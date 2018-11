MARTIN BUBER: CAMINO DE UTOPÍA.

En los años sesenta el régimen ofreció una cierta apertura editorial, en parte para combatir las editoriales del exilio. Entre estas se encontraba el Fondo de cultura Económica, creada –se decía- por exiliado, que publicaba obras muy avanzadas que se podía comprar en la trastienda de las librerías. Entre sus títulos sonaba este “Camino de utopía” cuya primera edición castellana databa de 1955 y que dedicaba estudios a Proudhon, Kropotkin y Landauer así como a Marx y Lenin, un territorio sobre el que queríamos saber lo más posible. En esta famosa obra, su autor efectúa una nueva valoración de los socialistas que han sido llamados utópicos, y expone sus objetivos, sus ensayos para realizar un orden socialista y las causas de su fracaso. Asimismo estudia el valor que las instituciones comunitarias como la cooperativa, la comuna rural, etc., tienen para la realización de un nuevo orden social, y los motivos que llevaron al más grande experimento social de nuestra época nada menos que a convertirse en un aparato gigantesco y prepotente que aniquila toda posibilidad de que subsistan en él las condiciones que para aquellos “utopistas” eran precisamente la garantía de un socialismo genuino: la libertad de asociación, la autonomía más amplia posible de las pequeñas agrupaciones y su ordenación federativa y descentralizada.

Martin Buber (Viena, 8 de febrero de 1878 – Jerusalén, 13 de junio de 1965) dedicaba también un capítulo a otro intento socialista actual – el de Palestina- convencido de que es un ensayo que no ha fracasado, y esboza en un capítulo final las características que deberá tener una sociedad reestructurada, que se vea libre del centralismo riguroso que la máquina estatal – en sus diversas formas- ejerce actualmente sobre ella. En esta polémica, aunque bien documentada y estrictamente objetiva, palpita la ansiedad de un pensador que se enfrenta a la pregunta acerca del destino próximo del hombre como ente social. No sabría decir hasta qué punto se trata de un enfoque actualizado o sobrepasado, pero de lo que no hay duda es que en su momento jugó un papel didáctico muy destacado.