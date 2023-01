Lucha de clases en Gran Bretaña en 2023

5 de enero. Hannah Sell. Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT.

El Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) entra en 2023 lleno de optimismo. Las razones del pesimismo o incluso de la desesperación son obvias. 2022 fue un año de caída dramática de los niveles de vida, un cambio climático aterrador y el horror de la guerra; y todo esto está listo para continuar. A medida que la inflación se ha disparado, miles de millones de personas más en todo el mundo luchan por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Este sistema capitalista cada vez más bárbaro ofrece cuantiosas ganancias para unos pocos y empobrecimiento para la mayoría. En 2022, por primera vez en este siglo, los salarios mensuales reales cayeron a nivel mundial. Al mismo tiempo, el capitalismo es incapaz de tomar el tipo de medidas exhaustivas que se necesitan para combatir y revertir el cambio climático.

Sin embargo, en 2022, en Gran Bretaña y otros países, una fuerza volvió a entrar en escena en la historia y podría provocar el cambio fundamental que se necesita. La base de nuestro optimismo es la confianza del Partido Socialista en la capacidad de la clase trabajadora y los oprimidos para construir un mundo socialista democrático mejor. Mire, por ejemplo, el heroico movimiento iraní por ‘mujeres, vida, libertad’ que repetidamente se ha enfrentado al brutal régimen dictatorial iraní. O la respuesta de las masas de Sri Lanka a su completo empobrecimiento, con carencias de todas las necesidades, levantándose y arrasando con la presidencia de Gotabaya Rajapaksa con la huelga general más grande desde 1980.

Por supuesto, ninguno de los heroicos movimientos que estallaron en 2022 ha logrado aún un cambio fundamental. En Sri Lanka Gotabaya fue expulsado pero un gobierno pro-capitalista sigue presidiendo la miseria y la represión creciente. Eso no niega el poder potencial del levantamiento de Sri Lanka. En cambio, señala la necesidad de que las masas se organicen en su propio partido, capaz de establecer un gobierno de trabajadores que esté decidido a desafiar los dictados de los mercados internacionales y comenzar a construir una sociedad socialista en interés de Sri. pueblo de Lankan.

Las mismas tareas se plantearán aquí en Gran Bretaña. En 2022, los trabajadores en Gran Bretaña actuaron juntos colectivamente de una manera que no habíamos visto en generaciones. Hace solo dos años, durante la pandemia, la Oficina de Estadísticas Nacionales del gobierno dejó de molestarse en recopilar cifras de huelgas, que habían estado en mínimos históricos durante los años previos a la pandemia. Los periódicos capitalistas hacía tiempo que se habían deshecho de los ‘corresponsales industriales’ como reliquias innecesarias de una era pasada. La única forma de enterarse del movimiento obrero y de las huelgas que se produjeron era leyendo la prensa obrera, en particular la Socialista.

Ahora, sin embargo, aunque el Socialist sigue siendo, con mucho, el mejor lugar para escuchar a los trabajadores involucrados sobre sus luchas, todos los boletines de noticias y los principales periódicos se han visto obligados a dar portadas a los 1,5 millones de días de huelga perdidos solo en diciembre de 2022: en comparación, por ejemplo, con un total de 39.000 trabajadores en huelga, en su mayoría por un día, en 2017.

Como era de esperar, la prensa pro-capitalista ha cubierto principalmente las huelgas para atacarlas, pero su implacable propaganda sobre los huelguistas ‘robando la Navidad’ no ha interrumpido el apoyo público, que las encuestas de opinión muestran en un nivel más alto ahora que cuando comenzó la ola de huelgas seis Hace meses. Por el contrario, una nueva generación está descubriendo que la única razón por la que tiene algún derecho en el trabajo, incluidas las vacaciones de Navidad, es que la clase trabajadora, organizada colectivamente en sindicatos, luchó por ellos. La clase trabajadora y gran parte de la clase media sufrieron la peor caída en el nivel de vida desde la Segunda Guerra Mundial el año pasado, y se enfrentan a una caída adicional promedio del 3,8 % en los ingresos disponibles en 2023, al mismo tiempo que el aumento de las tasas de interés comienza a hacer más difícil pagar las hipotecas. Han experimentado los servicios públicos, sobre todo el NHS, en estado de colapso. El resultado es un poderoso estado de ánimo de solidaridad con las huelgas.

Los conservadores débiles intentan atrincherarse

En el momento de escribir este artículo, los multimillonarios que encabezan el gobierno Tory se han negado a conceder un centavo a los huelguistas, ¡o incluso a hablarles sobre salarios! Sin embargo, su aparente intransigencia no proviene de una posición de fuerza, sino de debilidad. El Partido Conservador y la clase capitalista en su conjunto no ven una manera fácil de derrotar las huelgas. Esperan que las dificultades financieras de los huelguistas que comenzaron primero, en particular CWU y RMT, hagan que esas huelgas comiencen a desmoronarse. Sin embargo, como muestran las resonantes votaciones, no hay señales de que eso suceda hasta ahora. No obstante, es vital que todo el movimiento sindical construya un fondo masivo de solidaridad con la huelga para evitar que cualquier grupo de trabajadores tenga que volver al trabajo por hambre y para facilitar la escalada de la acción.

Para el gobierno, hacer concesiones daría confianza a otros para luchar, pero ‘mantenerse firme’ significa una ola creciente de acción industrial que podría obligar a los conservadores a dejar el cargo. No todas las papeletas han logrado superar las leyes antisindicales conservadores existentes, pero millones de trabajadores aún podrían estar potencialmente involucrados en acciones de huelga. Y las grietas en este ‘gobierno zombi’ profundamente dividido se están mostrando, particularmente en torno a la huelga de enfermeras, donde los conservadores, bajo el peso de la opinión pública, están comenzando a exigir concesiones.

Las presiones en la cúpula también se reflejaron en el comentario del almirante Sir Tony Radakin, el oficial militar de más alto rango de Gran Bretaña, de que las fuerzas armadas no eran «capacidad sobrante» y que sería «ligeramente peligroso» tratar a las fuerzas armadas como el «último respaldo». ” para huelgas. No tiene precedentes que una figura militar de alto rango en servicio critique incluso implícitamente la política de un gobierno Tory de esta manera.

Sus comentarios son una indicación de las profundas divisiones en la parte superior de la sociedad británica como resultado de la creciente crisis económica y social de su sistema. Radakin sintió la creciente ira entre las filas del ejército que enfrentaban proporcionar cobertura de huelga durante la Navidad para la que tenían poco o ningún entrenamiento, y ellos mismos sufrieron austeridad con un aumento salarial del 3,75% por debajo de la inflación en 2022. los ‘squaddies’ sacarán la conclusión de que ellos también deberían tener derecho a afiliarse a un sindicato ya la huelga. Es el miedo a esta creciente radicalización lo que motivó la intervención de Radakin.

Los comentarios de Radakin son una señal de que la clase capitalista está empezando a temer por el futuro de su sistema. Son una pequeña minoría de la sociedad, cuya riqueza proviene de la explotación de la mayoría. El aparato represivo de la maquinaria estatal, incluidos el ejército y la policía, juega, en última instancia, un papel vital en el mantenimiento del dominio de los capitalistas. Que la neutralidad del Estado es una ilusión quedó ilustrado hace unos años por la respuesta de altos mandos militares a la elección de Jeremy Corbyn como líder laborista. El general Sir Nicholas Houghton, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, dijo que le «preocuparía» que las opiniones de Corbyn se tradujeran en poder, mientras que Michael Clarke, del grupo de expertos militares Royal United Services Institute, argumentó que «las fuerzas armadas no pertenecen a el gobierno, pertenecen al monarca.” Sin embargo, como dijimos en su momento, los generales no podrían haber obtenido el apoyo de las filas obreras del ejército para actuar contra un gobierno que contaba con el apoyo activo de la clase obrera. La evidente ira de los soldados ante los intentos de este gobierno de utilizarlos como rompehuelgas es una indicación de que el descontento se está gestando en la base del ejército, como en el resto de la sociedad.

Por la máxima unidad en la acción

Existe la posibilidad de que un movimiento huelguístico unido obligue a este gobierno a dejar el cargo. Inevitablemente, se están haciendo intentos de debilitar el movimiento tratando de crear divisiones entre huelgas, con periódicos de derecha como el Daily Express pidiendo que se hagan concesiones a las enfermeras mientras atacan a la RMT. La dirección del movimiento sindical debe estar unida frente a estos ataques, argumentando enérgicamente que todos los trabajadores merecen al menos un aumento salarial acorde con la inflación, y que la victoria de un grupo debe verse como un paso adelante para toda la clase. . Los argumentos a favor de la unidad, por supuesto, deben combinarse con el aumento de la unidad en la acción.

Las entrevistas concedidas por el nuevo secretario general del Congreso de Sindicatos (TUC), Paul Nowak, han tenido un tono más combativo que el de su predecesora, Frances O’Grady. Desafortunadamente, sin embargo, sus conclusiones han estado muy por debajo de lo que se necesita. En el Financial Times afirma haber leído al gran revolucionario ruso León Trotsky, ¡pero parece que nada de eso le pegó! Se informa que restó importancia a las conversaciones sobre una huelga general “señalando que una huelga masiva de este tipo infringiría la legislación sindical y tendría poco sentido para grupos tan dispares como maestros y fisioterapeutas que estaban preocupados por el salario, pero poco inclinados a militancia.»

Las conclusiones ‘moderadas’ de Nowak siguen la misma tradición que O’Grady y muchos otros líderes del TUC antes que ella. Sin embargo, mientras O’Grady era secretario general de TUC en un momento de pocas huelgas, Nowak está ‘dirigiendo’ el movimiento en un momento en que una nueva generación tiene que hacer huelga y sacar conclusiones rápidamente como resultado. Nowak tiene razón cuando dice que muchos de los huelguistas nunca se han considerado ‘militantes’, pero están aprendiendo que para un trabajador ser llamado militante es la consecuencia inevitable de levantarse contra los ataques que llueven.

Construir para una huelga general de 24 horas

En los piquetes de todo el país, mientras se llevan a cabo todo tipo de discusiones sobre qué tácticas se necesitan para ganar, hay un tema sobre el que hay unanimidad: que se necesita una huelga general de 24 horas. Todos pueden ver que tiene sentido que todos los diferentes grupos de trabajadores involucrados en la acción se unan en huelga un día, vinculados a las demandas de aumentos salariales dignos para todos y para sacar a los tories. Esto por sí solo involucraría a millones de trabajadores y sería un paso significativo hacia una huelga general de un día. Si se convocaran manifestaciones locales en cada pueblo y ciudad, no hay duda de que otros trabajadores, estudiantes y jubilados optarían por participar. Actualmente se están llevando a cabo discusiones entre los sindicatos sobre la designación de un día para tal acción, probablemente a principios de febrero. Si el TUC no actúa,

En la misma entrevista con el Financial Times, Nowak advierte correctamente sobre la amenaza de los Tories de una nueva legislación antisindical, al mismo tiempo que promete que “nuestros sindicatos…todavía encontrarán maneras de tomar medidas efectivas”. Desafortunadamente, sin embargo, su plan para luchar contra la legislación antisindical parece limitarse a “desafiarla legalmente”.

En principio, no hay nada de malo en luchar contra los conservadores por medios legales, pero, como casi todos los sindicatos que han tomado medidas en los últimos años saben muy bien, las probabilidades en los tribunales capitalistas están en contra del movimiento obrero. Cualquier acción legal solo puede ser un complemento secundario de una respuesta industrial. La vacilación de los conservadores en introducir nuevas leyes antisindicales hasta ahora se debe a su temor, como admitió el secretario de transporte Mark Harper, de que hacerlo podría provocar que los sindicatos intensifiquen su huelga. Los conservadores han visto cómo su partido hermano en Ontario, Canadá, se vio obligado a retirar nuevas leyes antihuelgas en el transcurso de un fin de semana ante la amenaza del movimiento sindical con una huelga general. Aquí también, si el gobierno procede,

Si el TUC en Gran Bretaña respondiera a la nueva legislación antisindical de la forma en que sucedió en Ontario, las leyes serían historia y también podría hacerlo este débil gobierno Tory. Tal huelga no solo aterrorizaría a la élite capitalista, sino que también aumentaría enormemente la confianza y la cohesión de la clase trabajadora.

La gran mayoría de los que actualmente están en huelga nunca lo han hecho antes, incluidos muchos de los que ahora son delegados y representantes. Las lecciones del pasado todavía se están volviendo a aprender, por ejemplo, piquetes masivos organizados democráticamente que bloquean la entrada de esquiroles al lugar de trabajo. Esto es inevitable dado lo nuevo que es la huelga para la mayoría, pero la lucha en sí misma educa, y las ideas sobre cómo asegurar que las huelgas ganen ya se están desarrollando rápidamente. Comprender la fuerza colectiva de la clase trabajadora es un aspecto vital del desarrollo de la conciencia de clase. La gran manifestación masiva de trabajadores postales frente al parlamento el 9 de diciembre, seguida de una marcha hasta el Palacio de Buckingham, tuvo un gran efecto en el aumento del espíritu de lucha de los miembros de la CWU. Imagine el efecto electrizante de todos ‘golpeando juntos’.

Necesidad urgente de una voz política para la clase trabajadora

Otro tema que comienza a discutirse en los piquetes es cómo se podría aumentar la fuerza colectiva de los trabajadores al tener también una voz política. Hay un deseo desesperado de sacar a los conservadores, y un gobierno laborista liderado por Keir Starmer está en la agenda. Sin embargo, Nowak, un representante del movimiento sindical, ha usado su plataforma para advertir a los sindicalistas que los laboristas “no pueden abrir los grifos desde el primer día”. Esta es una forma muy poco disimulada de defender a un gobierno liderado por Starmer que continúa con la austeridad conservadora y apela a los sindicalistas del sector público para que no hagan huelga cuando los laboristas estén en el poder.

En la conferencia de este año de la Confederación de la Industria Británica, Starmer fue recibido con un entusiasmo sin precedentes, mientras que Sunak tuvo una recepción muy fría. Sobre todo, esto se debe a que la mayoría de la clase capitalista ahora cree que un gobierno laborista sería más capaz de implementar su programa de ataques contra la clase trabajadora de manera más efectiva que este gobierno tory roto.

Históricamente, la clase capitalista ha confiado repetidamente en la dirección pro-capitalista del Partido Laborista para usar su autoridad como partido de la clase trabajadora para implementar políticas impopulares en el gobierno.

Esta vez también, el alivio de que los tories se hubieran ido daría como resultado que los trabajadores le dieran una ‘oportunidad’ al gobierno laborista, esperando desesperadamente que actuara en su interés. No obstante, el laborismo de hoy no es visto por los trabajadores como ‘su partido’ como lo fue en el pasado.

La brutal realidad procapitalista del Nuevo Laborismo de Starmer haría añicos las inevitables esperanzas iniciales. La élite capitalista exigirá que Starmer presida un programa contra la clase obrera mucho más vicioso que el del New Labor Mark I bajo Tony Blair. En 1997 la economía creció un 4,9%, mientras que Starmer llegaría al poder en el contexto de una recesión que la clase capitalista está decidida a pagar por la clase obrera.

Starmer y su gabinete en la sombra ya están haciendo todo lo posible para dejar en claro que gobernarán en interés de la élite capitalista. Es cierto que Starmer ha dicho que un gobierno laborista entrante estaría preparado, a diferencia de los tories, para negociar los salarios. Sin embargo, él y su gabinete en la sombra han dejado en claro en repetidas ocasiones que no estarían de acuerdo con los reclamos salariales de igualación de la inflación. En otras palabras, ellos también impondrían salvajes recortes salariales en términos reales a los trabajadores del sector público.

Al mismo tiempo, Starmer se ha negado incluso a comprometerse a derogar las nuevas leyes antisindicales, y Wes Streeting, el ministro de salud en la sombra, ¡también se ha comprometido a expandir la privatización en el NHS! Starmer ha prometido «hacer borrón y cuenta nueva» de las políticas del manifiesto de Corbyn de 2019, como la renacionalización de Royal Mail. Al hacerlo, está demostrando su intención de ignorar por completo las políticas aprobadas por la conferencia del Partido Laborista este año cuando se trata de redactar el programa electoral laborista. Sin embargo, ¡imagínese qué arma poderosa sería para los huelguistas en la huelga de Royal Mail si los laboristas prometieran nacionalizar, sin ninguna compensación para los accionistas gordos, tan pronto como ganaran las elecciones generales! De hecho, un factor central para que los conservadores se aferren al poder tanto tiempo como lo han hecho es la falta de una alternativa política real.

Si bien Starmer reclamaría el mérito de una victoria electoral, en realidad este gobierno Tory habrá sido derrocado como resultado de la ira de la población por lo que está sufriendo. Muchos verán la ola de huelgas como la principal expresión de esa ira. Un gobierno laborista se enfrentará a una clase trabajadora que ha ganado confianza y fuerza, y no aceptará la austeridad y los recortes salariales por mucho tiempo, sea cual sea el nombre del partido en el gobierno.

Esta es una era muy diferente a la década de 1990. La ola de huelgas es solo la última experiencia que está forjando el panorama de la nueva generación. Al crecer en la era de la Gran Recesión posterior a 2008, solo han experimentado el capitalismo en crisis. Luego vino la pandemia. Las encuestas de opinión muestran que los votantes que alcanzan los 40 años hoy son considerablemente más de izquierda que cuando tenían 20, una inversión de la ‘tradición’ de moverse hacia la derecha con la edad. Dado que el capitalismo no les ofrece ninguna perspectiva de un hogar seguro, un trabajo bien pagado o detener el cambio climático, la mayoría busca una alternativa a la izquierda. El gobierno de Starmer actuaría en interés del capitalismo. Por lo tanto, en este período se planteará con urgencia la necesidad de comenzar a construir un nuevo partido de masas de la clase obrera, basado en el movimiento obrero y con un programa socialista. el partido socialista, como parte de la Coalición de Sindicalistas y Socialistas, haremos todo lo posible para ayudar a tomar medidas en esa dirección, incluso presentando candidatos en las próximas elecciones generales. Junto a esto, el Partido Socialista trabaja con otros para transformar los sindicatos en organismos democráticos y de lucha.

2022 fue un año en el que los fracasos del capitalismo se hicieron patentes. Pero también fue un año de una lucha dramáticamente mayor contra esas fallas. 2023 será un año de lucha continua y de mayores oportunidades para que las ideas socialistas se fortalezcan.

Como parte del Comité por una Internacional de los Trabajadores, luchamos para convencer a una nueva generación, en Gran Bretaña y en todo el mundo, de la necesidad y la posibilidad de la transformación socialista de la sociedad. La nacionalización de los principales bancos y corporaciones que dominan la economía, alrededor de 150 en el caso de Gran Bretaña, bajo control y gestión de los trabajadores sentaría las bases para el desarrollo de un plan socialista de producción. Tal plan crearía la base para transformar la existencia de las personas. El hambre y la pobreza se convertirían rápidamente en una cosa del pasado. La ciencia y la técnica creadas por el capitalismo podrían aprovecharse para satisfacer las necesidades de todos mientras se protege el planeta.

