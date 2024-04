Esta semana comienza la reunión semestral del FMI y el Banco Mundial. Las agencias y sus invitados discutirán el estado de la economía mundial y los desafíos futuros y presentarán soluciones políticas. Al menos esa es la idea aparente.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, acaba de ser reelegida para otro mandato de cinco años sin oposición. En un anticipo de la reunión, describió cómo ve el FMI la economía mundial en 2024 y durante el resto de esta tercera década del siglo XXI. Ofreció un análisis deprimente. Se avecinaba una “década lenta y decepcionante”. De hecho, “sin una corrección de rumbo, nos dirigimos… hacia los tibios años veinte”. Sus comentarios precedieron la publicación de las últimas Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, incluido su pronóstico a largo plazo para la economía mundial.

Es una lectura sobria. Permítanme citar: “Ante varios obstáculos, las perspectivas de crecimiento futuro también se han deteriorado. El crecimiento mundial se desacelerará a poco más del 3 por ciento para 2029, según proyecciones a cinco años vista. Nuestro análisis muestra que el crecimiento podría caer aproximadamente un punto porcentual por debajo del promedio anterior a la pandemia (2000-19) para finales de la década. Esto amenaza con revertir las mejoras en los niveles de vida, y la desigualdad de la desaceleración entre las naciones más ricas y más pobres podría limitar las perspectivas de convergencia del ingreso global”.

“Un escenario persistente de bajo crecimiento, combinado con altas tasas de interés, podría poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda, restringiendo la capacidad del gobierno para contrarrestar las desaceleraciones económicas e invertir en bienestar social o iniciativas ambientales. Además, las expectativas de un crecimiento débil podrían desalentar la inversión en capital y tecnologías, posiblemente profundizando la desaceleración. Todo esto se ve exacerbado por los fuertes vientos en contra de la fragmentación geoeconómica y las perjudiciales políticas comerciales e industriales unilaterales”.

El principal impulsor del crecimiento de la producción mundial es el aumento de la productividad del trabajo, y eso se ha ido desacelerando. Y esto “es probable que siga disminuyendo, impulsado por desafíos como la creciente dificultad para lograr avances tecnológicos, el estancamiento en el nivel educativo y un proceso más lento mediante el cual las economías menos desarrolladas pueden alcanzar a sus pares más desarrollados”.

El FMI está dejando absolutamente claro que el modo de producción capitalista no está logrando aumentar la productividad, esencial para satisfacer las necesidades sociales de 8.000 millones de seres humanos. ¿Y por qué? Primero, porque la innovación se está desvaneciendo. En la economía convencional, esto se mide por lo que se llama productividad total de los factores (PTF), la cantidad de productividad que no puede explicarse mediante la inversión en medios de producción o en el empleo de mano de obra: es un residuo para completar el nivel total de productividad. En lo que va de esta década, el crecimiento global de la PTF se ha desacelerado a su tasa más baja desde los años 1980.

El FMI también dice que la falta de inversión suficiente en lo que a los economistas capitalistas les gusta llamar “capital humano” no ha llevado a ninguna mejora en las habilidades de la fuerza laboral global. Y lo más interesante es que el FMI admite que la brecha entre las economías capitalistas ricas y técnicamente más avanzadas (el bloque imperialista de hecho) y la periferia pobre y menos avanzada, donde vive el 80% de la humanidad, no se está reduciendo en absoluto, al contrario de lo que afirman. afirmaciones continuas de muchos estudios económicos convencionales.

La expansión de la economía mundial se ha estado desacelerando particularmente desde el final de la Gran Recesión de 2008-2009, dice el FMI, haciéndose eco de mi propio análisis de lo que he llamado una Larga Depresión en las principales economías capitalistas.

En particular, la inversión empresarial, el principal motor del crecimiento económico en las economías capitalistas, “se desplomó después de 2008, y en 2021 cayó alrededor del 40 por ciento de su tendencia anterior a la crisis financiera global”. ¿Y a qué se debe este descenso? El FMI dice: “desde 2008, la q de Tobin, un indicador de las expectativas futuras de productividad y rentabilidad de las empresas, ha disminuido entre un 10 y un 30 por ciento en promedio, contribuyendo a la mayor parte de la disminución explicada de la inversión tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes. » Esta es una forma indirecta de decir que el crecimiento de la inversión por parte de las empresas capitalistas se ha desacelerado porque no han obtenido los niveles de rentabilidad que esperaban, como muestra el gráfico siguiente.

Por lo tanto, la desaceleración del crecimiento del PIB real mundial, según el FMI, se debe a: 1) la desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral disponible en el mundo, que se proyecta caerá a sólo el 0,3% anual; 2) estancamiento de la inversión empresarial; y 3) debilitar la innovación. Para finales de esta década (y esto suponiendo que no haya una crisis global importante, como la sufrida en 2008 y 2020), el crecimiento global caerá al 2,8% anual por primera vez desde 1945.

¿Cuáles son los componentes de esta segunda década de desaceleración depresiva, según el FMI? El factor principal hasta ahora ha sido que los “recursos” han sido “mal asignados”. Lo que el FMI quiere decir es que el sistema de libre mercado no está asignando los medios de producción, la innovación tecnológica y la oferta laboral a los sectores que mejoran la productividad. Esa mala asignación está perdiendo 1,3 puntos porcentuales del crecimiento mundial cada año, estima el FMI. El FMI no dice esto, pero cuando la inversión capitalista se destina cada vez más a la especulación financiera y inmobiliaria, el gasto militar, la publicidad y el marketing, etc., no sorprende que se produzca una “mala asignación” de recursos que frene el crecimiento de la productividad.

El otro factor perjudicial para el crecimiento futuro que identifica el FMI es la “fragmentación” del comercio y la inversión globales, a medida que las principales potencias económicas avanzan hacia el proteccionismo, los aranceles, las prohibiciones de exportaciones y operaciones comerciales; y las potencias imperialistas lideradas por Estados Unidos buscan debilitar y estrangular a aquellos países que no “siguen la línea”, como Rusia y China. El FMI calcula que la división del anteriormente globalizado “libre comercio” en bloques competidores reducirá el crecimiento global anual hasta en 0,7% puntos.

¿Qué hacer? Después de su sombrío análisis del futuro, el FMI propone resolver los problemas a través de una mayor participación laboral (las mujeres van a trabajar) y más inmigración (ver mi publicación reciente), pero sobre todo mediante el paquete habitual de medidas económicas convencionales: “competencia de mercado, apertura comercial, acceso financiero y flexibilidad del mercado laboral”, es decir, más libre movimiento de capital (regulación reducida) y una reducción de los derechos laborales (llamada ‘flexibilidad’). El FMI en realidad está diciendo que la respuesta es aumentar la rentabilidad explotando más la mano de obra y permitiendo que el gran capital se mueva libremente por todo el mundo. El FMI ha propuesto este tipo de medidas casi todos los años con pocos resultados.

En cuanto a la IA, el FMI dice: “el potencial de la IA para impulsar la productividad laboral es incierto, pero también potencialmente sustancial, posiblemente sumando hasta 0,8 puntos porcentuales al crecimiento global, dependiendo de su adopción y su impacto en la fuerza laboral”. Depende mucho entonces.

Los pronósticos de crecimiento del PIB real no revelan qué está sucediendo con la desigualdad de ingresos y riqueza dentro del agregado promedio. Pero en su nuevo tono de “economía inclusiva”, el FMI comenta: “la desaceleración del crecimiento a mediano plazo podría afectar la desigualdad del ingreso global y la convergencia entre países. Un entorno de crecimiento más lento dificulta que los países más pobres alcancen a los más ricos. Un crecimiento más lento del PIB también puede conducir a una mayor desigualdad, reduciendo el bienestar promedio”. En efecto.

¿La desigualdad aumentará o disminuirá en el resto de esta década? El FMI responde: “Dependiendo de la medida analizada, no se espera una recuperación a mediano plazo o sólo se espera una modesta. Las pequeñas mejoras en la desigualdad dentro de los países no son suficientes para compensar la desaceleración esperada en la convergencia de la desigualdad entre países”. Por eso el FMI concluye: “La desaceleración del crecimiento tiene sombrías implicaciones para la distribución del ingreso entre países, del ingreso global o de una medida de bienestar más general”. Se considera que la IA empeorará la desigualdad y “dado que otros factores, como la fragmentación geoeconómica, empeoran la distribución del ingreso entre países, probablemente empeorarán la desigualdad global y la distribución del bienestar, a menos que mejoren significativamente la distribución del ingreso dentro de los países y otros países”. dimensiones del bienestar, como la esperanza de vida”.

A principios de esta década, justo después de que la crisis pandémica azotara al mundo, se hablaba con optimismo de una repetición de los locos años veinte del siglo XX que supuestamente experimentó la economía estadounidense tras la epidemia de gripe española de 1918-1919. Esa designación de la década de 1920 fue siempre una exageración, incluso en Estados Unidos; mientras que en Europa hubo una grave depresión. Y los locos años veinte dieron paso a la Gran Depresión de los años treinta. Pero ahora ya no se habla con optimismo de un auge prolongado, incluso si se incorpora algún posible aumento de la productividad gracias a la IA. Ahora se habla de los tibios años veinte, en el mejor de los casos.