en la producción de los trabajadores libres desprovistos

de lo objetivo, despojados”.[11]

Despojo, desamparo, soledad y pérdida de autonomía aparecían entonces como

dimensiones profundas del desgarramiento de la comunidad natural operado con la

expansión del capital. En el horizonte teórico de Marx el despliegue de la modernidad

capitalista no significaba solamente un cambio en el “modo de producir”, sino una

dislocación de orden civilizatorio, es decir, en la autopercepción de los seres humanos,

en su relación con la naturaleza y en el modo de vinculación con los otros:

instrumentalización de la naturaleza, ruptura de vínculos comunitarios, cosificación de

la vida social y despersonalización de las relaciones humanas eran parte del proceso de

universalización de la forma-valor. “El dinero mismo es la comunidad, y no puede

soportar otra superior a él […] Allí donde el dinero no es él mismo la entidad

comunitaria, disuelve la entidad comunitaria”, anotaba Marx. Y reflexionando sobre el

significado vital de la desaparición de la comunidad antigua por la acción disolvente del

capital agregaba:

El supuesto elemental de la sociedad burguesa es que el trabajo produce inmediatamente

el valor de cambio, en consecuencia dinero, y que del mismo modo, el dinero también

compra inmediatamente el trabajo, y por consiguiente al obrero, sólo si él mismo, en el

cambio, enajena su actividad. Trabajo asalariado, por un lado, capital por el otro, son

por ello únicamente formas diversas del valor de cambio desarrollado y del dinero como

su encarnación. Por lo tanto el dinero es inmediatamente la comunidad, en cuanto es la

sustancia universal de la existencia para todos, y al mismo tiempo el producto social de

todos. Pero en el dinero, como ya vimos, la comunidad es para el individuo una mera

abstracción, una mera cosa externa, accidental, y al mismo tiempo un simple medio para

su satisfacción como individuo aislado. La comunidad antigua supone una relación

totalmente distinta del individuo consigo mismo. Por lo tanto, el desarrollo del dinero en

su tercera determinación [como capital] la rompe. Toda producción es una objetivación

del individuo. Pero en el dinero (valor de cambio) la objetivación del individuo no se da

en cuanto es puesto en su carácter determinado natural, sino en cuanto es puesto en una

determinada relación social, que le es al mismo tiempo externa.[12]

El tratamiento del origen del capital no era pues, en el discurso de Marx, una mera

digresión histórica, sino un paso obligado en su arquitectura teórica y conceptual. Ese

análisis revela dos cosas. Primero, que la comprensión teórica de la esencia del capital

era un requisito para la explicación de su génesis histórica. Sin esa comprensión teórica,

como apuntó Alfred Schmidt, “Marx no habría podido desplegar en el plano del

contenido los presupuestos históricos de su aparición: no habría sabido dónde y cómo

buscarlos”.[13] Segundo, que la llamada “acumulación originaria” era un momento

constituyente del capital y, por tanto, contenida en su concepto. Considerado el capital

como ya siendo, la “acumulación originaria” era un momento vigente, actualizado, en el

proceso de su reproducción ampliada. En el despliegue del capital, que Marx se

representaba con la imagen de una espiral ascendente, se repetía una y otra vez,

exponencialmente, la misma historia contada en la narración de la “acumulación

originaria”:

Si, como hemos visto, la transformación del dinero en capital supone un proceso

histórico, que ha separado las condiciones objetivas del trabajo, que las ha

autonomizado contra los trabajadores, por otra parte, el efecto del capital, una vez que él

ya ha surgido, y su proceso, consisten en someter toda la producción y en desarrollar y

extender por todas partes la separación entre trabajo y propiedad, entre el trabajo y las

condiciones objetivas del trabajo. Se verá en el desarrollo posterior cómo el capital

aniquila el trabajo artesanal, a la pequeña propiedad de la tierra en la que el propietario

trabaja, etc., y a sí mismo en aquellas formas en que no aparece en oposición al trabajo,

en el pequeño capital y en las especies intermedias, híbridas, situadas entre los modos

de producción antiguos (o las formas que éstos asuman como resultado de su

renovación sobre la base del capital) y el modo de producción clásico, adecuado, del

capital mismo.[14]

Con el análisis de la “acumulación originaria”, por lo demás, Marx intentaba

únicamente esbozar la génesis histórica de la socialidad capitalista en Europa

occidental, sin considerar los territorios no-europeos y, sobre todo, sin presuponer el

mundo del capital como ya existente. Así lo advertía diez años después, en la polémica

desatada sobre la cuestión rusa, frente a las pretensiones de convertir aquella narración

en una filosofía de la historia.[15] Partiendo de la producción capitalista y del mercado

mundial, la expansión geográfica, el despojo, la disolución de comunidades antiguas y

la proletarización seguían dibujándose como tendencias de la acumulación capitalista:

“lo propio del capital no es otra cosa que el acoplamiento de las masas de brazos e

instrumentos que él encuentra preexistentes. Los aglomera bajo su imperio. Esa es su

verdadera acumulación”.[16]

En la segunda mitad del siglo XIX, mientras redactaba los Grundrisse y preparaba los

materiales para la publicación del primer tomo de El capital, la India, China, Persia,

Rusia, Estados Unidos, Polonia e Irlanda aparecían ante su mirada como territorios

enigmáticos de un nuevo y conflictivo ciclo de despojo en que el proceso de

“acumulación originaria” estaba apenas realizándose: no estimulado por el comercio

-forma antediluviana de aparición del capital- sino por el impulso de la valorización de

valor irradiado desde las metrópolis. La penetración de capital británico en el imperio

chino, la destrucción de la comuna rural y la introducción del ferrocarril en la India, la

abolición de la servidumbre en Rusia, la guerra civil norteamericana, la colonización de

California y Australia y la confiscación violenta de tierras a millares de campesinos en

Irlanda desfilaban ante sus ojos como otros tantos procesos implicados en la expansión

mundial del capital. En medio de esa expansión, Marx seguía con atención las sacudidas

provocadas por el trastocamiento civilizatorio que el capital imponía a su paso. Era

testigo lúcido de un pedazo de la historia de la rebelión humana frente a la violencia, la

explotación, la humillación y el despojo contenidos en la dominación del capital:

rebeliones campesinas en China, el estallido del movimiento de liberación nacional en

Persia, la insurrección campesina y popular contra la dominación británica en la India,

la sublevación polaca y la rebelión irlandesa por la autonomía y defensa de la pequeña

propiedad rural fueron algunos de los acontecimientos analizados por Marx en sus

colaboraciones en el New York Daily Tribune.[17]

Si todo esto es así, la ubicación de la llamada “acumulación originaria” en el primer

tomo de El capital, incluida entre el capítulo dedicado a la “Ley general de la

acumulación capitalista” y el reservado a “La teoría moderna de la colonización”, no fue

producto del azar, sino una decisión consciente y coherente con un método de

exposición. Esa ordenación revela que Marx no podía referirse al origen histórico del

capital sin antes haber expuesto sus determinaciones formales. Pero revela además que

la expansión territorial, la ampliación del despojo, la proletarización de poblaciones

enteras, la disgregación de la comunidad rural, la ruptura de lazos protectores de la

autosuficiencia material y la incorporación de naturaleza y trabajo en los circuitos de

valorización eran contemplados, como tendencias, en el despliegue del capital como

“mundo acabado”.

Globalización, explotación y despojo

Vivimos años en que la expansión del capital atraviesa nuevamente uno de sus grandes

ciclos y, bajo la forma de una restructuración global de las relaciones entre las clases,

entre las naciones y entre los capitales, ha iniciado una nueva etapa en la vida y la

muerte del capital en el mundo y en cada una de sus regiones. Como ha sucedido en

toda su historia, esta renovada expansión se sirve de la violencia estatal, encargada de

sostener la nueva dilatación del reino de la mercancía: abrir territorios, imponer nuevas

reglas laborales, privatizar bienes públicos, confiscar derechos, detener éxodos

migratorios y quebrar resistencias. Como ha sucedido también desde su gestación en el

siglo XVI la guerra, la conquista territorial, la destrucción de mundos de la vida y el

despojo son momentos constitutivos de esta nueva expansión del capital en el mundo.

Actualizada y potenciada por las innovaciones tecnológicas, esta universalización del

capital aparece hoy como un cambio de época: una reconfiguración histórica del modo

de dominación y sus formas políticas, del espacio global y la geografía, de los

entramados culturales y las subjetividades.

El nuevo ciclo de acumulación abierto en el último cuarto del siglo XX se despliega

simultáneamente en el interior de las relaciones mercantiles ya instituidas y en

confrontación con otras matrices civilizatorias: incorporando bienes naturales en los

circuitos de valorización, extendiendo la economía mercantil-capitalista, disolviendo

antiguas comunidades agrarias, expulsando y proletarizando poblaciones indígenas y

campesinas. El incremento de la explotación en la relación salarial y la acumulación

por despojo aparecen superpuestos y combinados, aunque en una escala infinitamente

superior dadas las innovaciones científico-tecnológicas. Microelectrónica, informática,

biotecnología, ingeniería genética y nanotecnología permiten que la subsunción de

naturaleza, trabajo, destrezas y conocimientos en los circuitos de valorización rompa

hoy con límites inimaginables: biodiversidad, creación intelectual, códigos genéticos,

espacio radioeléctrico, espacio aéreo, energía eólica, bienes arqueológicos, órganos del

cuerpo humano.

Las formas específicas que este doble y combinado proceso adopta en cada nación

dependen no sólo de su ubicación geográfica y de la extensión y densidad alcanzada

previamente por la difusión de relaciones capitalistas. Dependen también de relaciones

de fuerzas y, en muchos casos, de revertir derechos conquistados en grandes batallas

históricas. Borrar registros de la memoria colectiva, romper resistencias e imponer sobre

tierra arrasada el nuevo mando del capital son requerimientos centrales en esta nueva

tendencia histórica. Rusia, Europa centro-oriental, China, la India y México han sido

grandes laboratorios de este arrasamiento.

El incremento de la explotación en la relación salarial, es decir, la ampliación de la

escala de apropiación de trabajo ajeno, es uno de los ejes en que se sostiene el nuevo

ciclo de acumulación. La desvalorización de la fuerza de trabajo y la flexibilidad

laboral son dos estrategias combinadas que se han seguido para aumentar la explotación

comprimiendo salarios reales, desmontando contratos colectivos, prolongando el ciclo

de vida laboral y eliminando derechos sindicales que habían sido conquistados en

grandes batallas históricas (salario mínimo, limitación legal de la jornada laboral,

derechos de pensión y jubilación, reglamentación del trabajo femenino, prohibición del

trabajo infantil). La amenaza de desempleo, la fragmentación del mundo laboral y la

deslocalización geográfica de empresas e inversiones han sido, en este terreno, las rutas

seguidas para romper resistencias. Esta embestida contra el trabajo, cuyos ritmos varían

de una nación a otra, está acompañada de la destrucción de las redes protectoras

contenidas en las instituciones estatales de seguridad social (salud, educación, vivienda,

seguro de desempleo), así como de los pactos corporativos en que se sostuvo la

regulación estatal de las relaciones laborales durante el siglo XX.

La acumulación por despojo es el segundo eje de la expansión contemporánea del

capital. Este proceso, que significa abrir al capital nuevas áreas y territorios para la

valorización, se está realizando a través de dos vías: i) privatización de bienes y

servicios públicos: medios de comunicación y transporte (puertos, aeropuertos,

carreteras, ferrocarriles, compañías de aviación), telecomunicaciones (telefonía digital,

sistemas satelitales), banca y servicios financieros, petróleo y petroquímica, minas y

complejos siderúrgicos, sistema de seguridad social (salud, educación, vivienda) y hasta

los fondos de pensión y retiro de los trabajadores y ii) disolución de formas puras o

híbridas de la comunidad agraria (como el ejido mexicano o los koljoses y sovjoses

soviéticos) y la conversión de la tierra en mercancía: un proceso que ha significado en

México la afectación de 3.5 millones de campesinos, el traspaso de tierras colectivas a

proyectos de inversión privada en desarrollos inmobiliarios y turísticos y, según cifras

del Banco Mundial, un éxodo rural de más de 6 millones de campesinos mexicanos en

la última década.[18]

La forma doctrinaria de este proceso, el ideario neoliberal, está desbloqueando así el

ciclo interrumpido de la expansión planetaria iniciado en el último cuarto del siglo XIX,

la belle époque del capital. Aquella marcha triunfal del capital, que desembocó en dos

guerras mundiales y en el estallido de revoluciones en sociedades agrarias (Rusia,

China, México), fue frenada por los grandes acuerdos del siglo XX. Esos que, poniendo

cercos al capital y tejiendo redes protectoras del mundo humano, clausuraron la utopía

decimonónica del mercado autorregulado: Welfare State, control y planificación estatal

de las economías nacionales, regulación estatal de las relaciones laborales y

mecanismos mundiales de regulación financiera (acuerdos de Bretton Woods).

Liberada de los diques construidos durante el siglo XX, la nueva marea de despojo

crece reimponiendo no sólo el derecho del capital sobre la tierra, sino cubriendo todos

los bienes naturales comunes: aguas, costas, playas, bosques, ríos, lagunas, semillas y

aun recursos que son presupuesto natural de reproducción de la vida, como el agua. Se

trata, como apuntó agudamente David Harvey, de “una reedición gigantesca del cercado

de las tierras comunales en la Europa de los siglos XV y XVI”.[19] A este proceso

corresponde, como tendencia, la ampliación de la escala de salarización de la fuerza de

trabajo y la creación de un enorme ejército industrial de reserva: 195 millones de

desempleados y mil millones de subempleados en el mundo en 2006, reconocidos

oficialmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).[20]

Mirada en los tiempos largos de la historia, y no desde la economía o la política, la

llamada “globalización” aparece entonces como actualización de la violencia secular de

la modernidad capitalista: violencia contra la economía natural, violencia en la

competencia entre capitales y violencia -real o potencial- implicada en el nuevo

monopolio planetario de la coerción física. Y como fundamento de esta nueva

universalización del capital la acumulación por despojo: esa que destruyendo la base

material y cultural de antiguas civilizaciones en todos los rincones del globo, incorpora

al capital territorios, naturaleza, trabajo, destrezas y conocimientos desplegándose con

los mismos métodos de robo y depredación descritos por Marx, actualizados y refinados

hoy por las innovaciones científico-tecnológicas: derechos monopólicos de propiedad

intelectual (patentes, marcas), control oligopólico del mercado global de semillas,

monopolios industriales de productos transgénicos (maíz, soya, algodón) y apropiación

privada de saberes tradicionales forman parte de los nuevos mecanismos de expoliación

y de la competencia entre capitales.

Desamparo, migraciones bíblicas, retorno del trabajo infantil, exclusión y humillación

racial, destrucción de patrimonios culturales, calentamiento global, catástrofes

ecológicas, revueltas en los suburbios pobres de las grandes capitales europeas y una

violencia cotidiana vuelta pandemia, son algunas de las nuevas imágenes que

acompañan a este cambio de época.

En el gran pasaje histórico de la comunidad natural a la comunidad mundial del dinero,

atravesado por la violencia y el despojo, el capital disuelve formas precapitalistas, lazos

protectores de la comunidad estatal y vínculos sagrados con la naturaleza,

reemplazándolos por la socialidad mercantil-capitalista: una forma de vinculación

humana que coloca al valor de cambio como nexo social dominante, encarnado en el

dinero: representación cósica de una comunidad abstracta, fragmentada, de la que él es

el único soberano.

Marx, por supuesto, no proponía el retorno a la comunidad antigua, impensable e

indeseable en su horizonte de análisis dadas las enormes posibilidades de riqueza,

creación, tiempo libre, goce y disfrute abiertas con el despliegue del proyecto

civilizatorio del capital. Dibujaba más bien la recuperación del mundo humano,

contenida como utopía posible junto al lado bárbaro de ese proceso. En otras palabras,

la construcción de una comunidad política de libres e iguales fundada en el

establecimiento de un vínculo consciente -y no sagrado- con la naturaleza en tanto

aceptación del irremediable anclaje natural de la vida humana frente a la soberbia de la

razón tecnológica, empeñada en domeñar y, en el extremo, prescindir de la naturaleza,

como si el mundo fuera mero artificio humano.

* Texto presentado en el ciclo de conferencias Elementos fundamentales para la crítica

de la economía política. A 150 años de la redacción de los Grundrisse de Karl Marx,

Facultad de Economía, UNAM, México, 28 noviembre 2007. Enviado por la autora

para su publicación en Herramienta.

Me gusta: Me gusta Cargando...